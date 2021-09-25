恆大危機持續、兩岸貿易交鋒、立陶宛發中國手機警告和本周更多重要故事

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圖像來源，EPA

2021年9月第四周，中秋節「人月兩團圓」之際，中國恆大集團的群眾投資者與商品房業主的焦慮持續，股市也緊隨著這股情緒繼續波動，中間還牽扯出北京與香港房地產商賈之間的疑似矛盾。

兩岸經貿爭奪浮上水面：繼北京後，台北也申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）；繼鳳梨後，北京以生物安全理由禁止台灣番荔枝（台灣稱釋迦）和蓮霧進口。與此同時，因允許台北設立「台灣代表處」而與北京關係轉差的立陶宛公開呼籲群眾停止使用並丟棄中國制智能手機，並點名小米和華為各一款手機有不良狀況。

這一周也是聯合國大會舉行的時候。2019年新型冠狀病毒病疫情（COVID-19；新冠病毒疫情）之下，不少成員國首腦繼續以遙距形勢參與，但無阻中國國家主席習近平與美國總統喬·拜登（Joe Biden）在聯大隔空交火。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 恆大危機持續牽動股市 香港地產行業「遊戲規則」走進視線

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 恆大業主在停工樓盤彷徨尋求答案

受中秋節假期影響，中國大陸股市星期一（9月20日）、星期二（21日）休盤；香港股市星期三（22日）休盤。但源於中國恆大集團財務危機的股市震蕩得不到多少抵消。

不過，恆大近來展開一系列自救動作，一方面重申「千方百計保交樓」；另一方面，恆大發行的一筆公司債原本在9月23日付息，恆大稱已通過場外方式協商解決，暫時緩解市場對付息違約的擔憂。

而在此時，路透社報道，在今年的一次閉門會議上，中國官員對香港勢力強大的地產大亨們提出了一個新任務：將資源和影響力用於支持北京，幫助解決可能破壞穩定的香港住房短缺問題。大亨們被告知「遊戲規則已經改變」，中國政府不再願意容忍「壟斷行為」。

這個消息引起了不少議論。

2. CPTPP成兩岸經貿新戰場 水果戰死灰復燃

圖像來源，BBC/Davies Surya

中國海關總署宣佈，由於多次從台灣地區輸大陸番荔枝（台灣稱釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧，從9月20日起暫停上述兩種水果的進口。北京此舉讓本已緊張的海峽兩岸關係因水果再度陷入糾紛，台北表示可能通過世界貿易組織（WTO）解決爭端。

到星期三，台灣宣佈正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），行政院長蘇貞昌要求相關部門開展法規與制度的協調凖備工作，做好談判前置作業。這距離中國宣佈申請加入該協定不到一周，中國外交部星期四（23日）表示，中國「堅決反對任何國家與台灣進行官方往來，堅決反對台灣地區加入任何官方性質的協議和組織」。

台灣在星期五（24日）於美國白宮舉行的首次「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue; QUAD）上也成為了討論焦點。有分析認為，「四方機制」正在形成明確的議程，以應對中國崛起。

3. 立陶宛呼籲民眾棄用中國手機 緊張關係再添新矛盾

立陶宛國防部國家網絡安全中心表示，由於在中國品牌5G手機中發現不良問題，建議該國消費者棄用中國手機。

立陶宛國防部副部長艾布克維斯（Margiris Abukevicius）介紹，這包括在小米手機內發現的審查並屏蔽網絡內容的敏感詞庫，和在華為手機內發現引導用戶經由惡意軟件下載第三方應用程序的設計。

艾布克維斯說：「我們的建議是，不要購買新的中國手機，已經購買的也盡可能快地丟掉。」

立陶宛與中國因台灣設立駐立陶宛代表處而陷入外交緊張，這次宣佈恐將讓兩國關係雪上加霜。

4. 聯合國大會開幕 習近平拜登互不點名仍針鋒相對

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 聯合國大會：拜登習近平說了什麼

中國國家主席習近平與美國總統拜登在聯合國大會上就民主等議題發表了針鋒相對的觀點， 但沒有直接提及對方國家名字。同時，兩人也在氣候變化、新冠疫情等全球性議題上爭取國際社會支持。

拜登稱：「無論我們是否選擇為我們共同的未來而奮鬥，這個決定將會影響未來的世代。簡單來說，我認為，我們站在歷史的一個拐點上。」

透過錄像發言的習近平則表示，當前世界進入了新的「動蕩變革期」，每一個負責任的政治家都必須作出歷史抉擇。他還說：「民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。」

拜登高調出席今年聯合國大會之際，全球和全國都將關注並思考他所面臨的一些重大問題。

5. 新冠疫情跟進：美國將對中國等撤銷航空旅行限制 富裕國家2.41億劑疫苗恐被浪費

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新政策將只適用於航空旅客。

美國宣佈將從11月開始放寬因新冠病毒疫情而實施了18個月的航空旅客入境限制，中國、巴西、印度、英國與歐盟多國已接種疫苗者將可入境美國。美國目前宣佈的名單上有33個國家，其中包括26個申根國。

旅客登機前須先接受病毒檢測，但入境後無需接受隔離。白宮新冠疫情應對協調員傑弗裏·津茨（Jeff Zients）星期一稱，新政策以個人而非國家為基礎，將更為健全。