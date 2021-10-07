中美關係：白宮稱年底前舉行習近平拜登線上峰會，拜登對華政策或開啟下半場

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 瑞士蘇黎世的海逸酒店門口配備了安保人員。

當地時間周三（10月6日），美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士舉行會談。

路透社稱，會談後不久，美國政府一名高級官員表示，美中兩國原則上達成一致，美國總統拜登和中國國家主席習近平將在年底前舉行線上會晤。

這是拜登上任以來，中美間經歷一系列外交交鋒後達成的結果。

對於兩國首腦的這次線上會晤，白宮發言人普薩基對記者表示，「我們仍在研究會晤的形式、時間、當然還有最後的細節，還有待敲定。」

路透社援引一位美國高級官員稱，「總的來說，今天的對話是迄今我們在元首級別以下進行的接觸中最有意義、最具實質性的一次。」

該官員補充稱，華盛頓希望此次會晤能成為「未來接觸的典範」，不過這次會晤不應被視為兩國關係解凍。

白宮聲明稱，蘇利文提到了美方對一些中國行為的擔憂，包括人權、新疆、香港、南中國海以及台灣問題。

中國外交部則在聲明中表示，楊潔篪闡述了中方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上的嚴正立場，要求美方停止利用上述問題干涉中國內政。

對抗、競爭與合作

今年5月，布林肯接受美國CBS電視台《60分鐘》採訪時稱，在涉及中國問題上有三種處理方式：對抗、競爭與合作。

將美中關係分拆成這三大項，是拜登政府上台以來對華表態的一貫特點。布林肯此前曾表示，美國的對華方針是「在應競爭的領域競爭，在可合作的領域合作，在必須對抗的領域對抗」。

不過，相比於「對抗」與「合作」，「競爭」似乎更能概括美國視角的對華政策。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 與楊潔篪的閉門會談結束後，蘇利文離開會場。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 楊潔篪（中）和中方代表10月6日離開舉行會談的海逸酒店。

今年2月，拜登剛上任不久，在接受美國媒體哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時，他表示，美國不需要與中國「衝突」，但要進行「極為激烈的競爭」。

「競爭」一詞由此進入美國對華關係的敘述中。這被輿論認為是對特朗普時代強硬對華態度的回調。

也有觀點認為，美國對華採取什麼政策，存在階段性的考量。

清華大學戰略與安全研究中心客座研究員安剛撰文表示，拜登不同於特朗普，設置了「有邊界的戰略競爭框架」，並做了四件事情——

清理特朗普政府對華政策「遺產」，有棄有承；

推進全球戰略收縮，從中東、阿富汗撤出實際力量，集中精力實施升級版的「印太戰略」；

舉價值觀和多邊主義旗號，與盟友伙伴國家協調對華政策；

將應對氣候變化放在中美合作籃子的首要位置。

安剛認為，以上可以算作拜登對華政策的「上半場」；「下半場」美國國會將快軌審議內容險惡的涉華法案，拜登政府和兩黨議員紛紛往裏塞私貨，「抗衡中國、贏得競爭」這口鍋裏「沸騰亂燉」。

同時，「上半場」還未觸及的貿易問題和台灣問題，在下半場將不可避免地成為主軸。

今年以來的外交交鋒

拜登今年1月上任以來的中美政府接觸中，兩國官員的會談幾乎沒有取得實質性進展。

第一次正面接觸是在3月的阿拉斯加，代表中國出席會議的是楊潔篪和外交部長王毅。美國的代表則是國務卿布林肯（Antony Blinken）與蘇利文。

兩國高官唇槍舌劍，布林肯在會後形容對話是「艱難而直接的」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美中阿拉斯加會談火藥味十足：雙方官員相互強硬指責

有觀點認為，本次世界矚目的會議，不僅沒有為中美關係「破冰」，似乎還可能寓示著雙邊關係進入了「冰河世紀」。

也有分析認為，美中代表在媒體鏡頭前的「硬氣」，其實背後驅動力非常可能是各自國內的政治需求。

在美國，對華強硬成為少有的能夠團結兩黨的議題；在中國，「對美國挺直腰桿子」亦是能調動民意的政治取向。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登評價習近平「非常聰明」、「非常強硬」，「而且——我的意思不是批評而是事實——他骨子裏並無民主。」 （資料圖）

三個月後，6月11日，布林肯與楊潔篪通電話，似乎並沒有更多進展。

布林肯強調了在病毒溯源問題上合作與提高透明度的重要性，此外還對香港、新疆、台灣問題表達關切；楊潔篪則一一回應，呼籲美方「尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化」；敦促美方恪守一中原則，慎重妥善處理涉台問題。

又過了三個月，9月9日，美國總統拜登與中國國家主席習近平進行了通話，《紐約時報》稱這通電話「打破美中外交僵局」。

白宮聲明稱，兩位領導人進行了「廣泛的戰略討論」，既談論了雙方利益相交的話題，也觸及了「利益、價值觀及觀點存在分歧」的領域。「他們同意公開且坦誠地處理這兩類問題。」

美國全國公共廣播電台（NPR）引述一位高級政府官員的話稱，這次通話是由拜登發起，而此次通話源於美國政府對中國層級更低的官員們不願「進行嚴肅或實質性對話」的失望。

9月21日，拜登在紐約舉行的第76屆聯合國大會上發表講話，在長達半小時的演講中，拜登一次都沒有直接提及「中國」。不過，他說，美國並不尋求一場"新冷戰"(new Cold War)或一個被割裂成不同集團的世界。

不尋求「新冷戰」被中國接收為積極信號。

緊接著，本周三（10月7日），蘇利文與楊潔篪在瑞士蘇黎世一家機場酒店舉行的閉門會議。北京和華盛頓都表示，這次持續了六個小時的會晤是建設性和坦誠的，美國表示，會談氣氛與阿拉斯加那次非常不同。

會談中，楊潔篪表示，中方重視拜登總統近期關於中美關係的積極表態，注意到美方表示無意遏制中國發展，不搞「新冷戰」，希望美方採取理性務實的對華政策，同中方一道尊重彼此核心利益和重大關切，走中美相互尊重、和平共處、合作共贏之路。