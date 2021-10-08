南海：美國核潛艇撞上「不明物體」導致十餘名官兵受傷

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國海軍核動力潛艇「康涅狄格號」（資料圖片）

美國海軍核動力潛艇「康涅狄格號」（USS Connecticut）上周六（10月2日） 在南中國海的國際海域撞上「不明物體」，造成十餘名官兵受輕傷。

美國官員稱，目前尚不清楚撞擊的原因。

這一事件發生時，正逢中國解放軍軍機連日進入台灣防空識別區之際。

美國海軍發言人稱，這艘潛艇現正向美屬關島駛去。

該發言人在一份聲明中說：「『康涅狄格號』的核推進裝置未受影響，仍在全面運行。」他補充說，潛艇的損壞程度仍在評估中。

為什麼南海會有如此大的爭議？

「康涅狄格號」在世界最有爭議的地區之一展開行動。

中國聲稱對南海諸島擁有主權，但周邊國家和美國持不同意見。

幾十年來，中國聲稱對幾乎所有南海海域擁有主權。

菲律賓、文萊、馬來西亞、台灣和越南一直對此持不同意見。近年來，該區域的緊張局勢呈持續上升狀況。在這場領土爭端中，美國對這些主權申索表示支持。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

為什麼亞太地區的緊張局勢在上升？

這一事件發生在美國、英國和澳大利亞達成一項歷史性的亞太安全協議（AUKUS) 幾周之後。該協議被認為是為了對抗中國。根據AUKUS協議，美國將與澳大利亞分享信息，以建造自己的核動力潛艇。

與此同時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，他「深切關注」破壞台灣海峽兩岸和平的行動。

圖像來源，EPA/TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE 圖像加註文字， 周一進入台灣防空識別區的56架中國戰機包括34架殲-16、2架蘇-30、2架運-8反潛機、2架空警-500、12架轟-6，共計52架次在白天出現，夜間則有4架殲-16戰機（圖為中國轟-6戰機）。

他在中國連續第四天派遣創紀錄數量的軍用飛機進入台灣防空區後發表講話。

當被問及美國是否凖備採取軍事行動來保衛台灣時，蘇利文說：「我們現在就要採取行動，努力防止這一天的到來。」

周三，台灣國防部長稱，中國可能凖備在2025年前「全面」入侵台灣。