中美貿易：美貿易代表戴琪講話對華釋放五個信號

59 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戴琪出生在康涅狄格州的一個華人家庭，她的父母來自台灣。戴琪是家族中第一個在美國出生的公民。她在華盛頓特區長大。她成為第一位擔任美國貿易代表的亞裔美國人和有色人種女性。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）周一（10月4日）稱，要以新的方式處理與中國的貿易關係。

一方面，戴琪表示，她將尋求與北京進行新的談判，因為北京未能履行與特朗普達成的第一階段貿易協議中的承諾。

另一方面，美國將放棄一項讓中國改變其「非市場經濟」的計劃，並批准將某些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外。

戴琪的講話受到美國貿易團體的廣泛歡迎，不過他們也批評，在結束對美國商品徵收關稅以及擴大美國公司的貿易機會方面缺乏明確的路線圖，這些關稅打擊了美國公司和消費者。

未完成的協議

戴琪在今年四月被拜登任命為美國貿易代表，上任後的幾個月間，美國進行了一場「自上而下」的對中國貿易政策的評估。

因此，本周一這場由智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）主辦的活動備受矚目，輿論認為戴琪的講話可能標誌著拜登政府開始處理與中國的貿易問題。

2020年初，中美達成第一階段貿易協議，根據協議，兩年內中國將在2017年的基礎上增加購買2000億美元的美國農產品和製成品、能源和服務。

不過，雙方簽署協議不久，新冠疫情很快在全球爆發，造成全球經濟大幅下滑，嚴重阻礙國際貿易往來和供應鏈。

隨著第一階段協議到期在即，彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）估計，迄今中國只完成了購買目標的62%。

戴琪稱，她將尋求與中國副總理劉鶴在未來幾天會晤，檢討中國未能遵守2020年2月開始執行的「第一階段」貿易協定的情況，包括未足額購買美國商品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中美此前進行貿易談判時，中國副總理劉鶴（中）與時任美國貿易代表萊特希澤（左）和財政部長姆努欽（右）見面。

新的談判

不過，戴琪也表示，將放棄特朗普的第二階段協議（尚未簽署生效），該協議尋求對中國的國有經濟部分進行更深入的改革，她說這不太可能成功。

戴琪還表示，到目前為止，她還沒有與中國官員談論那些限制中國旅行購買承諾的因素。

美中貿易理事會主席克雷格·艾倫（Craig Allen）向BBC表示，戴女士的講話似乎是「對兩國重啟談判的邀請」。

「如你所知，自（美國總統）選舉以來，他們一直處於停滯狀態。我認為，我們將在未來幾周看到一點點的接觸。但這一進展仍然非常不確定。（她的講話中）沒有明確的路線圖或下一輪談判的明確目標。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 戴琪在今年四月被拜登任命為美國貿易代表，上任後的幾個月間，美國進行了一場"自上而下"的對中國貿易政策的評估。

補貼爭議

戴琪在講話中繼續抨擊中國的貿易政策，她表示，「長期以來，中國不遵守全球貿易規範，損及美國和世界其他國家的繁榮。」

「我們必須竭力捍衛我們的經濟利益......這意味著採取一切必要的步驟，保護我們免受多年來通過不公平競爭造成的一波又一波的損害。」

戴琪說，中國政府繼續「投入數十億美元」補貼農業、鋼鐵和半導體等行業，這些補貼損害了美國公司的利益。

她還不排除進一步徵收貿易關稅的可能性，說「所有可用的工具」仍擺在台面上，而且將採取「一切必要措施」，「全力」保護美國利益。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登被質疑與中國過從甚密，但他在競選時跟特朗普一樣承諾對中國強硬。

關稅減免

特朗普時代設置的大量懲罰性關稅，一直懸在中美兩國公司的頭頂。

戴琪稱，她將重啟一項「有針對性」的程序，批准將某些中國進口產品排除在美國懲罰性關稅之外，在一定程度上緩解美國企業面臨的壓力，未來可能還會啟動更多排除程序。這些關稅往往由美國公司支付，因此有時會損害美國的經濟利益。

然而，她並不排除根據301條款啟動新的調查，這可能導致新的關稅，她表示，這將取決於中國的行動。

當被問及與中國脫鉤的問題時，戴琪表示，全球最大的兩個經濟體停止與彼此的貿易是不現實的。「我認為問題可能在於，我們在『再掛鉤』中尋求達成什麼目標。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 貿易戰開始後，美國大豆出口量大幅下跌，價格也跌至10年來的最低點，這給中西部的農民造成巨大損失。

提升自身實力

戴琪的講話也為中美經貿關係未來指出道路。

「隨著我們（美國）與中國經濟關係的發展，我們捍衛我們利益的策略也必須改變。」

她說，美國需要通過「雙邊和多邊渠道」與盟友合作，使中國政府保持一致，同時也對自身的競爭力進行更多投資。

「與過去不同，本屆政府將從實力的角度參與，因為我們正在對我們的工人和我們的基礎設施進行投資。」

「我們必須通過投資於教育和工人培訓來利用和發揮我們人民的才能。」戴琪說，拜登政府將通過投資於綠色能源和基礎設施來實現這一目標，這將創造新的就業機會。