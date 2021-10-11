世界上最昂貴的動物：如何計算動物的價值

理查德·費舍爾

（Richard Fisher）

1 小时前

圖像來源，Getty Images

哪些動物最值錢？答案令人吃驚，也暴露了關於人類的性格和一些令人震驚的偏好。

一天，一隻名叫「大戴夫」（Big Dave）的鴨子要拍賣了。這只疣鼻棲鴨（Muscovy drake）此前經常參加展覽，屢獲殊榮，是一個很好的品種樣本。「他的氣質非常好，總是很乾淨，會照顧自己。展出時，他確實知道怎麼吸引眾人的關注，」他的主人格雷厄姆·希克斯（Graham Hicks）對BBC說。

其他人也都同意。大戴夫是一個「大人物」，賈尼斯·霍頓-瓦萊斯（Janice Houghton-Wallace）說，霍頓-瓦萊斯是英國火雞俱樂部的飼養員兼秘書，他和希克斯關係很好。

希克斯凖備退出養殖業，所以很不情願地要賣掉戴夫，還有他飼養的其他鴨子、鵝和家禽。有傳言說，海外的養殖園主正試圖收購疣鼻棲鴨這個品種。

然而，隨著拍賣的開始，人們感到意外。希克斯不知道，霍頓-瓦萊斯組建了一個團隊，他們想聯合起來買下了戴夫。她以900英鎊（1,250美元/1,050歐元）的價格參加了競標，但價格持續上漲。她回憶說，在最終出價後，「房間安靜下來，好像拍賣錘永遠落下不下去了。」她以1500英鎊（合2070美元/1760歐元）的出價勝出，創下了鴨子拍賣的最高價。

競拍財團立即把戴夫還給了希克斯。他們一直以來的計劃都是把大戴夫作為退休禮物送還給希克斯。霍頓-瓦萊斯回憶道：「之後我們緊緊擁抱，哭泣。」

那天，戴夫成為世界上最貴的鴨子，加入了地球最貴動物俱樂部。但是，雖然他可以聲稱自己是鴨子的極品，但還有很多其他物種更值錢。

那麼，世界上最昂貴的動物是什麼？你如何定義昂貴這個詞？答案比大戴夫的情況要複雜得多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普通鴨子價格要便宜得多（Credit: Getty Images）

農場動物

在我們探討這些問題之前，需要承認的是，按價錢對生物排名可能會讓一些人感到厭惡。動物應該被賦予經濟價值嗎？給一個活生生的生物定價可以嗎？正如我們稍後將發現，肯定有一些人反對給自然和野生動物定價。

然而現實情況是，動物一直是人類經濟圈的一部分，人們認為一些動物比其他動物貴重，可以揭示出人類認知的驚人真相。特別是如果你看到人們願意為動物付出的價格。

在農牧業界可以找到一些最令人難以置信的金錢數字，在那裏動物交易是司空見慣的。最普遍的農場生物是綿羊。據估計，世界上可能有10億隻綿羊，而且大部分都不值錢。

但在英國的某個地方，有一隻獨特的羊叫雙鑽石（Double Diamond），值一大筆錢。他沒有金色的羊毛，但是他的遺傳基因最值錢。他是特塞爾羔羊（Texel lamb）的一隻極品，這個品種起源於荷蘭海外領地的一個小島。

2020年末，一群農民合力以35萬堅尼（這是牲畜拍賣的傳統貨幣）買下了他，相當於367,500 英鎊（490,500 美元，411,300 歐元）。「不要誤會我的意思，一隻羊不值這個價錢，」一個買它的農民財團告訴BBC新聞頻道。「我們必須支付那筆錢才能得到這個品種的基因。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 世界上可能有10億隻綿羊，而且大部分都不值錢（Credit: Reuters）

那是世界上最貴的農場動物嗎？他的價格的確超過了最昂貴的牧羊犬——邊境科利牧羊犬金（Kim），2021年初在威爾士賣了28,455英鎊（38,900美元/33,300歐元）。

奶牛和公牛的價格高得多。最有名的是米西（Missy），一隻荷爾斯泰因奶牛（Holstein），2009年以120萬美元（合86.5萬英鎊/100萬英鎊）的價格被買走。但是，公牛的價格更高。2019年，一隻名為SAV America 8018的安格斯公牛以151萬美元（合110萬英鎊/127萬歐元）的價格賣給了特朗普政府的一位前顧問。價格如此高昂的原因是什麼？這頭公牛精液的很值錢，可以高價出售。

一位參加拍賣會的農業記者描述了與SAV America 8018見面的獨特場景：「我一打開牛圈大門，他就朝我走來，嗅了嗅我的手，像狗一樣溫順。他的力量和龐大身軀令人難以置信。他的蹄子巨大，骨骼粗壯……這只公牛價格終於創下歷史之最。」

寵物

但農業並不是人類生活的唯一領域，你會發現購買寵物的價格高得驚人。有些人會花很多錢在寵物身上。

即使是「普通」寵物現在的價格也比幾年前高。在英國，狗的價格在新冠疫情期間飛漲，一些品種的狗現在售價為3000英鎊（合4160美元/3500歐元）。如果把一輩子狗糧加上獸醫賬單和其他費用計算在內，寵物主人要支付數萬美元。

