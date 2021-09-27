新冠疫情：研究稱身體自製的流氓抗體是重症原因之一

帕布羅-烏喬亞（Pablo Uchoa）

BBC世界台

5 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 抗體是對抗病毒的關鍵，但有時它們會"失控"，攻擊健康的器官和組織。

自新冠病毒出現以來，科學家一直試圖理解，什麼令每個人對這種疾病的反應如此不同。

為什麼有些人比其他人病得更嚴重？為什麼它會影響身體的不同器官，可能會持續很長一段時間，變成長期新冠？

現在，越來越多證據表明，一些過程可能與被稱為「流氓」抗體的自身抗體的產生有關。

抗體通常能抵抗感染，但自身抗體錯誤地瞄凖了自身的細胞、組織或器官。

但它們在新冠病毒中扮演什麼角色？它們可能令疾病變得更嚴重嗎？

當身體自我運轉時

即使是健康的人也會產生自身抗體，但數量一般不會大到對免疫系統造成重大傷害。

然而，耶魯大學研究人員表示，在新冠患者中，它們不僅會損害免疫系統，還會損害大腦、血管、血小板、肝臟和胃腸道中的健康組織。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 耶魯大學的研究人員發現，自身抗體可以攻擊多種免疫系統。

耶魯大學醫學院免疫生物學助理教授亞倫·林（Aaron Ring）告訴BBC，在新冠病毒感染中，自身抗體可以針對「數十條免疫路徑」。

在最近發表在《自然》雜誌上的一項研究中，他的團隊對194名感染了不同程度病毒的患者，進行了血液篩查，發現與未感染的人相比，他們的自身抗體活動「明顯增加」。

檢測到的自身抗體越多，患者經歷的疾病嚴重程度就越大。

「這是一把雙刃劍。抗體是抵禦感染的關鍵，但一些新冠患者也會產生破壞自己細胞和組織的抗體，」他說。

阻斷對新冠病毒的免疫反應

林博士的研究建立在紐約洛克菲勒大學讓-洛朗·卡薩諾瓦（Jean-Laurent Casanova）領導的工作基礎之上。

卡薩諾瓦博士的實驗室20多年來，一直在研究影響人抵抗感染能力的基因變異。

他們的研究強調了自身抗體的作用，這種抗體會攻擊一些負責抵抗病毒感染和阻止病毒複製的蛋白質（稱為1型干擾素）。

2020年10月，卡薩諾瓦博士的團隊在《科學》雜誌上稱，他們在近1000名重症新冠患者中發現了約10%的自身抗體。

一個關鍵的細節是：近95%的這些患者是男性，這可以解釋為何男性在重症新冠患者中佔多數。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 卡薩諾瓦博士發現的證據可以幫助解釋為什麼新冠病毒在老年男性患者中似乎更嚴重。

上個月，他們在《科學免疫學》（Science Immunology）雜誌上報告了一項更大規模研究的發現，研究了3600名因重症而入院的新冠患者。

其中有18%死於這種疾病，研究人員在他們的血液中發現了抗1型干擾素的自身抗體。

超過20%的80歲以上重症新冠患者有這些自身抗體，而40歲以下患者的這一比例為9.6%。

卡薩諾瓦博士表示，這些發現提供了「令人信服的證據」，表明流氓抗體造成的「干擾」「往往是新冠危及生命的原因」。

自身抗體、自身免疫疾病和長期新冠

其他研究正在發現自身抗體和與新冠相關的疾病之間的聯繫，即使病毒從體內清除後，這種聯繫仍在繼續。

在本月發表在《自然通訊》（Nature Communications）雜誌上的一項研究中，斯坦福大學的研究人員發現，至少五分之一因新冠入院的人，在入院第一周內產生了自身抗體。

大約有50名患者在不同的日子抽取了血液樣本，包括他們第一次入院的那天。

斯坦福醫學院免疫學和風濕病學教授、首席研究員烏茲（PJ Utz）說:「在入院後一周內，大約20%的患者對自身組織產生了新抗體，而這些抗體在他們入院時並不存在。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 專家說，這些發現加強了通過接種疫苗提高免疫力的理由。

烏茨教授說，這也可以解釋，為什麼一些症狀在疾病被清除後仍持續數月，這種情況被稱為長期新冠。

「如果你因新冠而生病住院，即使在康復後，也可能沒有脫離危險。」

在英國，倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的研究人員在長期感染新冠病毒的患者身上發現了自身抗體，而這些抗體在迅速康復的人或未檢測出該疾病的人身上是不存在的。

該研究團隊的負責人丹尼·奧特曼（Danny Altmann）教授告訴BBC，該團隊正在努力通過識別最近產生的自身抗體，來確定長期新冠能否診斷。

這項研究仍處於初始階段，但可能產生一個簡單到可以在醫生手術中使用的測試。

他說：「我們非常希望不僅僅是朝著診斷的方向發展，也朝著治療的方向發展。我們希望這將凸顯具體的機制和治療方法。」

對專家來說，這些發現也為接種疫苗提供了理由。

烏茨教授說，在控制不佳的病毒感染中，病毒會停留很長時間，而不斷增強的免疫反應會繼續將病毒顆粒分解成碎片，擾亂免疫系統。

但疫苗只包含一個刺突蛋白或產生刺突蛋白的遺傳指令，因此免疫系統不會受到導致自身抗體產生瘋狂活動的影響。

並不是全部

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家警告，對新冠病毒的免疫反應是複雜的，自身抗體只是其中的一部分。

儘管這一領域的進展令人興奮，但科學家警告，對新冠的免疫反應很複雜，產生自身抗體並不是全部。

另一個正在研究的機制是，在某些情況下過度活躍的免疫反應。

一種叫做細胞因子的蛋白質的數量可以達到危險水平，並對身體自身細胞造成傷害——這就是所謂的細胞因子風暴。