諾貝爾和平獎：史上引發爭議的六位得獎人和一個重大遺漏

17 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 和平獎是根據諾貝爾1895年遺囑設立的獎項之一，表彰為人類和平事業盡到最大努力或作出最大貢獻的人 。

2021年諾貝爾和平獎將在本周五（10月8日）格林尼治標凖時間上午10點宣佈。這一次，它是否會像過去一樣引起任何爭議？

諾貝爾和平獎被認為是世界上最負盛名的榮譽之一，是已故瑞典科學家、商人和慈善家阿爾弗雷德·諾貝爾設立的諾貝爾獎項之一。

但由於其政治性質，和平獎陷入爭議的次數比其他幾個領域要多得多。

以下盤點最具爭議的頒獎決定，以及一個明顯的遺漏。

巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）

當美國前總統巴拉克·奧巴馬在2009年獲得諾貝爾和平獎時，許多人感到困惑不解，其中甚至包括獲獎者本人。

奧巴馬在其2020年的回憶錄中寫道，他對這一消息的第一個反應是問：「這是為什麼呀？」

得獎之時，他上任美國總統一職僅9個月，批評者稱頒獎給他的決定未免太早了。

事實上，提名他得獎的時間更早，因為提名的最後期限是在奧巴馬就職後的第12天。

2015年，諾貝爾研究所前所長蓋爾·倫德斯塔德（Geir Lundestad）向BBC表示，決定該獎項的委員會對這一決定不無遺憾。

在奧巴馬兩屆總統任期內，美國軍隊在阿富汗、伊拉克和敘利亞打了三場仗。

亞瑟·阿拉法特（Yasser Arafat）

1994年，諾貝爾和平獎授予了作為巴勒斯坦領導人的阿拉法特和當時的以色列總理伊扎克·拉賓以及以色列外交部長西蒙·佩雷斯，以表彰他們對《奧斯陸和平協議》簽署所做的貢獻。該協議在20世紀90年代為解決巴以衝突帶來了希望。

但是，將和平獎授予阿拉法特這個曾經參與過凖軍事活動的人的決定在以色列和其他國家引起了批評。

事實上，提名阿拉法特在諾貝爾委員會內部也引起了不同意見。

諾貝爾和平獎評選委員會成員之一——挪威政治家卡雷·克里斯蒂安森提出辭職以示抗議。

昂山素季（Aung San Suu Kyi）

昂山素季因領導緬甸反對軍事統治的非暴力鬥爭而於1991年獲得諾貝爾和平獎。

但20多年後，昂山素季卻因為沒有對發生在緬甸的對穆斯林羅興亞人的大規模屠殺和嚴重侵犯人權的行為發表任何反對意見而受到嚴厲批評。羅興亞人在緬甸的遭遇被聯合國稱為「種族滅絶」行為。

甚至有人呼籲取消昂山素季的諾貝爾和平獎，不過根據諾貝爾獎的規定，這樣的做法不被允許。

阿比·艾哈邁德 （Abiy Ahmed）

2020年12月，埃塞俄比亞總理阿比·艾哈邁德因努力解決與鄰國厄立特里亞長期存在的邊界衝突而被授予和平獎。

但在一年多之後，外界就開始質疑這樣的頒獎決定是否正確。

國際社會對阿比·艾哈邁德在提格雷北部地區部署軍隊提出了批評。

那裏的戰鬥造成數千人死亡，並被聯合國描述為「破壞之大讓人慘不忍睹」。

旺加里·馬塔伊（Wangari Mathai）

肯尼亞的旺加里·馬塔伊在2004年成為第一位獲得諾貝爾和平獎的非洲女性。

但在她關於艾滋病毒和艾滋病的評論曝光後，她的獲獎備受爭議。

她曾表示HIV病毒是人工製造的生物武器，目的是要消滅黑人。但這卻是沒有任何科學證據來證明的說法。

亨利·基辛格 （Henry Kissinger ）

1973年，時任美國國務卿亨利·基辛格獲得了諾貝爾和平獎。

但是他是一個曾經參與美國外交政策中一些最具爭議事件的人，其中包括在柬埔寨的秘密轟炸活動和對南美搞謀殺活動軍事政權的支持。因此他得獎引起了很多人的注意。

與基辛格分享當年諾貝爾和平獎的是北越領導人黎德壽，共同獲獎是為了表彰他們在越南戰爭停火談判中所發揮的作用。

黎德壽本人拒絶了和平獎，另外兩名諾貝爾獎委員會成員辭職以示抗議。當時《紐約時報》對基辛格得獎消息評論說，這是諾貝爾戰爭獎。

與和平獎無緣的甘地（Gandhi）

諾貝爾獎歷史上有不少著名的遺漏。

在和平獎類別中，最明顯的遺漏應該是領導印度非暴力運動爭取獨立的聖雄甘地。

儘管被提名過幾次，這位在20世紀成為和平主義運動象徵的印度政治家卻從未獲得和平獎。

2006年，時任和平獎評選委員會主席的挪威歷史學家蓋爾·倫德斯塔德（Geir Lundestad）說，和平獎沒有認可甘地的成就是諾貝爾獎歷史上最大的遺漏。