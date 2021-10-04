潘多拉文件：帶你看懂這份龐大解密資料的邏輯和重點

潘多拉文件報道組

BBC 廣角鏡

1 小时前

潘多拉文件披露近1200萬份文件，揭示全球一些富人和權貴人士的隱藏財富、避稅以及洗錢行為。

來自117個國家的600多名記者，幾個月來一直在翻閲來自14個信源的文件，本周他們公布其中的發現。

這些數據由位於華盛頓的國際調查記者聯盟（ICIJ）獲得，該聯盟一直與140多家媒體機構合作，並進行有史以來最大的全球調查行動。

英國的調查項目由BBC《廣角鏡》和《衛報》牽頭。

潘多拉文件已揭露的內容

潘多拉文件包括640萬份文件，近300萬張圖片，超過100萬封電子郵件和近50萬份電子表格。

到目前為止，潘多拉文件披露的內容包括：

約旦國王在英國和美國的房地產價值超過7000萬英鎊（1億美元）。他1999年登基以來，通過英屬維京群島和其他避稅天堂的離岸公司陸續購置了15處宅邸，包括美國加州馬里布海邊三棟毗鄰的別墅，還有英國倫敦和皇家賽馬場所在地區的若干房產。

阿塞拜疆執政者阿利耶夫的家族利用離岸公司秘密收購英國17處房產，包括一棟價值3300萬英鎊的倫敦辦公樓，業主是總統11歲的兒子海德爾·阿利耶夫（Heyder Aliyev）。

捷克總理未申報用於購買兩棟法國別墅的1200萬英鎊的離岸投資公司。

肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Muigai Kenyatta）和七名家庭成員秘密擁有一個離岸公司網絡。調查發現他們與11個離岸公司有關聯，其中一個公司持有資產估值為3000萬美元；

這些文件揭露全球一些最有權勢的人，包括來自90個國家的330多名政客，如何利用秘密的離岸公司來隱藏他們的財富。

美國智庫「全球金融誠信組織」（Global Financial Integrity）的拉克希米·庫馬爾（Lakshmi Kumar）解釋說，這些人 "進行金錢的輸送、轉移和隱藏活動"，經常使用匿名公司。

「離岸公司」到底是什麼？

潘多拉文件揭示複雜的跨國公司網絡，它們往往導致金錢和資產的所有權較為隱蔽。

例如，某人可能在英國有一處房產，但通過設在其他國家或「離岸」的一系列公司擁有它。

這些離岸國家或地區的特徵為：

容易設立公司；

當地的法律讓外界難以識別公司所有者；

徵收很低企業稅或者免稅。

這些目的地通常被稱為避稅天堂或秘密管轄區。沒有明確的避稅地名單，但最知名避稅天堂的包括英國海外領土，如開曼群島和英屬維爾京群島，以及瑞士和新加坡等國家。

使用「避稅天堂」違法嗎？

法律漏洞允許人們通過轉移資金或在避稅地設立公司來合法避免支付一些稅款，但這通常被視為不道德的行為。英國政府說，避稅「涉及到在法律的字面意義上，而不是在法律的精神上進行操作」。

也有一些合法的理由，人們可能希望在不同的國家持有金錢和資產，如保護自己免受犯罪攻擊或防範不穩定的政府。

儘管秘密擁有海外資產並不違法，但使用複雜的秘密公司網絡來轉移資金和資產成了隱藏犯罪所得的最佳方式。

之前的「巴拿馬文件」曝光後，公眾一再呼籲政客們增加避稅或隱藏資產的難度。

但賴爾說，潘多拉文件顯示「那些可以結束離岸秘密的人......自己也在從中受益。所以他們沒有動力去結束它」。

將錢藏在海外有多容易？

你所要做的就是在保密程度高的地區或者上述離岸國家設立一個空殼公司。這是一個名存實亡的公司，並沒有員工或辦公室。

但這要花錢。需要支付費用給專業公司，它們代表你設立和運行空殼公司。這些公司可以提供一個地址和付費董事的名字，因此不會留下任何關於誰是企業最終幕後老闆的線索。

有多少錢被藏在海外？

很難確切講清楚，但根據國際調查記者同盟的說法，估計這個數字從5.6萬億美元到32萬億美元不等。國際貨幣基金組織表示，避稅天堂的使用使世界各國政府每年損失高達6000億美元的稅收。

庫馬爾說，這對社會的其他部分是有害的。「（富人和權貴）藏錢的能力直接影響你的生活......它影響到你的孩子受教育的機會，獲得健康的機會，和買房置業的機會。」

英國對此採取了什麼措施？

英國因允許海外匿名公司持有公民資產而飽受批評。

英國政府在2018年公布立法草案，要求英國房產的最終所有者進行申報。但它仍在等待被提交給議員們。

2019年的一份議會報告稱，英國的制度吸引「洗錢者等人，他們可能希望利用財產來掩蓋非法資金」。

報告說，刑事調查經常受「阻礙」，因為警方無法看到誰最終擁有房產。

英國政府最近將通過房產洗錢的風險從「中等」提高到「高級」。

英國政府稱它正在通過更嚴厲的法律和執法來打擊洗錢活動，並且在議會時間允許的情況下，將引入一個擁有英國資產的離岸公司登記冊。