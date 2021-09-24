孟晚舟據報「與美國司法部達成協議 有望獲釋」
華為前任首席財務官孟晚舟據報將於周五（24日）在一家美國法庭出庭，爭取與美國達成協議。
路透社透露，孟晚舟將在24日當地時間下午通過視頻在紐約布魯克林聯邦法庭出庭。
美國媒體報道稱，美國司法部與孟晚舟達成協議，孟晚舟將有望離開加拿大返回中國。
孟晚舟於2018年12月過境加拿大時在溫哥華國際機場被捕。
美國指控孟晚舟隱瞞華為香港子公司星通（Skycom）與伊朗的業務往來，違反美國制裁伊朗的規定。美方又稱，這一行為還涉嫌詐欺匯豐銀行，讓後者也承受違反制裁規定的風險。
美方因此尋求引渡孟晚舟到美國受審。
自從在溫哥華機場被捕以來，孟晚舟滯留在加拿大，處於美加引渡聽證流程中。
孟晚舟一直堅稱無罪。
知名中國企業的高管應美國要求在加拿大被捕，在中國引起軒然大波。
此後，孟晚舟案一直是中美關係的諸多絆腳石之一。案件亦引發了中國和加拿大之間的一場外交危機，兩名加拿大公民隨即在中國被指控、以危害中國國家安全罪名被捕。
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