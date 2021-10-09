中國「清零」得失、《長津湖》和魷魚遊戲等本周更多好故事
剛過去的一周，中國經歷國慶長假，一部關於朝鮮戰爭的電影熱映，中美對其評價不一，也反映出雙方對「朝鮮戰爭」的不同敘事；同樣在中國的長假期間，中國新疆自治區發現新增案例，專家和公眾再次關注中國「清零」政策可持續性；中國的房地產巨頭恆大面臨的債務危機並未解除，相反，它預示著中國房地產一個時代的結束。
世界範圍內，來自117個國家的600多名記者，幾個月來一直在翻閲來自14個信源的文件，本周他們公布其中的發現；最後Netflix上線的超暴力驚悚劇集《魷魚遊戲》已收獲巨大成功，成為每個人的談資。
剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。
中國國慶期間熱映的電影《長津湖》，中美對其評價不一，這也凸顯出二者對朝鮮戰爭的不同敘事。
中國官方媒體稱該電影為「戰爭電影巨制」，是「重大革命歷史題材影片」，「史詩般地呈現了長津湖戰役」。而外媒很多則給它貼上「宣傳片」的標籤。美國有線新聞CNN報道說，這一由中共宣傳部和國家廣播電影電視總局「定制」的影片，在劇本、拍攝和影片宣傳方面都得到政府的「巨大支持」。
長津湖戰役中，交戰雙方傷亡人數都非常高，因此被稱為朝鮮戰爭中「最悲慘可怕」的戰役。
對中國來講，長津湖戰役是作為中、美之間曾有過的一次正面軍事衝突。然而在美國，這次戰役以及持續了三年的朝鮮戰爭卻有「被遺忘的戰爭」之名。
中國國慶期間，中國的西北部自治區新疆發現確診病例，隨後官方啟動全民核酸檢測和封閉管理。在疆旅客不得不滯留或者連夜出疆。這是中國堅決執行「清零」政策的縮影：防不勝防的新冠變異病毒不會絶對消失，會攻破防疫防線，對社會和經濟生活造成影響。
全球科學界已達成共識，新冠病毒並不會在短時間內消失，人類必須學會與新冠病毒共存。為什麼中國的政策制定者依舊堅持清零目標？這並非簡單的公共衛生問題，背後還有政治經濟紅利和取捨間的博弈。
中國最大的地產企業恆大，依然身處危機之中——債券未能兌付，股票停牌，變賣優質資產，投資者抗議，買樓者彷徨。這場危機的烈度、廣度，乃至戲劇性之強，很容易讓人忽視，危機並非僅限於這一家房企。
從業者感嘆：「大時代結束了」。
4. 潘多拉文件
本周潘多拉文件披露近1200萬份文件，揭示全球一些富人和權貴人士的隱藏財富、避稅以及洗錢行為。
其中涉及約旦國王，阿塞拜疆執政者阿利耶夫的家族，捷克總理、肯尼亞總統肯雅塔和七名家庭成員以及英國前首相布萊爾夫婦。
這部Netflix的韓語片《魷魚遊戲》，已成為其有史以來最多人觀看的非外語片，而且有可能成為Netflix有史以來點播量最高的原創劇集。
這部電視劇以一場殘忍的生存遊戲為主線，456名因欠債而陷入絶望的玩家被引誘參加一個嗜血的生存遊戲。如果贏得六輪遊戲的勝利，他們將可以獲得456億韓元（3900萬美元）的獎金。玩的都是兒時遊戲，但遊戲失敗者面對的是死亡的懲罰。
Podcast
BBC 時事一周 Newsweek (Cantonese)
BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事，兩岸四地消息，英國境況。並備有專題環節：〈記者來鴻〉、〈英國生活點滴〉和〈華人談天下〉。
分集