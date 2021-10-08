台海局勢：傳一小支美軍特戰隊駐台灣已逾一年，雙邊訓練合作或成常態

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圖像來源，Taiwan defense ministry

台海局勢緊繃持續，針對美台軍事交流的消息，近日又再次引發關注。自本周起，有關美國特種作戰部隊是否在台協助訓練台灣軍隊的消息開始傳開。

周四（10月7日）路透社引述兩位要求匿名的美方人士稱，有人數不多的美國特種作戰部隊成員一直在「臨時性地輪調台灣，為台灣部隊進行訓練」。

《華爾街日報》當天稍晚時候再次援引未具名的美國官員說法，並報導了訓練相關細節。該報道特別強調，此次部署的原因是北京方面多年來的軍事集結和最近對台灣的威脅行動，美國國防部對台灣的戰術能力感到憂慮。

不過，台灣一位不願具名的知情人士向BBC駐台北記者蕭靄君(Cindy Sui)說，美台軍事合作訓練並非為了應對最近的緊張台海局勢。該人士稱，這是定期培訓，而非臨時的軍事計劃。 「我們把它建立在對外軍售項目中，支付了一個服務價格。華盛頓不會免費贈送任何東西，他們甚至向你的採購徵稅。」

「我不明白美國官員為何在此刻把消息暴露給媒體，也許他們是在試水溫，看看台灣公眾輿論是否會支持擴大這種培訓項目。」該知情人士說。

台灣國防部周五（10月8日）表示，「國軍各項軍事交流均依年度計劃執行，對報道內容不予評論。」

中國官方小報《環球時報》報道稱，如美媒所報屬實，這將再次暴露美國的醜陋，以及台當局對台海和平的肆意破壞。

美軍在台灣但秘而不宣？

《華爾街日報》報道，美國官員透露約有20幾名美國特種作戰部隊和支援部隊的成員正在為台灣陸軍小分隊及海軍陸戰隊進行訓練，並至少已進行了一年的軍事訓練。

圖像來源，Getty Images

該報道稱，2020年10月，便有一批美軍陸戰隊來台連續一個月在台灣南部高雄左營軍區教授海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程，而且該項軍事安全合作已有先例。事實上，從川普（特朗普）政府後期開始，五角大樓就已持續對台灣派駐「小規模的現役軍事教官團」，包括數十名現役的特種部隊教官，以及由美軍陸戰隊專門針對國軍操舟攻擊的合作訓練，主要合作項目為特種作戰與兩棲任務。

據台媒聯合新聞網「轉角國際」分析，所謂「美軍教官團駐台」的說法其實早已在防務界流傳多年，是所謂「秘而不宣」而非「意外曝光」。只是因為過去美軍顧問團與教官多會以「放假教官、民人身份低調來訪，較少以「現役軍人」的姿態明來台。

上述台灣知情人士也向BBC證實，這種軍事訓練不是今年或去年才發生的事，而是一直都存在，只是沒有人談論。

事實上有關美軍在台灣的消息，確實在去年就在台灣輿論有所討論。

2020年6月，美軍特種部隊於臉書社交帳號公布戰訓影片裏，被眼尖的媒體發現有「美台特種部隊在台合訓」的罕見畫面。

當時，台灣國防部罕見向媒體證實片段為雙方軍事協訓影片，並指「皆屬正常軍事交流」。台灣戰略學者蘇紫雲也向媒體評論稱，「軍事組訓是台美軍事合作的核心，美軍公布相關畫面，除了用作公眾軍事外交，同時也向中共傳遞戰略訊號，不要誤判情勢而冒險採取軍事行動。」

2020年11月，台灣傳出報道稱，台灣海軍司令部「承認」美國海軍突擊隊員正在台灣對台灣海軍陸戰隊進行突擊艇和快艇滲透作戰行動之訓練，這將是自1979年以來首次公開承認的美國在台灣與海軍陸戰隊進行的訓練活動。

但當時美國及台灣國防部對此進行了否認。

近一年後，相關消息又傳開，讓美軍是否駐扎台灣一事再引發高度關注。

消息曝光後，美國國防部發言人約翰·薩普樂(John Supple)罕見地表示：「中國加大了對台灣和其他盟友與伙伴進行恐嚇與施壓的努力，包括在台灣、東中國海和南中國海附近增加軍事活動，我們認為這些活動破壞穩定，增加誤判風險。」

解放軍軍機「擾台」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 大陸堅持不會放棄武力統一台灣。

回應此事，美國國防部發言人約翰·薩普樂(John Supple)稱，「我對具體的行動、作戰或訓練沒有任何評論。但我想強調的是我們對台灣的支持以及與台灣的防務關係，與中國目前構成的威脅保持吻合。」

目前為止，北京也尚未有所回應。

不過，針對上周末開始，接連幾天高達150架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區（ADIZ），大陸國台辦曾重申「一個中國」原則牢不可破，並警告台灣民進黨等「台獨勢力」切莫輕舉妄動。

在台灣正要慶祝中華民國110週年國慶的前夕，台灣的外交及相關區域的軍事活動越來越頻繁。除了接連幾日150架解放軍軍機進入台灣西南防空識別區，台灣稱之為擾台之外，台灣也正加緊在美國領導的印太戰略中發聲。

台灣總統蔡英文在本周接見來台演講的澳洲前總理阿博特（Tony Abbott）時重申台灣與澳洲建立起新印太戰略伙伴關係的重要性，並希望澳洲協助台灣加入CPTPP。