但是，狗的最高交易記錄要高很多：一隻名叫「大飛濺」的藏獒售出1000萬元人民幣。按今天的匯率，折合110萬英鎊（合155萬美元/130萬英鎊）。近年來，養藏獒已成為中國人地位的象徵。但是，中國煤老闆付出高昂價格，也可能是一種投資，因為這只狗有可能被其他狗主租借配種。

貓呢？英國國內最貴的品種是薩凡納貓（Savannah cat），小貓售價接近20,000美元（14,400英鎊/16,900歐元）。吉尼斯沒有貓售價的最高記錄，據BBC未來頻道所知，沒有一隻家貓能達到大飛濺的百萬多美元——但是如果你使用其他價值衡量標凖，有些貓可以和大飛濺相提並論。

根據吉尼斯記錄，有史以來最富有的貓是布萊克（Blackie）。1988年，他的古董商主人去世後，布萊克獲得700萬英鎊（合970萬美元/820萬歐元）的遺贈。古董商顯然冷落了他的親人。還有說法，一隻名叫托比的狗，曾經繼承了高達1500萬美元（1800萬英鎊/1260萬歐元）的遺贈。他的主人埃拉·溫德爾（Ella Wendel）來自於紐約一個富有的房地產家族。1931年他去世後，家族無人，就只剩這條狗。

但是，如果從收入的角度來看，不爽貓（Grumpy Cat）真名塔達醬（Tardar Sauce），是一個互聯網明星，可能是身價最高的寵物。據估計，她死前身價約為1億美元（合7100萬英鎊/8450萬歐元）。或者還有音樂家泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）的貓奧利維亞·本森（Olivia Benson），也得到了類似的估價。

動物比賽選手

然而，根據吉尼斯世界紀錄，掙錢最多的，是那些參加比賽的動物。

按重量分列，這一類動物中最貴的是鴿子新金（New Kim），2020年底以160萬歐元（合180萬美元/140萬英鎊）的價格賣給了中國一位匿名競拍者，該投標人的假名是「超級杜珀」（Super Duper）。

毫不奇怪，賽馬價格最高。吉尼斯將名為西雅圖舞者（Seattle Dancer）的馬記錄為最貴的賽馬。1985年，他1-2歲時售出1310萬美元（合940萬英鎊/1100萬歐元）的高價。可悲的是，西雅圖舞者比賽生涯短暫：他感染了病毒，只參加了五次比賽。

自那以後，其他馬匹的售價更高。例如，2000年，福賽飛馬（Fusaichi Pegasus）以6400萬美元（4600萬英鎊/5400萬歐元）的價格被買走。他表現出色：在九場比賽中贏得六場勝利，為馬主賺了數百萬美元，但生育後代的素質並不出色——這再次表明，賽馬在很多層面都是一場賭博。截至2020年底，它已不再比賽，進入「退休」狀態。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 福賽飛馬贏得肯塔基賽馬冠軍（Credit: Getty Images）

野生動物

野生動物呢？有可能算出它們「值多少錢」嗎？有辦法，但與市場價格相比，這是根本不同的衡量標凖，兩者並無可比性。

在過去的一、二十年裏，科學家試圖通過評估野生動物為人類提供的「服務」來計算他們給生態系統帶來經濟價值，從他們提供的食物或資源，到其他間接利益，如碳封存、授粉、娛樂和旅遊。

因此，生態系統中野生動物的總價值估計高達每年145萬億美元（104萬億英鎊/122萬億歐元）。計算一般是針對整個生態系統——沿海濕地、熱帶森林等。因此，例如，珊瑚礁的中位數價值為每年每公頃約20萬美元（14.4萬英鎊/16.8 萬歐元）。或者根據提供的貢獻估價。例如，全球農作物昆蟲授粉服務的價值估計約為每年1800億至5000億美元（1290億至3600億英鎊/1500億至4200億歐元）。

研究人員安內利斯·博雷馬（Annelies Boerema）和阿蘭娜·雷貝羅（Alanna Rebelo）及其團隊在2016年回顧了400多篇關於這一主題的論文，他們稱，估價這項技術遠非精確——事實上，它是一系列技術，計算方式不同且不一致。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 鯊魚有數百萬旅遊價值（Credit: Brad Leue/Getty Images）

有些人反對用特定的服務來評價自然，認為不能捕捉到自然界無法量化的特徵，例如所提供的心理健康。另一些人則認為生態系統和生物應該被視為無價之物。

但這種想法是，它可以激勵人們以全新的方式看待自然生態系統，尤其是那些只考慮經濟利益的人。「這個概念的目的是讓人們從整體上思考，」雷貝羅說。「從這個意義上說，這個概念永遠是有用的，不管它是多麼有缺陷。目的是為了更好地經營地球，不僅對當代人，而且是對後代。」

