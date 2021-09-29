朝鮮宣稱成功試射「高超音速導彈」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮官方媒體發佈火星八號試射照片

朝鮮宣稱成功試射了新的高超音速導彈「火星8號」。

朝鮮官方媒體報道說，高超音速導彈是該國五年軍事發展計劃中，「五個最重要的」新武器系統的其中之一。

朝中社報道稱，高超音速導彈是一個「戰略武器」，這通常意味著該武器具備核能力。

報道還說，「此一武器系統開發項目加強了朝鮮的自我防衛力量。」

新導彈有什麼新技術？

朝鮮這次試射高超音速導彈，再次顯示朝鮮在嚴格的制裁下仍然繼續擴充武器，而且還首次在導彈上採用「安瓿」燃料技術。

據朝鮮問題分析家安吉特·潘達（Ankit Panda）指，這是一項重大突破。

「安瓿」燃料系統能讓導彈在生產過程中就預先充填燃料，並封裝完畢等待使用，這意味著導彈的發射就緒能力可以維持長達數年的時間。

這是朝鮮這個月內第三次試射導彈，之前朝鮮試射了新的遠程巡航導彈，以及新的鐵路機動彈道導彈系統。

高超音速導彈是什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年9月28日，首爾，韓國電視播出朝鮮導彈試射畫面

高超音速導彈比一般導彈速度更快，機動性更強，導彈防禦系統要攔截高超音速導彈更加困難。

目前全球只有少數幾個國家試圖研發高超音速導彈，包括美國、俄羅斯、中國和印度，而朝鮮是最新的一個。

今年7月，俄羅斯宣佈從白海一艘軍艦上成功試射一枚高超音速導彈，導彈速度最高達時速8659.88公里。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達表示，現在很難評估朝鮮導彈的確實能力，但是「據推測應該會讓導彈防禦系統面臨更困難的挑戰」。

導彈採用「安瓿」燃料技術，能夠隨時凖備發射，不需要在戰場上裝填燃料，也就是說可以在非常短的時間內發射導彈，其它國家也更難以發動預防性攻擊。

朝鮮領導人金正恩今年1月表示，科學家已經完成高超音速滑翔彈頭的研究，而周二是首次試射這類新型導彈。

潘達表示，「朝鮮發展高超音速導彈完全不意外，這說明了朝鮮的導彈雄心遠遠尚未結束。」

韓國怎樣說？

韓國官方媒體韓聯社29日報道了軍方「聯合參謀部」（聯參）發佈的評估。

報道說，聯參認為，從朝鮮所謂"高超音速導彈"的飛行速度等情況研判，該導彈尚處於初期研發階段，到投入實戰部署尚需較長時間。

報道還說，韓國軍方研判，韓美武器能探測並攔截朝方試射的導彈。

朝鮮試射有怎樣的大背景？

朝鮮這個月已經試射三次，顯示朝鮮加速擴大武器發展計劃。

圖像來源，KCNA 圖像加註文字， 朝鮮早前試射新的遠程巡航導彈

美國呼籲朝鮮放棄核武器，朝鮮多次試射導彈也讓平壤和美國拜登新政府關係充滿緊張。

對朝鮮的鄰國而言，朝鮮持續發展武器也形成區域安全的重大威脅。日本過去對朝鮮的殖民統治，朝鮮過去綁架日本公民，以及試射導彈都是影響雙方關係的熱點。

但是平壤堅持發展武器項目，朝鮮駐聯合國大使金星此前在紐約舉行的聯合國大會上發言，捍衛朝鮮發展武器的權利。

他表示，「朝鮮致力於擴大自衛能力，以確保國家安全與和平。」

朝鮮還指責國際對韓國的軍事活動採取雙重標凖。