立陶宛呼籲民眾棄用中國手機 小米華為回應

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圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 報告發現小米的Mi 10T 5G款手機內有可以對內容進行審查的軟件。

立陶宛國防部表示，由於在中國品牌手機中發現內置審查功能，建議該國消費者棄用中國手機。這可能使得由於台灣問題本已緊張的兩國關係雪上加霜。

立陶宛國防部國家網絡安全中心9月21日公布報告稱，在對中國製造商生產的5G手機進行測試後發現，一款小米手機中帶有內置審查工具，一款華為手機存在安全缺陷。

華為表示沒有用戶數據被發送至外部，小米稱，該公司沒有對通訊進行審查。

「我們的建議是，不要購買新的中國手機，已經購買的也盡可能快地丟掉，」立陶宛國防部副部長艾布克維斯（Margiris Abukevicius）表示。

內容審查

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 中國今年8月從立陶宛召回其大使，抗議台灣能以「台灣」名義在立陶宛設立代表處。

這份報告中稱，發現小米的Mi 10T 5G款手機內有可以檢測及審查「解放西藏」、「台灣獨立萬歲」、「民主運動」等詞條的軟件。

報告表示，目前共有449個中文詞條可以被小米手機的默認互聯網瀏覽器等系統應用程序審查，且名單在持續更新。

在歐洲，這些功能在上述款式的手機上已被關閉，但報告認為，這可以在任何時候被遠程激活。

「小米的設備沒有對來自或送至其用戶的通訊進行審查，」一名小米發言人向BBC表示。「小米從未，也絶不會限制或阻攔我們智能手機用戶的任何個人行為，比如搜索、呼叫、瀏覽網頁或對第三方通訊軟件的使用。」

她還表示，該公司完全符合歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）的規定。

立陶宛報告還發現，小米設備會將加密的手機使用數據傳送至一個位於新加坡的服務器。

「這不僅對立陶宛重要，對於所有使用小米設備的國家也都重要，」報告中表示。

最近幾年來，憑借其價格優勢，小米手機的受歡迎程度不斷升高。今年第二季度，小米營收同比實現了64%的增長。

華為P40

報告同時指出，華為P40 5G手機中存在一項缺陷，使得用戶可能面臨網絡安全漏洞風險。

「華為官方應用商店AppGallery將用戶引導至第三方電子商店，這些商店中的一些應用程序已被防病毒程序評估為惡意或已感染病毒，」立陶宛國防部及其國家網絡安全中心發表聯合聲明表示。

一名華為發言人告訴BBC，華為遵循其業務所在的各國法律及規定，且將網絡安全及隱私作為優先事項處理。

「數據從不會在華為設備之外進行處理，」這名發言人稱。

「AppGallery只收集並處理允許其用戶搜索、安裝及管理第三方應用時所需的數據，其運作方式同其他應用商店相同，」他表示。

報告還對另一中國品牌一加（OnePlus）的一款5G手機進行檢查，但沒有發現任何問題。

中國立陶宛關係緊張

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 立陶宛堅信允許設立「台灣代表處」並未違反任何外交協議。

在這份報告出爐以前，中國與立陶宛之間的關係已經惡化。

雙方交惡始於台灣宣佈將在立陶宛首都維爾紐斯以台灣名義設立代表處。台灣在非邦交國設立的機構一般以「台北」名義設立，例如駐英國台北代表處、駐美國台北經濟文化代表處等。

今年8月10日，中國宣佈召回駐立陶宛大使，並要求對方也召回其駐華大使。中國駐立陶宛大使申知非已於8月11啟程離開，立陶宛方面也在9月4日宣佈已召回其大使米凱維切涅（Diana Mickeviciene）進行磋商。

歐盟對中國的決定感到遺憾，表示將密切關注事件發展。

美國政府表示與立陶宛站在統一戰線。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8月22日致電立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，面對中國「脅迫性舉動」，美國繼續堅定支持立陶宛。

針對立陶宛政府部門報告一事，中國官方小報《環球時報》9月22日援引中國分析人士表述稱，「短視的」立陶宛政府視中俄為其最大威脅，正試圖拉攏美國「以獲得國家安全」。