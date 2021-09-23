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氣候變化：50˚C熱浪下的澳大利亞悉尼地區
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氣候變化：50˚C熱浪下的澳大利亞悉尼地區
29 分钟前
澳大利亞已經面臨氣候變化之下最極端的炎熱天氣，悉尼一些地方氣溫已經可達50˚C。
強烈的熱浪導致出現非常猛烈的山火，一些原生態的野生動物因此而死亡。
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