臉書、WhatsApp和Instagram宕機的影響有多大

簡·威克菲爾德（Jane Wakefield）

BBC科技事務記者

26 分钟前

圖像來源，Reuters

周一，臉書（Facebook）的全球用戶在數小時內無法使用該社交平台。該公司旗下的WhatsApp和Instagram也出現故障。臉書為此道歉。

這也引發公眾對臉書近年來將大量技術操作集中化的質疑。這次技術故障對臉書的聲譽打擊發生在其困難時期，使其境地雪上加霜。

問題出在哪裏？

簡而言之，臉書的系統停止與更廣泛的互聯網對話。

網絡基礎設施公司Cloudflare解釋說，這就像「有人突然拔掉他們數據中心的電纜，將其與互聯網斷開」。

臉書的解釋更技術性。它說：「協調我們數據中心之間網絡流量的骨幹路由器的配置變化導致問題，從而中斷通信」。這產生了 「連帶效應......使我們的服務陷入停頓」。

圖像來源，Getty Images

這次故障的影響有多大？

這些互聯網巨頭的故障對全球的個人和企業產生連鎖反應。

追蹤故障的Downdetector說，世界各地報告約1060萬宗問題，創歷史之最。

這也暴露人們在日常生活中對社交媒體工具的依賴，尤其是臉書佔主導地位的問題。

對許多人來說，不能訪問臉書只是帶來不便。但是對於發展中國家的一些沒有其他可靠方式與客戶溝通的小企業來說，這可能是一個嚴重問題。

印度擁有全球最多的臉書用戶：這個數字超過3.4億。WhatsApp在印度也是個人和企業溝通的重要工具。

這些平台被用來直接向客戶宣傳和銷售產品，成千上萬的印度企業在周一失去銷售額，因為用戶無法訂購雜貨和其他必需品。

據研究公司eMarketer稱，印度有近4.9億活躍的WhatsApp用戶。

在巴西，政府官員甚至教育系統都在使用WhatsApp。例如，學生可以WhatsApp接收考試成績。衛生部門也在很大程度上依賴WhatsApp，用於預約醫生和與醫療專業人士進行遠程會診。

同樣，一些企業員工在新冠大流行後仍在遠程工作，現在依靠WhatsApp與同事保持聯繫。

這種情況如何發生？

周一英國夏令時（BST)下午16:45左右，大量稱臉書、Instagram和WhatsApp無法工作的報告開始出現。

起初，人們慣常開起如何應對（短期宕機）的玩笑，還有來自競爭對手Twitter的嘲諷。

但很快公眾就發現，這個問題很嚴重。有報道稱，臉書的加州總部出現混亂局面。

《紐約時報》的科技記者謝拉·弗倫克爾（Sheera Frenkel）告訴BBC，花了這麼長時間才解決的部分原因是，「試圖找出問題根源的人甚至無法進入大樓」。

目前未知這個問題是由軟件錯誤還是簡單的人為錯誤造成。然而，陰謀論已經在流傳，比如臉書內部人員的蓄意犯規只是其中一種說法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 臉書創始人扎克伯格為造成的服務「中斷」道歉。

臉書如何應對？

比較尷尬的是，臉書的道歉是通過在競爭對手Twitter上發出的。

研究公司Forrester的分析師邁克·普勞克斯（Mike Proulx）說，這一事件引發人們對臉書近年來將大量技術操作集中化的質疑。

他說，這樣的操作提高效率，但也意味著，如果一環出了問題，可能會產生「連帶效應，就像老式的聖誕燈飾一樣，一個壞了，所有的都會壞」。

臉書以前也經歷過用戶宕機的情況，但一般在一個小時左右就能修好。

像這次這樣時間更長、破壞性更強的宕機，凸顯出全球如此多的通信都集中在硅谷的問題。而這反過來又提出互聯網是否應該只掌握在幾個大公司手中的問題。

臉書損失多少錢？

也許對臉書本身來說，最大的問題是對其廣告收入和股票價格的影響。這次宕機意味著其平台上有六個多小時沒有廣告。

據分析人士指，這次宕機可能使扎克伯格的個人財富損失高達60億美元（44億英鎊），臉書的股票應聲下跌近5%。

其他人估計，該公司的收入損失可能超過6000萬美元。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前臉書產品經理豪根（Frances Haugen）舉報臉書內幕稱，該公司將「業績增長置於安全之上」。

這次故障對臉書的聲譽打擊發生在臉書的困難時期，其影響力和對社會的影響方面正面臨越來越大的壓力。

前臉書產品經理豪根（Frances Haugen）舉報臉書內幕，表示臉書將商業成長置於公眾安全之前。並在美國參議院的聽證會上出庭作證。

臉書還受到世界各地監管機構的審查，他們質疑臉書是否對錯誤信息、仇恨言論和處理用戶數據等問題做出適當回應，或者是否如舉報人所說，它將「業績增長置於安全之上」。