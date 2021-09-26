德國選舉：選民周日投票決定誰將接替默克爾

保羅·柯比（Paul Kirby）

BBC新聞記者 發自柏林

47 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 默克爾周六出席了在家鄉亞琛舉行的一場集會，為保守派候選人阿明·拉舍特的競選站台拉票。

德國選民周日（9月26日）前往投票站參加聯邦議會選舉，接替受選民歡迎並長期執政的安格拉·默克爾（Angela Merkel）的競爭十分激烈。

柏林街頭正在舉辦一年一度的馬拉松比賽，但更大規模的競爭正在全國各地展開。

在執政16年後即將卸任的德國總理默克爾周六出席了在家鄉亞琛舉行的一場集會，為保守派候選人阿明·拉舍特（Armin Laschet）的競選站台拉票。

選前的最終民調顯示，一場原本不太可能的勝利可能已在他們的掌握中。

這場選舉關係到歐洲最強大經濟體的領導地位，超過6000萬18歲以上的德國人有資格投票。

投票將在周日18:00（格林威治標凖時間16:00）結束，屆時將會有一個明確的跡象。

現任總理默克爾的任期還有數周即將結束。這場選舉的結果難以預測，默克爾在周六出面為拉舍特助陣。

默克爾在投票前的 48 小時內反覆警告選民：「誰掌權真的很重要。」她傳達的信息是，德國需要穩定，年輕人需要未來，而阿明·拉舍特正是提供這種穩定的人選。

世事難料

這場選舉有很多不確定性。在選舉前期，超過三分之一的選民仍然不確定該投票給誰，儘管有創紀錄的選民已經郵寄投票。

幾個月來，民調一直這樣那樣搖擺不定。保守的基民盟（CDU）及其巴伐利亞姊妹黨基社盟最初處於領先地位，綠黨一度領先，但隨後奧拉夫·舒爾茨 （Olaf Scholz）領導的社會民主黨支持率激增。

圖像加註文字， 投票前夕，奧拉夫·舒爾茨在柏林郊外的波茨坦向選民發表講話

在競選總理寶座的三名候選人中，最能激勵選民的是舒爾茨。作為默克爾的副手，他比其他保守派競爭對手更容易被視為連續性候選人。

但即便他獲勝，他也很可能需要其他兩個政黨的支持才能組成聯盟。

他說：「對我來說，最重要的聯盟是與選民結盟，因為他們讓社民黨變得越強大，我就越容易組建政府。」

關鍵議題：氣候危機

對綠黨來說，這是他們最重要的時刻。氣候變化目前是德國選民面臨的最大問題，綠黨在聯邦選舉中僅有一次得票超過10%。

儘管災難性的洪水在德國導致至少190人死亡，並在兩個人口最多的州留下了各種破壞，但是綠黨候選人安娜萊娜·貝爾博克（Annalena Baerbock）在夏天卻失去了支持。

周六，從柏林亞歷山大廣場取得的民調隨機樣本來看，儘管氣候變化是綠黨的首要議題，但他們認為其他政黨也有能力解決這個問題。

保守派候選人阿明·拉舍特周六對選民表示，是時候加快轉向可再生能源的步伐了。他說，「我們在德國太慢了。」

德國自由民主黨（ FDP） 可能在很多議題方面與綠黨意見不同，但在氣候變化問題上，他們也吸引了年輕選民。雙方都很有機會進入政府，而且都可能成為決定執政聯盟組成陣容的「造王者」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 安娜萊娜·貝爾博克呼籲德國人投票支持綠黨以應對氣候變化

安娜萊娜·貝爾博克在最後一場電視辯論中警告德國人：「下一屆政府是最後一個仍然可以對氣候危機產生積極影響的政府。」她說，因此綠黨必須參與其中。

但是自由派領袖克里斯蒂安·林德納認為德國不需要走綠黨那樣的路。

「不到最後，不見分曉」

即使周日在晚上出現明顯的贏家，德國人在一段時間內也不會知道他們的政府構成。

在選舉中勝出的政黨仍需組建聯盟政府，目前執政的兩黨大聯合似乎不大可能重演。

這就是德國人談論交通燈（紅黃綠三色，指社民黨、自由民主黨和綠黨組閣）、「牙買加聯盟」（牙買加國旗為黑綠黃三色，指聯盟黨包括基民盟和基社盟、自由民主黨和綠黨組閣）或「肯尼亞聯盟」（肯尼亞國旗為黑紅綠三色，指基民盟、社民黨和綠黨組閣）的原因，這反映了潛在參與方的不同配色方案。

如果是中間偏左，則尋找紅色、黃色和綠色組閣；如果是保守派，它可能是黑色、黃色和綠色。