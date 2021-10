蘋果聯合創始人喬布斯為何與眾不同?

行動前知道自己想要什麼

現實扭曲力場

制服

關注細節

哲學

喬布斯還承認彼時還在服用迷幻藥。根據約翰·馬可夫(John Markoff)在《睡鼠說》(What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry)中的描述,喬布斯稱這次經歷是「我一生中做過的最重要的兩三件事之一」。錢對喬布斯來說似乎並不重要。他告訴《華爾街日報》:「成為墓地裏最富有的人對我來說並不重要…睡前回想一日成就,說我們做了一件了不起的事…這對我才重要。」