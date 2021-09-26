基因揭秘 人類如何「甩掉」了尾巴

8 分钟前

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尾巴，是絶大多數脊椎動物都有的一個標凖身體「配件」，根據「進化論」，人類原本也有。究竟是什麼原因導致了人類如今有尾骨卻沒有尾巴呢？

最新刊登在生命科學在線閲讀網站bioRxiv上的論文以基因為研究對象，探索了人類在進化過程中逐步「甩掉尾巴」的秘密。

尾巴，對很多動物而言，是生存必不可少的身體一部分。而人類甩掉尾巴後顯然比其他動物繁衍得更好，終於成為主宰地球獨一無二的生物。

那麼，這樣的身體大躍進究竟是如何發生的呢？

基因變異說

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2021年2月，英國《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）雜誌發表論文，論述至今已知最古老的靈長類動物——麥氏普爾加托裏猴（Purgatorius mckeeveri）的化石。

化石顯示這種猴子生活在大約6600萬年前的白堊紀，與恐龍滅絶的時間相同。

這類猴子有靈活成熟的尾巴，應該方便它們生活在樹冠上。尾巴對猴子如此重要，有極為關鍵的功能，以至於這麼多年之後，大多數的猴子以及其他靈長類動物仍然有尾巴。

但是，迄今發現的大約2000萬年前的最原始猿類——原康修爾猿（Proconsul）的骨骼化石顯示，它沒有尾巴。

為什麼人類和他們的近親會失去尾巴？

根據最新刊登在生命科學在線閲讀網站bioRxiv上的論文，美國紐約大學的一組研究人員發現，在胚胎發育的早期，一些基因會發揮作用，指示幹細胞發育成重要的骨骼結構，如頸部、腰部，以及最終形成尾巴的椎骨鏈和肌肉。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 人類尾骨，被認為是進化的結果：從森林中走出的人類祖先，不再需要那條在樹枝間攀行維繫身體平衡的尾巴。

研究人員稱，現在已知大約30個基因是不同物種中尾巴發育的基礎。

研究人員將六種無尾猿的DNA與九種有尾猴的DNA進行比較時，發現了一種猿類和人類共有，但猴子卻缺失的基因突變。

受突變影響的是名為TBXT的基因。

因此一種解釋是，大約在2000萬年前，有一隻古猿生來就有這種基因突變，繁殖更多並把這種基因傳給了後代，最終還成為猿類基因組的一個決定性特徵。

為了驗證這一基因突變與人類失去尾巴有關，研究人員在小老鼠身上進行了實驗。這些基因被改造的小老鼠胚胎，有的沒有發育出尾巴，有的尾巴很短。

因此科學家們說，TBXT 基因突變並不是人類有尾骨而沒有尾巴的唯一原因，一定還有其他的基因突變，導致了人類的這一身體結構特點。

尾巴的功能

海洋是地球生命的孕育之地，這是科學發展至今最為主流的一種共識。按照生命「進化論」，動物的尾巴，正是從魚的尾鰭演變而來。

5億年前的寒武紀時期，魚類生活在海洋中，魚尾的作用是推進和調整方向。

在生命的演變中，尾巴對各種動物有不同的功能：牛把尾巴當作蒼蠅拍，鱷魚在尾巴上儲存脂肪，孔雀用尾巴求偶，猴子用尾巴保持身體平衡.....

不過，也有很多動物在進化過程中失去了尾巴：無尾熊、豚鼠、大猩猩、青蛙......

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在印尼岩洞中發現的史前圖畫——野豬和手掌印，據檢測距今有45500年歷史。

人類雖然沒有尾巴，但留下了尾巴演化的痕跡，而且人類胚胎在發育初期是有尾巴的。

人的尾巴在妊娠期的第31至35天左右最明顯，尺寸大約為胚胎本身的六分之一左右。 胚胎發育到第九周時，尾巴停止生長，並退化成尾椎骨。

根據「進化論」理論，「甩掉」尾巴後的人類祖先，從森林轉移到草原時，外部環境不再需要在樹枝上保持平衡的尾巴，身體內部則節省了維持尾巴所需的能量；而且在被野獸追趕時還少了一根被抓住的「把柄」。

在1871年首次出版的《人類的由來及性選擇》（The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex）一書中，英國著名科學家查爾斯·達爾文（Charles Darwin）注意到人體的這一特徵並寫道：在某些罕見和異常的情況下，尾骨會長成尾巴的形狀。

最新的這一研究結果，從基因突變的角度對人類「甩掉」尾巴加以解釋，或許回答了人類「怎麼」沒有尾巴的「過程」問題，但還是沒有揭示「為什麼沒有」尾巴這一根本問題。