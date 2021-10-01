歐洲天然氣短缺危機：BBC記者分析各國如何應對

12 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 最近幾周來自俄羅斯的天然氣供應量下降，歐洲人也希望減少對其依賴。

天然氣價格飆升，英國消費者和能源公司大受衝擊，並且已經給食品行業、供應鏈帶來連鎖反應。

在歐洲其他國家，消費者也面臨著電費煤氣費賬單的急劇上升，政府想盡辦法提供幫助。

這場危機突顯歐洲從傳統石化能源向可再生新能源戰略性轉移的挑戰。

BBC常駐歐洲各地的5位記者分別介紹和分析了不同國家和機構如何應對天然氣短缺危機。

西班牙：遏制消費者能源費用上漲

BBC駐馬德里記者蓋·何基科（Guy Hedgecoe）

近幾個月來，消費者的電費氣費賬單不斷攀升，2020年用電成本上升了35%，僅2021年8月份就上漲了近8%。

西班牙的能源價格與天然氣批發市場密切相關，因此最近消費者每兆瓦時電價屢創新高。2021年下半年，西班牙的天然氣批發價在歐洲各國中也最高。

馬德里市中心一家便利品報亭的女老闆安帕羅·維加說，她過去每月支付大約40歐元，現在要支付大約60歐元。

維加說，她現在盡可能在一天中電費更便宜的時候使用電器，也更加注意關燈，盡量充分利用日光。

圖像加註文字， 以歐元計算的歐洲各國天然氣批發價排行榜，西班牙最貴，英國第二。2021年9月23日數據

2021年9月，西班牙社會黨總理佩德羅·桑切斯領導的聯合政府公布了一系列措施，旨在遏制上漲的能源費用。

其中包括減稅和臨時削減能源公司賺取的超額利潤。後一種舉措招致了能源業界的批評，儘管政府已經澄清可再生能源供應商將獲豁免。

政府表示，其目標是到2021年年底將電費降低20%以上。隨著冬天的臨近，維加女士這樣的消費者希望如此。

意大利：30億歐元保護計劃

BBC駐羅馬記者馬克·洛溫（Mark Lowen）

米歇爾·菲奧裏塔是羅馬市中心的一家商店的店主，他對前景感覺不是很樂觀。

他告訴記者說，他的能源賬單已經上漲了約15%。但他聽說在未來幾個月內，能源賬單還將上漲40%左右。

菲奧裏塔說，這將改變意大利家庭的行為方式：將不得不更精打細算，節省每月開支。

意大利尤其容易受到天然氣價格上漲的影響：40%的能源來自天然氣，其中大約一半來自俄羅斯。

因此，俄羅斯對歐洲的天然氣出口下降和原材料價格上漲，都讓意大利受到沉重打擊。

意大利政府已經花費了約12億歐元來控制家庭能源價格的上漲，並承諾在未來幾個月內再提供30億歐元幫助。

總理馬里奧·德拉吉說，在未來3個月，一些原來的所謂系統成本費用將從天然氣和電費中扣除。它們本來是增加的稅收，用以幫助向可再生能源的過渡。

這是一個臨時抱佛腳的措施，以幫助低收入人群家庭減少能源價格飆升的壓力，但對幫助轉向可再生能源來說，又失掉了一項重要的財政激勵。

從根本上說，意大利需要使其能源多樣化，擺脫對天然氣的依賴，更多地轉向綠色能源。這肯定是未來、也是長期降低成本的唯一途徑。

歐盟：氣價飛漲給治理氣候變化帶來挑戰

BBC駐布魯塞爾記者傑西卡·帕克爾（Jessica Parker）

不斷飆升的能源開支給無數家庭帶來了巨大的困難，同時也給布魯塞爾帶來了一些棘手的政治問題。

歐盟領導人一直忙於推動其全面的應對氣候變化計劃，致力於到2030年將碳排放量減少55%。

它涵蓋範圍很廣，但批評人士說，計劃中包括一些建議，有可能導致能源價格進一步大幅上漲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德國努力建設北溪2號天然氣管道從俄國直接進口天然氣。

