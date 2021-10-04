岸田文雄出任日本第100任首相 內政外交面臨挑戰

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圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， 今年64歲的岸田文雄上周在日本執政黨自民黨總裁選舉中勝出

10月4日下午，日本新任首相岸田文雄及其內閣宣誓就職。岸田文雄正式成為日本第100任首相。

今年64歲的岸田文雄上周在日本執政黨自民黨總裁選舉中勝出，確定成為菅義偉接班人。菅義偉內閣在4日上午的臨時內閣會議上集體辭職。

被視為溫和派的他上任之後將面臨一系列內政外交挑戰，例如抗擊新冠疫情，疫情後經濟復蘇，如何在美中競爭大框架下處理日美同盟及中日關係，以及朝鮮帶來的安全威脅。

與此同時，在疫情期間自民黨堅持主辦東京奧運會導致民間不滿之後，他還將力爭幫助自民黨收復更多民意支持。

兩岸關注

中國國家主席習近平同總理李克強10月4日分別祝賀岸田文雄當選。習近平表示，中日發展睦鄰友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲和世界和平、穩定、繁榮，中日雙方應該恪守中日四個政治文件確立的各項原則，加強對話溝通，增進互信合作，努力構建契合新時代要求的中日關係。

李克強則表示，雙方應該維護政治共識，加強交流合作，共同迎接明年中日邦交正常化50週年。

中國外交部發言人華春瑩上周曾表示，中國期待日本政府恪守中日四個政治文件確定的各項原則和精神，願同日本新政府深化各領域合作，推動中日關係沿著「正確軌道健康穩定發展」。

台灣總統蔡英文10月4日在推特上祝賀岸田文雄及其內閣上台。她表示，希望同岸田一道，深化台日友好關係，「身為一樣的民主國家，繼續強化聯繫」。

岸田文雄曾在在競選期間對台灣事務表示關注，稱「台灣處在美中對峙的最前沿」。他還表示，日本和美國需要聯合模擬在涉台危機情景下該如何共同應對，應比現任政府走得更遠。

中國與台灣提前先後正式申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）。在競選期間，岸田文雄曾對台灣申請表示歡迎，並對台灣能否應對協定的高要求表示關注。

內閣留有安倍影響

岸田文雄的內閣陣容4日揭曉，名單由官房長官松野博一在當天公布。

在20名閣僚名單中，有13人為首次入閣。但有分析認為，從關鍵職位的人選來看，岸田內閣的一大特點是，重視前首相安倍晉三的盟友。

路透社報道指出，岸田內閣的重量級位置或是安倍盟友，或是前財相麻生太郎一派。「他是在安倍和麻生的支持下贏得選舉的，所以現在是他報恩的時候，他現在不能切斷他們的聯繫，」政治分析人士伊藤惇夫表示。

安倍晉三的弟弟岸信夫留任防衛大臣，外務大臣茂木敏充也得以留任，外界認為，這是為延續安倍及菅義偉的國防政策。

路透社認為，這顯示， 在防務問題上岸田將繼續尋求加強同美國的安全合作關係，以及同其他盟友的合作，例如日本同印度、美國及澳大利亞組成的四國聯盟（QUAD）。同時，日本還將尋求同中國在貿易上保持關係推進。

岸田內閣新設經濟安全保障擔當相一職，啟用前防衛政務官小林鷹之出任這一職務。他將負責制定一系列政策，保障日本的敏感技術，應對美中對立等國際秩序變化。

執政考驗

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在日本東京，前外相岸田文雄（中）與即將離任的首相菅義偉（左二）及其他候選人野田聖子（左一）、高市早葉（右二）和河野太郎（右一）慶祝贏得自民黨領導人選舉。

岸田面對的首個課題是在接下來的大選中帶領自民黨獲得更多民意支持。自民黨自二戰之後壟斷權力至今，但如果自民黨在此次大選中力量得到削弱，將會給岸田的執政帶來更多挑戰。

日本共同社報道表示，岸田文雄的新內閣需要應對因新冠疫情加重的社會割裂問題。

多家日本媒體報道稱，岸田文雄預計將會宣佈在10月31日舉行眾議院選舉。

路透社稱，選定這麼早的日期出乎外界意料。本屆眾議院任期計劃於10月21日結束，最晚選舉日期為11月28日。

專家預計，這是為了充分利用新政府上任後的蜜月期，爭取更多民意支持，同時也避免因為新冠疫情出現更多變數。

在黨內民意方面，BBC記者大井真理子報道稱，以溫和派著稱的岸田文雄預計將會將保守的自民黨稍微帶向左翼。

但她同時表示，岸田擁有自民黨內多位元老支持，為了獲得維繫他們的支持，或許需要謹慎處理黨內改革問題，確保他迎合黨內保守派的心意。

如果無法做到這一點，岸田很可能將步菅義偉和安倍前時代的多位日本首相後塵，無法長期執政。

岸田文雄簡介