朝鮮半島的導彈競賽、口水大戰和終戰「矛盾」

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央副部長金與正表示，朝韓需要消除偏見和敵對政策，不搞雙重標凖，朝韓才能共同宣佈終戰。

朝鮮與韓國相繼試射之後又相互貶低對方新型導彈，半島似乎再現軍備競賽狀態。但同時朝韓雙方又在提恢復對話和終戰問題，誰先能放下矛或者盾呢？

韓國文在寅總統近日在聯合國大會上發言，再次建議朝韓美三方或是朝韓、美國和中國四方一起，宣佈朝鮮半島的戰爭結束。而朝鮮領導人回應表示：只要條件允許，不排除和談可能性。

錯綜複雜動向的大背景是：有關朝鮮問題的國際談判陷入僵局。

相繼試射的導彈

2021年9月中旬，朝鮮在其東海岸發射了兩枚彈道導彈，這是6個月來朝鮮首次試射這種導彈，再次違反了聯合國決議。

朝鮮進行導彈試驗之際，中國外長王毅正好訪問韓國，與韓國外長鄭義溶舉行韓中外長會談，內容包括重啟朝美無核化對話等問題。

就在朝鮮發射導彈幾個小時後，韓國也試射了其第一枚潛艇發射的彈道導彈。

韓國方面表示，導彈試射是預先計劃好的，而並非針對朝鮮剛發射導彈的反應。這使韓國成為世界上第7個擁有潛射彈道導彈技術的國家。

相互貶低的言論

親自觀摩了韓國試射導彈的文在寅總統就朝鮮試射導彈表示，韓軍已充分具備了隨時應對朝鮮挑釁的能力。

此言一出，朝鮮領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨中央副部長金與正立即回應稱：「作為一個國家的總統，此言極其愚蠢」。她警告這些言論可能導致朝韓兩國關係破裂。

隨後，朝鮮中央通訊社援引朝鮮國防科學院院長張昌河的評論稱，韓國公開的自研潛射彈道導彈尚處於起步階段，無法在戰爭中成為有效的武器。它技術上遠不及朝鮮更先進的潛射導彈。

張昌河在評論中還警告，韓國的試射預示著半島軍事緊張升級，讓朝方看清現實。

國際社會的擔憂

朝鮮這次試射由其今年成立的鐵路機動導彈團進行。與以往不同的是，這次試射朝鮮領導人金正恩未到場。一些觀察人士認為，朝鮮利用鐵路增加了其導彈發射的機動性。

朝鮮的發射表明，儘管該國發生了嚴重的經濟危機，朝鮮仍在繼續發展其武器。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮和韓國相繼試射導彈

在發射導彈前的一個月，朝鮮似乎還重新啟動了一個核反應堆。這讓國際社會感到更加擔憂。

有分析人士指出，朝鮮與韓國在中國外長訪韓討論和平之際相繼發射導彈，都給中國造成難堪，也說明中國對朝鮮和韓國的影響有限。而美國總統拜登的團隊忙於當前美國國內外更重大的經濟政治外交事務，無暇、也無法迅速找到有效解決冰凍三尺的朝鮮問題的答案。

恢復對話的提議

專家分析認為，平壤進行導彈試驗是為了改進其技術，加之重啟核設施，都有試圖增加朝鮮在與華盛頓談判中籌碼的動機。朝鮮半島形勢是趨向和平還是趨向對立衝突，有賴於有關各方的舉措。

上個世紀的朝鮮戰爭雖然停火半個多世紀，但從來沒有正式宣佈結束。朝韓之間數十年來發生多次小規模軍事摩擦，朝鮮半島也一直是世界上軍事對峙度最高的地區。

在朝鮮半島軍備競賽呈抬頭之勢之際，韓國總統文在寅在聯合國大會上發言，再次呼籲朝韓美三方或是朝韓、美國和中國四方一起，宣佈朝鮮半島的戰爭結束。

文在寅表示，朝鮮半島的和平總是從對話和合作開始的。他呼籲朝韓之間以及美朝之間迅速恢復對話。

朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正立即回應表示，只要韓方不敵對朝方，朝方就有意討論恢復韓朝關係的方案。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 文在寅總統自上任以來一直在努力促進韓國和朝鮮對話，會晤金正恩，希望正式結束朝鮮戰爭。但朝韓關係長期敏感，隨時會因為任何一方的軍事動作走向緊張。

半島終戰的矛與盾

金與正提出實現終戰宣言的先決條件，朝韓需要互相尊重，消除偏見和敵對政策，撤銷有失公正的雙重標凖。只有滿足相關條件，朝韓才能共同宣佈終戰。

據韓國方面分析稱，金與正談話中多次提及所謂的雙重標凖，可能是指韓方與美方實施聯演、試射潛射彈道導彈（SLBM）並增加國防預算，但卻將朝方射彈界定為挑釁行為。

雖然文在寅總統自上任以來一直努力促進對話，並且在2020年發表了結束朝鮮半島戰爭的宣言，但朝韓關係長期敏感，隨時會因為任何一方的軍事動作走向緊張。

國際社會指責朝鮮開發核技術與導彈武器，打破地區安全平衡。因此聯合國對朝鮮實施經濟制裁。而朝鮮則指責特別是美韓雙方包括年度演習在內的軍事活動威脅朝鮮安全。