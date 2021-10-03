新冠疫苗推廣困局：全球超過50國未達世衛10%接種率目標

彼得·姆懷（Peter Mwai）

BBC事實核查團隊（Reality Check）

52 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 世衛曾希望在9月底全國各國10%的人口完成全程疫苗接種

世界衛生組織（WHO）此前設定了至今年9月底各國完成新冠疫苗接種人數達到總人數10%的目標，目前全球有超過50個國家未達標。

其中大多數國家位於非洲，世衛在當地錄得的全程接種率目前僅為4.4%。

在英國，接近66%的人口已經完成全程接種，歐盟是62%，美國則為55%。

哪些地方接種率未達10%？

當中很多——但非全部——是低收入國家或地區，它們面臨疫苗供應和醫療基礎設施的問題。

有一些則是陷於衝突或內戰的國家，比如也門、敘利亞、伊拉克、阿富汗及緬甸等，其它如海地則遭受自然災害影響，令疫苗推廣非常困難。

而富裕但卻受到疫苗運送延後以及其他問題影響的台灣，接種率仍低於10%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 越南人口只有不到10%完成了疫苗全程接種。

越南直至幾個月前仍是全球新冠感染率最低的地區之一，當地疫苗接種率同樣未達10%。

在非洲，54個國家當中只有15個達到了接種率10%的目標。該大洲有一半的國家疫苗接種率不到2%。

一些人口較多的大國離這個目標仍然相當遠。埃及只有5%的人口完成全程接種，埃塞俄比亞和尼日利亞則均低於3%。

非洲的兩個國家——布倫迪和厄立特里亞則尚未開展疫苗接種項目。

圖像來源，Getty Images

世衛的非洲區域主任莫提（Matshidiso Moeti）表示：「很多（接種率較高的）國家屬於中高或高收入層級，並且是直接從生產商那裏獲取疫苗。」

非洲為何落後？

非洲各國在疫苗供給方面需依賴雙邊協議、捐助以及2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（Covax）。

今年較早前，多國尋求全球新冠疫苗保障機制Covax幫助時遇到了困難，不過情況在七、八月有所好轉。

在7月於英國舉行的G7峰會上，一些較富裕國家宣佈向Covax捐贈疫苗——或者直接捐給非洲國家。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Covax計劃的疫苗交付民主剛果共和國

9月的聯合國大會上各方作出了更多承諾，美國表示將會在原本已經承諾的基礎上再捐出5億劑輝瑞疫苗。

最近有關七國工業集團（G7）和歐盟疫苗供應的研究推算，這些國家承諾捐出的10億劑疫苗當中，目前已經交付的不足15%。

世衛較早前推算，非洲總共需要約2.7億劑疫苗，才能達到在9月末完成10%全程接種率的目標。

至9月最後一天，非洲共接種了2億劑疫苗，距離目標尚有7000萬劑——即還差近25%。

什麼造成了疫苗短缺？

很多非洲政府依靠的Covax計劃面臨的最大問題，是對世界最大疫苗製造商印度血清研究所（Serum Institute of India）所生產的疫苗的依賴。

印度為了應對本國的緊急需要，在4月暫停了疫苗出口，而其他生產商則未能大幅增加產量。

較富裕國家早在2020年7月就已經與生產商簽訂了預訂疫苗協議，當時疫苗仍然處在研發和試驗階段。

這些國家被生產商列為優先——這使得Covax計劃、非洲聯盟和個別國家難以保證獲得疫苗。

9月較早時候，Covax一項預告今年餘下時間和2022年初供應的聲明表示，該計劃預計接收到的疫苗將會減少。

該計劃將問題歸因於出口禁令——以及未能迅速加快生產和一些疫苗批准程序延後等問題。

印度已經宣佈，將會在10月重啟部分出口，並且會主要集中在亞洲國家和Covax項目上（不過數量尚未明確）。

「在各國分享疫苗時，我們必須請他們保證更長的保質期，」非洲聯盟疫苗交付聯盟（African Union Vaccine Delivery Alliance）的阿拉齊亞（Ayoade Alakija）說。

英國前首相戈登·布朗（Gordon Brown，白高敦）呼籲採取行動，確保富裕國家數以百萬計囤積的未使用疫苗不被浪費。

非洲到底需要多少疫苗？

世衛的目標是在2021年底全世界人口全程疫苗接種率達到40%。

但是Covax項目已經將屆時交付非洲的疫苗劑數目標下調，從6.2億劑減至4.7億劑。

這將只足夠令非洲人口的疫苗接種率達到17%，要在12月底達到40%接種率的目標，仍需要另外約5億劑疫苗。

「以這個速率，這片大陸可能要到2022年3月底才能達到40%的目標，」莫提說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南非醫護人員在接種疫苗。

一些國家對於疫苗接種的不確定問題表示擔憂。

這個問題的影響很難量化，但是南非一項研究顯示，雖然人口整體對疫苗的猶豫不決有所下降，但18至25歲年齡段群組的猶豫不決卻有所增加。