阿富汗：從男人能否剃須看塔利班的政策趨向

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班離開後，發廊一度成為年青的阿富汗男子經常光顧的地方

自從塔利班重新執政以來，外界一直在關注其國內和國際政策。男人的鬍鬚也成了一個「風向標」。

在塔利班拿下首都喀布爾、重新執政一個月後，南部赫爾曼德省的理髮師收到了塔利班禁止剃鬍子或修剪鬍鬚的命令。

塔利班稱，這違反了他們對伊斯蘭宗教法律的解釋。

首都喀布爾的一些理髮店表示，他們也收到了類似的禁令。

回歸極端宗教法？

在赫爾曼德，塔利班的宗教警察說，任何違反禁止剃須令規則的人都會受到懲罰。

赫爾曼德一家發廊張貼的通知顯示，塔利班官員警告，理髮師在理髮、剃須時必須遵守伊斯蘭教法「沙裏亞法」。

英國廣播公司（BBC）看到的這張通知上還寫道，「任何人都無權抱怨。」

首都喀布爾的一些理髮店表示也收到了類似的禁令。喀布爾的一位理髮師說：「塔利班戰士們不斷來命令我們停止修剪鬍鬚。」其中一人還說，塔利班可以派臥底檢查員來抓人。

另一位經營喀布爾最大發廊的理髮師說，他接到一個自稱是政府官員的人打來的電話，指示他「停止遵循美國風格」，不要剃鬍子、不要修剪任何人的鬍子。

在塔利班1996年至2001年首次掌權期間，極端的伊斯蘭主義者嚴格禁止潮流的髮型，並堅持要求男人留鬍子。

但在塔利班離開之後，乾淨剃須的形象反而變得流行，許多阿富汗男人去發廊做時尚的修剪。

為安全原因不具姓名的理髮師說，塔利班的新規定讓他們難以繼續經營。一名理髮師告訴BBC，「過去好多年，許多年輕人常來我這裏，按照個人意願剃須，很時尚。現在這生意維持不下去了。」

另外一人則說，「時尚發廊正在成為被禁行當。我做這份工15年了，現在幹不下去了。」

在赫拉特的另外一名理髮師說，他還沒有收到正式命令，但已經不再提供修剪鬍鬚的服務。「客人也不剃須了，他們不願在大街上成為塔利班士兵的目標，他們不想出風頭，要和塔利班士兵一樣。」

儘管大幅減價，他的生意還是越來越慘淡，「沒人在乎穿衣的風格和髮型的時尚。」

分析人士說，剃須禁令表明，儘管阿富汗塔利班承諾未來建立的政府會實行更加溫和的政策，但該組織上次執政期間的嚴苛法令將有所恢復。

自2021年8月上台以來，塔利班對反對其政權者進行了嚴厲的懲罰。上周六，該組織的戰士擊斃了4名被指的綁架者，他們的屍體被掛在赫拉特省的街道上。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班執政前許多阿富汗男人去發廊做時尚的修剪。

穆斯林男子一定要留鬍子嗎？

穆斯林並非是從《古蘭經》中了解先知對面部毛髮的看法， 而是通過據稱來源於穆罕默德的哈迪斯 （ 或譯聖訓，名言，諺語）了解有關規矩。

幾個世紀前，穆斯林學者穆罕默德·布哈里收藏的一篇聖訓是：「把上須剪短，留鬍子」。

先知穆罕默德據信留了鬍子，所以那些堅持虔誠的穆斯林必須留鬍子的人認為，他們所做的只不過是要求信徒效仿先知的行為舉止。

哈利姆和其他許多穆斯林學者則認為，男人是否必須蓄須應該被視作「建議」而不是「義務」。

在不同的穆斯林國家，對男人蓄須的要求和看法不盡相同。比如在埃及、約旦和土耳其等一些伊斯蘭國家，一些穆斯林學者並沒有蓄須。

伊斯蘭教遜尼派的不同學派--包括罕百里( Hanbali）、馬立克（Maliki）、沙斐伊（Shafi'i）及哈乃斐（Hanafi）都對鬍鬚的長度和如何剃須有嚴格規定。

什葉派的追隨者通常喜歡修剪得非常整齊的鬍鬚，很像兩、三天的生長長度。