真子公主終將「下嫁」平民 「日本哈里與梅根」的曲折戀情

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 真子公主與小室圭將於10月26日結婚。

經過多年媒體曝光和種種爭議後，日本真子公主終於將在今年10月末與平民男友小室圭完婚，並放棄皇室地位。

日本宮內廳宣佈，真子公主和小室圭將在10月26日完婚。這對情侶原本定於2018年結婚，但婚禮據報由於小室圭母親的財政問題被推遲。

真子公主在日本結婚後將移居美國生活 - 小室圭在美國做律師。

據日本共同社消息，宮內廳表示，當地媒體對兩關係的大肆報道和曝光讓真子公主承受了巨大的壓力，並讓她患上創傷後應激障礙（PTSD）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 小室圭在返回日本時梳著馬尾辮。

誰是真子公主？

現年29歲的真子公主是日本明仁天皇的第一個孫女，以及天皇次子文仁親王的長女。

真子公主和小室圭於2012年在日本國際基督教大學就讀時首次相遇，兩人在2017年訂婚，並決定於2018年結婚。

但婚禮由於小室圭母親的財政問題而被推遲 - 據報小室圭母親欠前未婚夫一筆貸款沒有還清。

雖然日本皇室否認婚姻推遲與小室圭母親的債務有關，但文仁親王曾表示，在兩人結婚前能解決債務問題非常重要。

真子公主據報將放棄日本皇室的傳統「一時金」（價值1.5億日元，約等於840萬人民幣，它是日本皇族因結婚等原因離開皇室時所得到的一筆費用）。真子公主預期也會省去皇室婚禮的禮節。

如果真子公主既放棄「一時金」、也不舉辦皇室婚禮，那她將是這樣做的第一位日本女性皇室家族成員。

根據日本法律，女性皇室成員在「下嫁」給平民後則失去皇室身份，但男性成員則不會。

「日本的哈里與梅根」

BBC記者大井真理子（Mariko Oi）

小室圭本來就是一個具有爭議的人物，本周在婚禮宣佈前他返回日本時又引起了媒體的炒作，就因為他梳了一個馬尾辮。

日本人很重視外表和形象，一些日本人認為他的新髮型進一步證明了他不適合與 真子公主結婚。

這也凸顯了這對情侶在宣佈訂婚後一舉一動都受到公眾壓力和審視的現實，尤其是小室圭母親的債務問題，以及有指稱說小室圭本人是因為皇室的關係才進了美國法學院都成為媒體關注的頭條。

但小室圭的支持者們稱讚他能頂住媒體的圍攻與壓力。而且，他們婚後到美國生活的決定也讓有些人把他們稱做「日本的哈里與梅根」。