孟晚舟據報「與美國司法部達成協議 有望獲釋」

19 分钟前

美國指控孟晚舟隱瞞華為香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方又稱，這一行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓後者也承受違反制裁規定的風險。

此後，孟晚舟案一直是中美關係的諸多絆腳石之一。案件亦引發了中國和加拿大之間的一場外交危機，兩名加拿大公民隨即在中國被指控、以危害中國國家安全罪名被捕。