那麼，這種方法能讓我們怎樣衡量特定動物的價值呢？雖然大多數計算都是從整體上看待為生態系統提供的服務，但一些研究已經計算了特定分類物種的價值。

2015年，BBC地球頻道為互動遊戲編製了一系列這些估價（該網站不再在線提供，但列表已存檔）。例如，鯊魚用於旅遊業的總價值約為9.44億美元（合6.82億英鎊/7.99億歐元），糞甲蟲的牛糞清理服務估計為3.8億美元（2.74億英鎊/3.21億歐元），僅在加拿大，北極熊的價值就達63億美元（合45億英鎊/53億歐元）。

原則上，你可以用一些粗略的金額來計算這些個體動物的價值，按種群劃分。這將使大約16,000隻加拿大北極熊每只價值估計為400,000加元（289,000英鎊/338,000歐元）。

但最近，國際貨幣基金組織的拉爾夫·查米（Ralph Chami）和他的同事們更嚴格地運用了這種「單一動物」的計算方法。他們的目標是什麼？計算個別非洲森林大象和南美洲海岸外大鯨魚的價值。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 非洲森林大象為碳捕獲貢獻了100萬美元（Credit: Getty Images）

諸如此類的巨型動物提供各種服務，從生態旅遊收入到充當負重牲畜。但不那麼明顯的是，大象和鯨魚也有助於封存碳--在他們的體內和通過他們的餵養習慣。（和許多其他動物一樣，如海鷗，BBC未來星球節目早些時候有過報道）

查米及其同事從現在和將來對動物的碳捕獲潛力進行了具體研究，計算出每頭大象的碳捕獲價值為180萬美元（合127萬英鎊/150萬歐元）。鯨魚的價格也差不多高。小鬚鯨的身價在16.5萬美元（合12萬英鎊/14萬歐元），藍鯨的價值則高達400萬美元（合290萬英鎊/340萬歐元），大多數鯨魚的身價都在200萬美元（合145萬英鎊/170萬歐元）左右。

查米和他的同事認為，估值對個體動物有益，因為可以促使人們保護動物。畢竟，像世界野生動物基金（WWF）這樣的慈善機構傾向於使用圖像和有魅力的巨型動物的故事來鼓勵捐贈。如果在保護運動中提及個別大象的金錢價值，有助於「教育公眾了解大象對碳捕獲的貢獻，並勸導人們將資源用於保護這一物種及其棲息地」。

大象或鯨魚的價值也可以用來計算對傷害者的罰款，如對偷獵者和偷獵船隻的罰款數額。大象的估值明顯高於黑市上的價值：一枚象牙的售價約為20,000美元（14,500英鎊/17,000歐元）。查米及其同事說，對在巴西海岸撞死藍鯨的船隻應該處以等同於鯨魚全部價值的罰款。

然而，很明顯，這並沒有告訴我們大象和鯨魚是大自然中最「有價值」的動物。除非對自然世界有全面的了解，否則我們就不會知道。即使如此，也很難比較數字，因為估值方法的差別很大，並非所有動物的貢獻都會被知曉，生態系統中動物間的關係也很難解開。（出於這些原因，博雷馬和雷貝羅指出，許多現有的生態系統貢獻值的估算可能過於保守。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果一條船傷害藍鯨，罰款是否應與其生態系統貢獻價值相稱？（Credit: Getty Images/Mark Carwardine）

大熊貓

那麼，如何尋找最「昂貴」的動物？很明顯，沒有簡單的答案。如果用最簡單的市場價格來計算，很明顯，賽馬會排在榜首——但正如我們的分析，還有其他經濟上有價值的或富有的動物是無法「購買」的。

然而，有一種動物我們還沒有提到，它很可能在最昂貴的動物名單中名列前茅：大熊貓。根據吉尼斯的說法，它肯定是最昂貴的動物園物種，但它的真正價值可能更高。

為什麼會這樣？熊貓為中國獨有，許多動物園，尤其是在美國，每年必須支付高達100萬美元的租賃費（72.3萬英鎊/84.5萬歐元）給中國。鑒於許多圈養大熊貓已經活到20多歲，這加起來是一筆不小的錢數。如果幼崽出生，據報道，必須支付高達60萬美元（43.4萬歐元/50.7萬歐元）的一次性付款。考慮到其稀有性、文化價值、保護性投資和「熊貓外交」等諸多因素，將他們的租約與價值數億美元的國際貿易談判結合在一起，它們的真實價值可能要高得多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 大熊貓能是世界上最有價值的動物嗎？對中國來說是（Credit: Tim Sloan/Getty Images）

因此，在最昂貴的動物名單中，確實有一些非常有價值的個體——熊貓、大象、鯨魚、狗、貓和馬，它們的總價值將高達數十億美元。

然後是大戴夫鴨子。雖然不是最貴的物種， 但仍然值得人們對他的出價。不過，對於他的主人希克斯來說，大戴夫值多少錢可能並不重要。正如這位飼主在發現他和戴夫將一起度過退休生活時，欣喜若狂的說：「戴夫是我的好朋友。」