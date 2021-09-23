AUKUS：法國和美國在外交風波後尋求修補關係裂痕

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Aukus協議使得法國將不再向澳大利亞出售潛艇。

美國、英國和澳大利亞上周簽署的澳英美防務協議（AUKUS）引發法國和美國之間的外交風波，目前兩國正嘗試解決衝突。

該協議令法國損失了價值370億美元（270億英鎊）的軍售合同。法國在2016年拿下了一份合約，為澳大利亞海軍建造12艘潛水艇。

巴黎方面表示，他們在澳英美防務協議公告發佈前幾個小時才得知此事。

美國和法國總統發表聯合聲明稱，盟友之間的公開磋商將有利於局勢發展。

本周三（9月22日），美國總統拜登和法國總統馬克龍通了半個小時電話。他們下月底還將在歐洲會面，可能是在意大利舉行的二十國集團（G20）領導人峰會期間。

法國的憤怒顯而易見，其外長稱美方的作法是「在背後插刀」。馬克龍下令召回法國駐華盛頓和堪培拉大使，這是盟友之間做出的罕見舉動。

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不過，駐華盛頓大使目前將返回崗位。至於駐澳大利亞大使是否同樣返回，目前還沒有消息。

拜登總統重申了法國和歐洲參與印太地區事務的重要性。

聲明還強調，美國承認法國多年來一直帶頭加強歐洲防禦，作為對北約的補充的重要性。

早些時候，在法國對澳英美防務協議做出激烈反應後，英國首相鮑里斯·約翰遜呼籲法國總統馬克龍「鎮定下來」。

約翰遜說，他和其他領導人「對法國反應的強度感到有些吃驚」，並說，「我們都想伸出援手，每個人都想聯繫巴黎並試圖解決一些問題」。

AUKUS協議是上周達成的，外界普遍認為，該協議旨在抗衡中國在飽含爭議的南中國海的影響力。

中國外交部發言人趙立堅周三在例行記者會上表示，「美國、英國與澳大利亞開展核潛艇合作，嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力，與地區國家的願望背道而馳。」

趙立堅還呼籲「美、英、澳應摒棄冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，順應和平與發展的時代潮流，停止搞小集團、小圈子。」

分析人士稱，AUKUS協議或許是二戰以來三國之間達成的最重要的安全協議。

不過，歐盟和澳大利亞高級官員下周的會議將如何進行，目前仍是未知數。這是歐盟與澳大利亞，或歐盟與美國之間的第三次會議，或許因AUKUS協議而推遲。

美國和法國同意放下過往、繼續前進

華盛頓記者諾米亞‧伊克巴（Nomia Iqbal）分析

這是美國人典型的「非道歉式道歉」：為過程（缺乏磋商）而道歉，而不是為政策本身（AUKUS）。

但我們確實拿到一張拜登總統和馬克龍總統微笑著通電話的照片，它試圖傳遞一切都好的信息。

就聯合聲明本身而言，通常相當乏味，但背後有許多涵義。

首先，這是聯合聲明，通常雙方都會發表一份。因此在「友好的30分鐘通話」之後，兩國領導人都試圖表現出一致立場。

法國一開始就明確表示，是拜登總統發起的這次通話——這也許是法國想讓外界知道的。接著是這樣一句話：「兩位領導人一致認為，公開磋商將使局勢受益」——再說一次，法國想這樣做嗎？

但美國也有發言權，拜登沒有改變他的潛在信息，即歐洲需要為自己的國防做出更多貢獻。

最後，聯合聲明尖銳地提醒人們，美國在西非薩赫勒（Sahel）地區提供了額外的反恐支援，法國也在那裏投入了大量資金。

簡而言之，這顯然是一份精心策劃的聲明，讓雙方都能明白自己的觀點，並繼續前進。

但微笑著通電話是一回事。下個月兩國總統在歐洲會晤時，情況又會怎樣呢？