甚至有關措施的支持者也悄悄地承認，以這樣或那樣的方式向綠色經濟過渡，不可避免地會打擊人們的收入。

關於當前的危機，歐盟委員會表示，價格上漲是多種因素的綜合作用，尤其是全球需求激增。

歐盟天然氣經營許可價格的上漲被指為價格上漲的部分原因，但歐盟委員會表示，上漲只有很小的百分比。它希望繼續擴大有關計劃。

但是，隨著西班牙政府呼籲在下屆歐盟領導人峰會上將能源危機提上議事日程，布魯塞爾需要面對的問題是：為了解決危機，它能做些什麼，或者願意做些什麼。

歐盟正在就成員國在歐盟規則範圍內可以單獨採取的緩解措施制定指導意見。但是，沒有任何跡象顯示歐盟會採取任何重大的、集中的干預行動。

能源危機越升溫，歐盟的氣候計劃可能受到的反彈就越大。然而，贊成者會爭辯，向綠色經濟邁進的速度越快，有關成員國就能越快擺脫這種受能源市場波動的影響。

波蘭：煤炭仍是王者，但天然氣很重要

BBC駐華沙記者亞當·伊斯頓（Adam Easton）

波蘭消費者感受到了歐洲天然氣價格飆升的壓力，因為該國能源監管機構今年已經批准了三次能源提價，提價幅度超過20%。

但家庭煤氣費在這裏仍然受到監管，因此客戶並沒有受市場價格急劇變化太大的影響。此外，波蘭大約一半的天然氣需求是由國內生產滿足的，而國內生產通常比進口天然氣便宜。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 波蘭的煤炭問題激怒歐洲鄰國。波蘭試圖減少煤炭能源，這個巨大的露天礦井因為沒有關閉已受到巨額罰款。

這種更便宜的國內天然氣首先用於滿足家庭的需求，而工業大多使用更昂貴的進口天然氣。

但在這裏，能源密集型的波蘭公司再次免受飛漲的市場價格影響，因為他們有長期供應合同與固定價格的保護。

在波蘭，煤炭仍然是推動經濟運行的主要燃料，天然氣遠遠落在其後。但這種情況正開始改變。

波蘭的太陽能市場是歐洲增長最快的市場之一。波蘭國有電力公司正計劃對海上風電進行巨額投資。

天然氣將變得更加重要。因為政府認為天然氣是取代老化的燃煤電廠的橋樑性能源燃料，並確保在風能因天氣原因不足時，天然氣會保持所需能源供應。

在波蘭，天然氣的來源是一個政治問題。波蘭政府計劃明年停止對俄羅斯天然氣長達數十年的依賴，取而代之使用美國和挪威的天然氣。波蘭方面辯稱，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）濫用其壟斷供應商的地位，收取過高的天然氣費用，波蘭將不再忍受。

挪威：不使用天然氣， 但正在增加出口

BBC北歐事務記者亞歷山大·馬克斯亞（Alexander Maxia）

非歐盟的挪威是歐洲最大的石油和天然氣生產國之一，儘管它很少用於本國的需要。

挪威只有1.4%的電力是由燃燒化石燃料和廢物產生的，5.8%由風力發電產生，其餘92.9%由水力發電產生。

挪威埃基諾（Equinor）能源公司已同意允許2022年增加20億立方米的天然氣出口，以支持歐洲和英國不斷增長的需求。

埃基諾前身為挪威國家石油公司，現在國家擁有三分之二的股份。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 挪威的埃基諾是歐洲第二大天然氣供應公司，僅次於俄羅斯天然氣工業股份公司。

雖然能源賬單沒有歐洲其它地方高，但挪威人也不能倖免於國際能源價格上漲的影響。

26歲的馬格努斯（Magnus）與女友住在挪威首都的一間小公寓裏，他們目前每月支付750挪威元（約合63英鎊）的能源和熱水費用。

這對伴侶將搬到西海岸卑爾根一套更大的公寓，預計他們的賬單會上漲。他們說，住在人少的地方時，電費會更貴。這就是為什麼他們想得到太陽能電池板。

從2021年10月1日起，挪威將能夠通過連接挪威和英國兩個電網的水下高壓電纜向英國出口電力。