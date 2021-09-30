岸田文雄：「溫和派」將出任日本首相 對華政策可能務實而強硬

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圖像來源，Reuters

日本前外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida）昨日（9月29日）當選日本自民黨黨魁。由於自民黨在日本眾議院佔有多數席位，他幾乎肯定將在10月4日的議會會議上成為新一任首相。

岸田文雄此次選舉之前一直被認為是日本自民黨內堅定的溫和派，他的當選被認為是傳統日本領導人風格的回歸。外界預計岸田文雄上任後將繼續強化日美同盟，支持印太區域的自由與開放，並且以務實而強硬的態度處理中國事務。

在激烈競爭中獲勝的「溫和派」

在本次自民黨選舉中，64歲的岸田文雄與58歲的河野太郎（Taro Kono）從四人競爭中晉級決賽。他們在首輪投票中的支持率相當，但岸田文雄最終獲得更多自民黨國會議員的青睞而當選。

岸田文雄在日本民眾中的支持率不如河野太郎，他雖然在2012年至2017年期間擔任過外務大臣，但個人風格並不突出，沒有給人留下深刻印象。同樣曾經擔任過外務大臣的河野太郎以直言不諱的風格出名，尤其獲得日本年輕人的支持。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 岸田文雄與競爭對手河野太郎在首輪投票中獲得的支持率相當。

這次自民黨總裁選舉，岸田文雄率先表示參選，並高調接受國內外媒體訪問，對中國釋放強硬信號，令其獲得黨內喝彩，被認為是成功當選的第一步。岸田文雄曾表示，「抗衡中國將是首要任務。」

分析指出，岸田文雄一如既往的踏實、務實也令黨內資深政客更放心將選票投給他。《華爾街日報》稱，從個人風格上看，岸田文雄屬於二戰後一段時期內日本經常出現的低調型領導人的類型，標誌著日本領導人風格的回歸。

岸田文雄在獲勝後表示：「我的技能是真正傾聽民眾的意見……我決心與大家一起為開放的自民黨和日本的光明未來而努力。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在日本東京，前外相岸田文雄(中)與即將離任的首相菅義偉(左二)及其他候選人野田聖子(左一)、高市早葉(右二)和河野太郎(右一)慶祝贏得自民黨領導人選舉。

64歲的岸田文雄出身日本政治家庭。他的父親和祖父都曾是眾議院的議員。他出任過外相、自民黨政務調查會長等職務，且是名門派系「宏池會」（岸田派）的會長。

岸田文雄是土生土長的廣島人，由於看到核武器對家鄉的影響而反對使用核武器。2016年，作為日本外相的岸田文雄安排美國總統奧巴馬（Barack Obama）訪問廣島，這是美國在任總統首次訪問廣島。

現年64歲的岸田文雄長期以首相一職為目標，但他在去年的自民黨黨魁選舉中輸給了菅義偉。

岸田文雄的對華政策

岸田文雄在競選期間表示，對中國的軍事擴張感到擔憂，他認為日本需要加強飛彈防禦系統，以對付中國、北韓等潛在敵人。

由於和平憲法的限制，日本並不會主動發起攻擊，但他指出，如果敵方飛彈基地被用於首輪攻擊，且預計會進一步發射導彈，那麼日本有權打擊這些基地。

日本與中國的關係在兩年前有回暖跡象，中國國家主席習近平原定去年對日本進行國事訪問。但新冠疫情爆發後，出行一事再沒有擺上議程。釣魚島問題以及國際形勢變化給日中關係再度蒙上陰影。

由於受到美國對華政策的影響，以及更強烈地感受到在台海領域受到的威脅，日本的對華政策正趨向強硬。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美日印澳「四方安全對話」（Quad）下，日本被認為在緊隨美國的對華政策。

上周，菅義偉在離任前出席在白宮舉行的美日印澳「四方安全對話」（Quad）領導人峰會，被認為日本加強盟友抗衡中國的意願依然強烈。

明年是中日兩國建交50週年，預計岸田對中國的態度將靈活調整。

岸田文雄在競選期間還對台灣事務表示關注，稱「台灣處在美中對峙的最前沿」。他還表示，日本和美國需要聯合模擬在涉台危機情景下該如何共同應對，應比現任政府走得更遠。

岸田文雄還說，隨著中國加強軍事裝備，日本的國防預算可能會繼續增加。日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博此前對BBC中文表示，這是處理對華政策的「務實」態度。

日本政壇更積極地談論台灣問題，外界期待岸田上任後將如何對台灣表示支持。尤其是最近台灣正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），岸田對此協定的舉動也備受矚目。

各方反應

針對岸田文雄的當選，中國外交部發言人華春瑩在29日例行記者會上說，「中方願同日本新一屆執政團隊一道，恪守中日四個政治文件確定的各項原則和精神，深化各領域務實合作，推動中日關係沿著正確軌道健康穩定發展。」

中國部分媒體對岸田文雄執政下的中日關係前景並不樂觀。

中國官方小報《環球時報》發表社論稱，此次自民黨總裁選舉對中國議題的討論程度前所未有，凸顯了中日敵對不可避免的敵對氛圍，以及衝突和攤牌迫在眉睫的形勢。

「它（這次選舉）所展示的中日關係比兩國實際關係要嚴峻得多，不僅與日本反華輿論積極互動，而且客觀上起到進一步引領那些輿論的作用，這些有可能對今後中日關係形成進一步的綁架。」該社論寫道。

中國網絡媒體平台觀察者網則認為，本次自民黨選舉體現出「少壯派與政壇老人的對立」，而岸田文雄「即使本人希望對華友好，也鎮不住極右翼民粹分子在日本政壇興風作浪。而中日關係也很有可能不可避免地走向下坡路，我們必須做好最壞的打算」。