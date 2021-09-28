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「別用我的同志權益問題給你的伊斯蘭恐懼症找理由」
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「別用我的同志權益問題給你的伊斯蘭恐懼症找理由」
7 分钟前
「一些地區被認為接受同志，就有人覺得這些文明高人一等。」一些穆斯林酷兒認為，穆斯林同志權益問題不應成為判斷穆斯林文明程度高低的標凖。
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