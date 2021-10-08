從英國牛津英語詞典新增多個韓語詞匯看席捲全球的韓流文化

27 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國防彈少年團（ BTS）

韓國驚悚劇集《魷魚遊戲》（Squid Game）在網飛（Netflix）播出以來迅速躥紅，成為人們茶餘飯後熱議的談資。

即使你還沒有看過《魷魚遊戲》, 可能也追過其他韓劇，或是喜歡韓國的流行音樂K-pop；再或者，品嚐過韓國料理、試用過韓國化妝品。

總而言之，「韓流」已從亞洲刮到歐美乃至全世界，韓國文化正在悄然影響著全球許多人的生活。

韓流影響如此之大，以至於「公認的英語權威」英國《牛津英語詞典》（OED）在其最新版本中一口氣收錄和新增了26個韓語詞匯。

OED在一份聲明中說：增加這些詞匯能讓「我們大家都乘上韓流的東風」。

韓國料理和文化

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 韓國粉條雜菜味道鮮美。

《牛津英語詞典》中收錄的這些韓語詞匯中許多都跟韓國美食有關，其中包括：

Banchan，名詞， - 韓國小菜，指傳統韓國米飯餐食中的各種佐餐小菜。

Bulgogi, 名詞， - 韓國料理中的韓式烤牛肉（或豬肉），切成薄片的牛肉或豬肉醃製後烤或快炒。

kimbap, 名詞， - 韓式紫菜飯卷

隨著《魷魚遊戲》、《寄生上流》（又譯《寄生蟲》Parasite）以及韓國人氣最旺的樂隊組合韓國防彈少年團（BTS）在國際上取得的成功，一些代表韓國文化的詞語也進入牛津詞典，例如以下這些：

Hallyu，名詞， - 韓流，即以韓國音樂、電影、電視、服裝時尚以及美食為代表的風靡全球的韓國文化。

K-drama，名詞， - 韓劇。

manhwa, 名詞， - 韓國漫畫，往往受日本漫畫的影響。

mukbang, 名詞， - 吃播，特別是指現場直播的韓國吃播節目。

OED表示，收錄這麼多的韓語詞是對英語使用者語言變化的一種認可。

韓國製作人「全球視野」

圖像來源，NETFLIX 圖像加註文字， 網飛說《魷魚遊戲》在全球熱播，並在90個國家排名第一。

倫敦國王學院的李慧憬(Dr Hye-Kyung Lee)博士表示，影視作品《魷魚遊戲》和《寄生上流》等韓國文化輸出的成功應歸功於韓國影視製片人的全球化思維和視野。

專門研究文化和藝術的李博士表示，從K- pop的早期成功到現在過去有10幾年了，韓國影視生產者已經具備全球視野。

她說，儘管存在地理和語言差異，但這些韓劇中的人物能讓英國以及全球觀眾產生共鳴。「這些人物角色沒有太多希望。他們沒有未來，每天為生存而掙扎，」她說。

「這些韓劇或電影具有娛樂性，同時也兼有能引起全世界人民共鳴的獨一無二的東西。」

李博士還表示，劇中人物對社會及社會經濟狀況提出的批評，也能讓人感同身受。

李慧憬說，韓國在文化產業方面已經趕上了西方，相信它還會繼續增長。

同時她也補充道，在技術和人才方面韓國處於領先地位，他們有生產高質量作品的強大能力。

K-POP樂隊火爆全球

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 韓國歌手樸載相（Psy, 人稱鳥叔）2012年的一曲《江南風》（Gangnam Style）紅遍全球。

韓流一詞最早由中文媒體所使用，後用於泛指韓國文化產業輸出的成功現象。

韓國文化輸出的成功已經持續了多年，在整個東南亞地區，包括中國、日本、泰國、新加波等地追韓劇、用韓國化妝品、到韓國旅遊和整容早已不足為奇。

但韓國文化在歐美國家的流行和火爆跟韓國歌手樸載相（Psy, 人稱鳥叔）2012年的一曲《江南風》（Gangnam Style）也有一定的關係。

「鳥叔」的《江南風》風靡全球，也讓他成為第一位登上英國單曲榜榜首的韓國流行歌手。同時，該曲成為YouTube視頻網站上收看率最多的歌曲，據信點擊率超過4億，馬步舞則風靡全球。

近年來，韓國防彈少年團（ BTS）以及BLACKPINK的韓國女子演唱組合等K-pop樂隊進一步推動了韓流在歐美的勢頭和受歡迎程度。

BTS在2020年8月推出的英文單曲Dynamite，上線後首日就在YouTube上創下一億以上的觀看人次。

這首單曲不僅打破YouTube首映記錄，也讓他們成為榮登Billboard 100單曲榜榜首的首個K-pop樂隊。

流媒體推波助瀾

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《寄生上流》獲得2020年奧斯卡最佳影片獎等多項獎項。

如果說，K-pop為韓流打入歐美國家起到了功不可沒的作用，那麼，像網飛這樣流媒體的出現更是為韓流在西方的走紅起到了推波助瀾的作用。

流媒體讓韓劇更為國際化。據信，《魷魚遊戲》有望成為網飛有史以來收視率最高的電視劇，其觀眾有95%是來自韓國以外國家的受眾。

韓劇受歡迎的另一個原因是成功的編劇和敘事。正如美籍韓國導演鄭李爍（Lee Isaac Chung）所說的那樣，以敘事為主的人的故事超越了人種和膚色，以及某一特定類型的電影文化。

此外，韓劇也為人們提供了欣賞韓國最新時尚和時裝，以及精緻的化妝和美術布景的機會。

同時，近年來韓劇在選材上重視老少皆宜的普通人的生活，在台詞的設計上也盡量接近老百姓的現實生活。這些都是讓韓劇大受歡迎的原因。

例如，反應韓國社會貧富懸殊的黑色喜劇《寄生上流》（2019年）在全球的票房收受接近2.5億美元（約合16億人民幣）。該影片還獲得2020年奧斯卡最佳影片獎，它也是歷史上第一部獲得奧斯卡最佳影片的非英語電影。