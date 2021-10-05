蘋果聯合創始人喬布斯為何與眾不同？
史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs） 是一位與眾不同、魅力十足和特立獨行的領導人。十年前，這位蘋果公司聯合創始人死於癌症，時年56歲。BBC梳理一些使其成為全球最受關注首席執行官的特徵。
行動前知道自己想要什麼
喬布斯不喜歡市場調查。他曾說過句名言：「你不能只問顧客要什麼，然後想法子給他們做什麼。等你做出來，他們已經另有新歡了」。
相反，他靠自己的直覺來完善現有技術和開發新產品，並以客戶願意使用的方式包裝它們。
2001年iPod出現之前，人們對MP3音樂播放器的興趣相對較少。彼時市場上的產品很笨重，使用起來很麻煩，而且買家多是早期的技術愛好者。
iPod、iPhone和iPad等小玩意是如此吸引人，以至於公眾很快就樂此不疲。這在很大程度上要歸功於喬布斯的銷售能力：以每個人都能理解的方式簡單解釋他的產品。
現實扭曲力場
喬布斯知道如何與人打交道。他可以圍繞技術建立興奮點，而這些技術有時既不新鮮也不能改變世界。
當iPad 2推出時，他的演講有很大一部分是關於該設備的「智能蓋」：一個帶有磁性鉸鏈的方形乙烯基。然而，它卻獲得大量媒體報道，即使經驗豐富的記者也不能忽略，許多人髮現他們需要幾個小時才能回過神了，去完全理解這些公告。這種現象被命名為「現實扭曲力場」（reality distortion field）。
制服
過去十年，喬布斯幾乎總是穿同一套衣服。
從上到下都是一件St. Croix 黑色圓領毛衣，藍色的李維斯501牛仔褲，以及新百倫991運動鞋。
這些物品可能反映出他的極簡主義品味，也可能是他對個人以及企業品牌的洞察力。
儘管他對服裝的選擇很有辨識度，但據說他曾告訴朋友們，他並不關心自己的外表。
這並不總是如此。在20世紀80年代，他經常穿著華麗的意大利西裝在公眾面前露面，甚至還因打彩色領結而出名。
喜劇演員經常模仿他獨特的外表。
關注細節
蘋果公司非常神秘，外界對其產品的內部設計過程知之甚少。然而，一些故事確實流傳開來，其中許多故事講述喬布斯對細節的狂熱關注。
一位前谷歌高管講述谷歌與蘋果合作在iPhone上安裝谷歌地圖時的情況。
一個周末，這位谷歌高管接到喬布斯的私人電話，喬布斯對谷歌一詞語中第二個字母「o」的黃色色度不對表示不滿。
雖然英國設計師喬納森·艾維（Jonathan Ive） 負責iMac、iPod和iPhone等產品的整體外觀和用戶感受設計，但該公司的許多專利都有他和喬布斯的名字。
哲學
喬布斯無疑是1960年代和1970年代加州反文化的產物。
年輕時，他曾前往印度，住在一個修行院裏。東方哲學成為他生活的一部分，餘生裏，他一直是佛教徒。
喬布斯還承認彼時還在服用迷幻藥。根據約翰·馬可夫（John Markoff）在《睡鼠說》（What the dormouse said: How the sixties counterculture shaped the personal computer industry）中的描述，喬布斯稱這次經歷是「我一生中做過的最重要的兩三件事之一」。錢對喬布斯來說似乎並不重要。他告訴《華爾街日報》：「成為墓地裏最富有的人對我來說並不重要…睡前回想一日成就，說我們做了一件了不起的事…這對我才重要。」
音樂愛好者
眾所周知，蘋果新品發佈會盡顯喬布斯的音樂品味。單曲和專輯會定期在新Mac或iPhone的屏幕上閃爍。
披頭士樂隊（The Beatles）和鮑勃·迪倫（Bob Dylan） 是他最喜歡的藝術家。試圖得到授權在iTunes上銷售披頭士樂隊的音樂作品長久以來紛紛擾擾，直到2010年11月版權問題最終得以解決。
喬布斯在蘋果社交音樂服務Ping上列出的（最喜愛的）十大專輯還包括邁爾斯·戴維斯（Miles Davis）的《藍色》（Kind of Blue）、美國搖滾樂隊「感恩至死」（The Grateful Dead）的《美國之美》（American Beauty）和英國樂隊WHO的《誰是下一個》（Who's Next ）。
喬布斯與迪倫的前女友、歌手瓊·貝茲（Joan Baez）短暫約會過。
還有件事…
有時你必須把最好的東西留到最後。喬布斯在推出新品時經常這麼做。
發佈一系列新的小工具之後，就在客人凖備離開時，他會說他那句名言：「還有件事…」
他這樣做時，總是帶著調皮的微笑。 這是他作為一個天才表演者的一部分。
還有一件事包括FaceTime視頻通話、PowerBook G4和iPod Touch。
2015年，喬布斯的繼任者蒂姆·庫克（Tim Cook）在推出蘋果手錶時恢復使用這句話。
這句話隨後成為蘋果和瑞士鐘錶製造商斯沃琪 （Swatch）之間的法律糾紛的主題，後者試圖將「One more thing」註冊為營銷口號。
2021年3月，倫敦的一名法官裁定蘋果不能阻止斯沃琪這麼做。
因此喬布斯獨特風格的一小部分仍在延續，只是在一家他肯定不會任職的公司繼續。
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