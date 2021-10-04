緬甸疫情和政局不穩 民眾挨餓抵抗軍政府

58 分钟前

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由於政治不穩和對新冠疫情限制措施，緬甸經濟迅速下滑，窮人正面臨饑餓。據BBC記者Ko Ko Aung報道，銀行系統也處於崩潰邊緣。

「我排隊從一個援助團體領粥。我等了半個多小時，但還沒輪到我就被取光了。」馬維（Ma Wai）流著淚說。

「我空手回家了。我為我四歲的女兒感到難過。」42歲的馬維來自緬甸中部的蒙育瓦（Monywa），曾為富裕家庭做清潔工和管家。但當新冠病例在7月達到頂峰時，她的僱主讓她不要來上班，因為政府讓所有人都呆在家裏。

她的丈夫是一名畫家，也因為新冠疫情的限制措施失業。

圖像來源，NYEIN CHAN NAING/EPA Wires 圖像加註文字， 許多緬甸城市工人在疫情7月加重後失業

「最近我丈夫想去上班。我為他做了午餐，米飯是為艱難時期攢下的。」

「但是士兵們攔住了他，讓他回家，所以他甚至不能工作。」

每天一頓飯

馬維和她的丈夫已經失業7個月了，他們依靠救濟品養活四個孩子以及和他們一起生活的母親。

「有時候，我們一天只吃一頓飯，"她說。"我們從來沒有面臨過這麼嚴重的困境。」

世界銀行估計，緬甸本財政年度經濟將萎縮18%，到2022年貧困率可能會增加一倍以上。

世界糧食計劃署的數據顯示，過去12個月，大米價格上漲了18%以上，食用油價格上漲了一倍。

不服從和抵制

馬維在的蒙育瓦是反抗軍事統治的重要地區。

她所在的社區，許多人參加了2月1日反對軍事政變的大規模示威活動。

「在那段時間，士兵們向我們地區開槍。我的一些鄰居被子彈打死，一些被子彈打傷，」她回憶。

自政變以來，數萬名公務員，從教師、鐵路工人到醫生和護士一直拒絶為政權工作。據被罷黜的議員組成的民族團結政府稱，仍有超過41萬名政府工作人員在罷工。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 醫護人員參與公民不服從運動

該運動還呼籲抵制軍隊所有的服務，從銀行業到國家彩票，從啤酒、香煙到電信。他們的目的是讓軍隊失去主要收入來源。

人們也拒絶支付他們的電費，他們說這些電費將進入軍方的金庫。這些以及其他針對軍方經營企業的公開反抗措施產生了重大影響。

軍方二號人物梭溫將軍在8月的一次預算會議上承認政府的收入減少了。

困境中的抵抗

在仰光60公里外的卡耶（Khayan）國家電力辦公室，43名員工中，唯一繼續工作的是一名前軍官。

其餘的人罷工了，15人仍在抵抗。他們的集體行動擾亂了軍方的接管，但個人犧牲巨大。

「我現在沒有收入，但我和我的同事們決心不回去為軍隊工作，」欽（Khin Kyi Thar）說。

「我的薪水是15萬緬元（約合83美元），但從4月份開始就沒了。我們鎮上的一個互助小組給了我一些錢，但是他們的負責人不得不離開。」她說。

平行政府的平行彩票

為了減輕人們的痛苦，民族團結政府在8月份推出了一項在線彩票，為罷工的公務員籌集資金。

該組織表示，70%的利潤將直接捐給罷工者，而30%將作為獎金。人們不再購買國家發行的彩票。在發售的第一個小時，售價2000緬元（1.1美元）的25萬張彩票就售罄了。

圖像來源，NUG Facebook 圖像加註文字， 民族團結政府8月發起在線彩票

作為回應，軍方宣佈民族團結政府的彩票非法，並凍結了一些銀行賬戶，懷疑這些賬戶持有者在購買彩票。

銀行在崩潰邊緣

緬甸的銀行系統正處於崩潰的邊緣。政變發生後，人們紛紛取出存款。銀行隨後限制了人們的取款額度。

和仰光的許多人一樣，馬欽（Ma Khine）很早起牀，在自動取款機前排隊，希望能取到一些錢。

她去的KBZ銀行位於緬甸廣場，早上6點開門，為有限的顧客發放代幣。但即使你幸運地得到了代幣，也不能保證輪到你的時候機器裏還會有錢。

「每10台機器中只有3台同時工作，銀行不會再給它充值，」馬欽解釋。

她補充說：「如果你不能等，那麼你就必須在黑市上支付佣金。」當她上個月這樣做的時候，她不得不支付12%的佣金來提取她自己的錢。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 政變後人們發現很難取錢

沒有明確規定

私人銀行正在進一步限制人們的提款金額。

例如，位於伊洛瓦底江三角洲地區的CB銀行只允許私人客戶在兩周內提取50萬緬元（合275美元）。

一家私人銀行的分行經理吞吞（Tun Tun）解釋：「由於限制，小企業受到了非常嚴重的打擊。」他告訴BBC：「他們沒有註冊公司，所以他們沒有資格提取比個人多十倍的大額存款。」

「現在很少有人在存錢。你可以用一隻手數完一周有多少儲戶。另一方面，每天都有成千上萬的賬戶持有人在取錢。」

轉賬也取決於收款網點是否有現金。「我們必須打電話給另一家分行，檢查他們手上是否有足夠的現金支付轉賬，」吞吞說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 政變後緬元急劇貶值

自2月份政變以來，緬元兌美元貶值超過20%。據報道，在兌換櫃台，匯率下跌了40%以上。

現在，人們更願意把錢換成美元或購買黃金。自今年2月以來，黃金價格每個月都在刷新紀錄。

投資香蕉

敏昂萊多次談到他打算改善經濟。

他的宏大想法之一就是鼓勵人們種植香蕉。在6月軍事委員會的一次行政會議上，將軍鼓勵人們種植Bluggoe香蕉出口。

之前的軍事領導人丹瑞也嘗試過類似的項目，種植蓖麻來生產蓖麻油，但計劃以失敗告終。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世界糧食計劃署一直在向仰光郊區80萬弱勢群體提供食品

相比之下，香蕉種植聽起來更現實。多年來，中國投資者一直在克欽邦投資香蕉種植園。然而，它不太可能養活數百萬已經很難吃上下一頓飯的人。