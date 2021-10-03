潘多拉文件：國際領袖海外財富和秘密交易

潘多拉文件報道組（Pandora Papers reporting team）

BBC 廣角鏡

16 分钟前

圖像加註文字， "潘多拉文件"曝光的諸多國際領袖中包括普京、阿利耶夫和約旦國王（自左至右）

一批財務文件曝光，披露了國際政壇領袖、政界要人和世界頂級富豪們的秘密財富交易。這批文件資料被稱為「潘多拉文件」（Pandora Papers），來自離案公司，涉及35名現任和前任國際政商界領袖和300多名公務員。

離岸公司經常被視為富人的海外避稅安全港。

被曝光的包括約旦國王在英國和美國秘密購買價值7000萬英鎊的地產；前英國首相布萊爾夫婦通過系列操作避免支付31.2萬英鎊的購樓印花稅 —— 他們買下了擁有這棟倫敦辦公樓房的離岸公司。

洩露的文件還揭示了俄國總統普京與摩納哥一些秘密資產的關聯，捷克總理巴比什沒有申報一家離岸投資公司，這家公司出資1200萬英鎊在法國南部購買了兩幢別墅。

「潘多拉文件」是過去七年來陸續曝光的秘檔中最新一批；先後被洩露的財務資訊包括FinCen文件、天堂文件（Paradise Papers）、巴拿馬文件（Panama Papers）,以及LuxLeaks。

這也是國際調查記者同盟 (ICIJ) 組織的規模最大的一次揭秘行動，共650多名記者參加。BBC《廣角鏡》節目與《衛報》及其他媒體合作參與了聯合調查，獲得了來自英屬維爾京群島、巴拿馬、伯利茲、塞浦路斯、阿拉伯聯合酋長國、新加坡和瑞士等國家14 家金融服務公司的 1200 萬份文件，其中包括近294萬幅圖片，近120萬封電郵，46.7萬張電子數據表，以及88.7萬份其他文檔。

文件涉及的一些人正面臨腐敗、洗錢和逃稅指控。

這批曝光文件揭示了國際政商界領袖如何通過合法渠道註冊公司用以在英國購買物業，由此突顯了英國政府儘管一再承諾要引入離岸財產所有者登記制度卻始終未付諸行動。

海外買家在英國置業曾引發可能涉及洗錢的擔憂。

「潘多拉文件」還曝光了經手這些交易的約9.5萬家離岸公司中部分公司的實際主人。

阿塞拜疆總統阿利耶夫及其親屬和親信秘密參與了價值超過4億英鎊的英國房地產交易。根據揭秘文件，阿利耶夫的家人曾把他們在倫敦的一處房產賣給英國王室，獲利3100萬英鎊。替英國女王打理皇家物業的這家公司由財政部管理。

調查發現，這批文件曝光的許多交易完全合法。但ICIJ成員弗格斯·希爾（Fergus Shiel）指出：

「（此類活動）範圍之廣前所未見，揭示了離岸公司為隱藏來歷不明的現金或避稅提供幫助的現實。」

他說：「他們利用那些離岸賬戶、離岸信託到其他國家購買價值數億美元的房產，犧牲本國公民的利益讓自己家族致富。」

潘多拉古是希臘神話中一名女神，她打開眾神贈予她的魔盒，釋放出人世間所有邪惡——貪婪、虛偽、誹謗、嫉妒，等等，但未及釋放盒底的希望就蓋上蓋子，後人常用潘多拉魔盒喻指災禍之源。

ICIJ 相信這次調查揭開了很多原來捂著的蓋子。

圖像加註文字， 約旦國王在馬里布的別墅

約旦國王在加州馬里布的豪宅

曝光文件顯示約旦國王在英國和美國的房地產價值超過7000萬英鎊（1億美元）。他1999年登基以來，通過英屬維京群島和其他避稅天堂的離岸公司陸續購置了15處宅邸，包括美國加州馬里布海邊三棟毗鄰的別墅，還有英國倫敦和皇家賽馬場所在地區的若干房產。

阿卜杜拉國王的律師說，曝光文件涉及的所有物業都是用國王個人資金購入；他也用個人財富贊助國內開放項目惠澤約旦民眾。

他們說，通過離岸公司購買海外房產是社會精英階層出於私人理由或安全考慮常用的方式。

「潘多拉文件」曝光的信息還有：

肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）和七名家庭成員秘密擁有一個離岸公司網絡。調查發現他們與11個離岸公司有關聯，其中一個公司持有資產估值為3000萬美元；

巴基斯坦總理伊姆蘭·漢（Imran Khan）的親信，包括內閣部長及其親屬，秘密擁有的離岸公司和信託資產數以百萬美元計；

塞浦路斯總統阿納斯塔夏季斯（Nicos Anastasiades）創辦的律師事務所似乎提供了假業主以掩飾一系列離岸公司的真正業主 —— 一名被指控貪污的前俄羅斯政客。該律師事務所否認這一指稱；

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2019年當選連任前出售了他在一家秘密離岸公司的股份；

厄瓜多爾總統拉索（Guillermo Lasso），前銀行家，用位於美國南達科他州的信託取代了巴拿馬基金會，該基金會每月向其近親支付款項

布萊爾買辦公室不付印花稅

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國前首相布萊爾和夫人，2020年資料圖片

「潘多拉文件」沒有證據顯示英國前首相布萊爾夫婦隱瞞財產，但解釋了他們花645萬英鎊買的樓盤為什麼沒有印花稅。

這位前工黨政府首相和他的律師夫人2017年7月在倫敦市中心買了一棟辦公樓，但不是直接買，而是通過買入這棟樓的業主，一家離岸公司，將其納入囊中。

在英國通過這種方式購置房產是合法的，而且不需交印花稅。令人側目的是布萊爾曾高調譴責鑽稅務漏洞的行為。這棟樓房現在是布萊爾夫人的法律顧問公司的辦公室；她的顧問公司為世界各國政府提供諮詢服務，她的女性慈善基金會也在這棟樓裏辦公。

她曾解釋說，當時賣家堅持通過離岸公司交易。這棟樓的最終業主是巴林一個家族，與政界有關。但買賣雙方都堅稱當時不知道對方的身份。

在倫敦用有3300萬英鎊豪宅的少年

還有文件顯示，阿塞拜疆執政者阿利耶夫的家族如何利用離岸公司秘密收購英國房產，17處房產中包括一棟價值3300萬英鎊的倫敦辦公樓，業主是總統11歲的兒子海德爾·阿利耶夫（Heyder Aliyev）。這棟位於倫敦梅菲爾區的大樓2009 賣給伊利哈姆總統家族朋友擁有的一家門面公司，一個月後轉到海德爾·阿利耶夫名下。

調查顯示，這棟樓附近阿利耶夫家族擁有的另一幢辦公樓2018年以6600萬英鎊賣給英國皇家地產公司（Crown Estate）。替英國王室管理物業事務的皇家地產表示，當時確實按法律規定做了調查，但現在正在重新核查。英國政府表示，它正在通過更嚴格的法律和執法打擊洗錢活動，並將在時間允許的情況下在議會提出對擁有英國財產的離岸公司進行登記的議案。