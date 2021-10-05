朝鮮試射導彈後重啟與韓國熱線通信渠道的原因

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩反覆強調對手需要摒棄對朝敵視政策及雙重標凖。

朝鮮與韓國在分別試射導彈後又重啟熱線通信，體現了半島南北雙方在軍事對峙中也都有對話的意願。

朝鮮在切斷了朝韓跨境熱線幾個月後，恢復了與韓國的軍事通信線路。

此前數天，朝鮮領導人金正恩表示，他願意恢復溝通，伸出有條件的橄欖枝。平壤當時也說，恢復兩國之間的聯繫取決於「韓國當局的態度」。

各有期待

2021年10月初，韓國統一部說，韓朝官員進行了自8月份以來的首次電話交流。統一部在聲明中說，期待通過穩定運營通信渠道盡快重啟雙方對話，討論如何恢復關係、推進和平。

韓國外交部則在聲明中表示，南北溝通的恢復為穩定半島局勢和恢復朝韓關係奠定了基礎；韓國國防部說，熱線電話有助於防止意外衝突、緩解軍事緊張局勢。

朝中社在報道恢復通信聯絡時敦促韓方「深刻認識到朝韓通信渠道重啟的意義」、「為解決走向光明未來的重大課題積極付出努力」。

報道並沒有介紹平壤這裏所說的「重大課題」指什麼。

近期，金正恩和朝鮮勞動黨副部長金與正反覆強調對手需要摒棄對朝敵視政策及雙重標凖。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2020年朝韓聯絡大樓被炸毀

多次反覆

此前，韓朝雙方的通信熱線已經中斷和恢復過幾次。

2020年，在南北首腦會晤失敗後，平壤炸毀了一座朝韓邊境辦事處，該辦事處是為了改善溝通而建造的。

同年，因為緊張局勢惡化，朝鮮切斷了與韓國的所有通信線路，包括兩國領導人之間的熱線電話和軍事通信渠道。

熱線曾於2021年7月短暫恢復。當時有許多分析指出，若經濟困難惡化，朝鮮可能會被迫向美國或韓國申請援手。這包含朝鮮近年來，特別是在新冠大流行期間的管理不善和邊境關閉等問題進一步打擊了經濟。朝鮮願意恢復熱線，可能是希望獲得外援。

但是同年8月，韓國與美國舉行聯合軍事演習後朝韓熱線聯絡再次中斷。

導彈和對話

朝鮮和韓國在技術上仍處於戰爭狀態，因為1953年朝鮮戰爭結束時沒有達成和平協議。

朝鮮2021年9月以來在不到一個月的時間裏試射了4枚導彈，被指是朝鮮半島緊張局勢升級的原因。但朝鮮一再指責韓國在軍事活動上雙重標凖。

韓國2021年9月也試射了第一枚潛艇發射的彈道導彈，並稱這是為了應對朝鮮威懾。

但在雙方試射導彈之際，韓國文在寅總統在聯合國大會上發言，再次建議朝韓美三方或是朝韓、美國和中國四方一起，宣佈朝鮮半島的戰爭結束。

朝鮮領導人則迅速回應表示：只要條件允許，不排除和談可能性。金正恩隨後發表講話提出，將重啟韓朝通信聯絡渠道。

路透社援引分析人士說，朝鮮採取「胡蘿蔔加大棒」的做法，目的是要確保國際社會承認其為核武國家，在美國和韓國之間製造不和。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮官方媒體稱成功試射高超音速導彈。

朝美關係

韓朝恢復熱線通信後，美國國務院發言人表示支持朝韓合作，稱重新恢復的熱線是「在朝鮮半島創造更穩定環境的一個重要組成部分」。

美國一直呼籲朝鮮放棄核武器，拜登政府就任以來，平壤與美國的關係迄今未有緩和跡象。

金正恩近期講話稱，從美國新政府成立後8個月來的表現看，美方對朝軍事威脅和敵對政策毫無變化，反而變本加厲。

平壤繼續發展新的武器系統，稱這些系統是其自衛所必須。專家分析認為，平壤進行導彈試驗和重啟核設施，都也有試圖增加朝鮮在與華盛頓談判中籌碼的動機。