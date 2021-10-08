美國國安顧問沙利文接受BBC專訪 稱對兩岸關係緊張「深感關切」

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圖像加註文字， 蘇利文稱美國打算支持其盟友。

美國國家安全顧問傑克·蘇利文（傑克•沙利文Jake Sullivan）承認，美國政府「深切關注」破壞台灣海峽和平的行為。

沙利文周四（10月7）在布魯塞爾接受BBC採訪時表示：「每當我們看到這些從根本上破壞穩定的活動時，無論是私下還是公開場合，我們都會站起來，大聲說出來。」此前一天，沙利文會見了中國最高外交官楊潔篪。

台灣認為自己是主權國家，但中國則稱台灣是自己的一個省份。 北京方面從未排除使用武力實現兩岸統一的可能性。 中國此前連續四天向台灣防空識別區派出軍機展示武力，數量之多創歷史紀錄。

在被問及美國是否凖備採取軍事行動保衛台灣時，沙利文表示：「讓我這麼說吧，我們現在就將採取行動，努力阻止那一天的到來。」

針對美國最近從阿富汗撤軍後是否還願使用武力時，沙利文表示，試圖從那次衝突中吸取（相關的）教訓是「巨大的錯誤」。

「嘗試以阿富汗撤軍為例來向其它國家證明美國對他們所做承諾的深度和廣度，這會是一個嚴重錯誤。」

沙利文說他也留意到了中國「將堅定捍衛自己對世界的看法」。

他還說：「美國有責任與盟友和伙伴合作，明確立場、保護伙伴、維護利益……這就是我們要做的。」

中國共產黨在1949年奪取政權後，國民黨政府敗走台灣，形成目前兩岸分治的局面。

分析人士警告稱，北京方面越來越擔心台灣政府正邁向正式獨立，並要阻止台灣總統蔡英文朝這一方向採取任何努力。

不過美國總統拜登表示，中國國家主席習近平已同意遵守「台灣協議」。

拜登指的是華盛頓長期奉行的「一個中國」政策，即承認中國的外交地位，而不是台灣。

蘇利文還談了哪些話題？

在BBC的採訪中，沙利文還敦促俄羅斯不要利用日益嚴重的能源危機。

他表示，莫斯科過去曾將能源作為「脅迫工具和政治武器」，但任何利用局勢為自己謀利的企圖都將適得其反。

沙利文還警告英國政府，暫停退歐協議中的《北愛爾蘭議定書》（Northern Ireland Protocol）將「對穩定局勢產生嚴重威脅」。

對北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間可能恢復硬性邊界一事，他表示說都是「美國嚴重關切的」。

《北愛爾蘭議定書》確保北愛爾蘭（隸屬英國）和愛爾蘭共和國（隸屬歐盟）之間的陸地邊界不需要進行檢查就可通過。

在英國退歐談判期間，各方一致認為，保護1998年的北愛爾蘭和平協議（也成耶穌受難日協議）是絶對優先事項。

當被問及如果伊朗推遲重啟2015年核協議的談判，美國將等待多久時，沙利文表示：「我們也是剛聽說……伊朗凖備在數周內重返談判，如果結果並非如此，那麼我們將不得不與盟友和伙伴協商另外路徑。

他說：「如果事實果真如此，那我們很快就會看到伊朗人在談判桌上是否有誠意，或者是否只是為了拖延時間，那可不是我們要玩的遊戲。」

沙利文強調，美國「決心阻止伊朗獲得核武器」。我們將利用一切可以利用的途徑確保他們不會得逞。」

2015年，伊朗與六大國——美國、英國、法國、中國、俄羅斯和德國——達成協議，限制其核活動，以換取解除制裁。