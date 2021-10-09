中國「清零」得失、《長津湖》和魷魚遊戲等本周更多好故事

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圖像來源，Getty Images

剛過去的一周，中國經歷國慶長假，一部關於朝鮮戰爭的電影熱映，中美對其評價不一，也反映出雙方對「朝鮮戰爭」的不同敘事；同樣在中國的長假期間，中國新疆自治區發現新增案例，專家和公眾再次關注中國「清零」政策可持續性；中國的房地產巨頭恆大面臨的債務危機並未解除，相反，它預示著中國房地產一個時代的結束。

世界範圍內，來自117個國家的600多名記者，幾個月來一直在翻閲來自14個信源的文件，本周他們公布其中的發現；最後Netflix上線的超暴力驚悚劇集《魷魚遊戲》已收獲巨大成功，成為每個人的談資。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像來源， BBC/ZED ARKMEDIA WETA/US National Archives 圖像加註文字， 長津湖戰役正值朝鮮半島天寒地凍時節，氣溫下降到零下30多度。中國志願軍和聯合國軍雙方戰鬥傷亡之外，還有大量凍死凍傷者

中國國慶期間熱映的電影《長津湖》，中美對其評價不一，這也凸顯出二者對朝鮮戰爭的不同敘事。

中國官方媒體稱該電影為「戰爭電影巨制」，是「重大革命歷史題材影片」，「史詩般地呈現了長津湖戰役」。而外媒很多則給它貼上「宣傳片」的標籤。美國有線新聞CNN報道說，這一由中共宣傳部和國家廣播電影電視總局「定制」的影片，在劇本、拍攝和影片宣傳方面都得到政府的「巨大支持」。

長津湖戰役中，交戰雙方傷亡人數都非常高，因此被稱為朝鮮戰爭中「最悲慘可怕」的戰役。

對中國來講，長津湖戰役是作為中、美之間曾有過的一次正面軍事衝突。然而在美國，這次戰役以及持續了三年的朝鮮戰爭卻有「被遺忘的戰爭」之名。

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中國國慶期間，中國的西北部自治區新疆發現確診病例，隨後官方啟動全民核酸檢測和封閉管理。在疆旅客不得不滯留或者連夜出疆。這是中國堅決執行「清零」政策的縮影：防不勝防的新冠變異病毒不會絶對消失，會攻破防疫防線，對社會和經濟生活造成影響。

全球科學界已達成共識，新冠病毒並不會在短時間內消失，人類必須學會與新冠病毒共存。為什麼中國的政策制定者依舊堅持清零目標？這並非簡單的公共衛生問題，背後還有政治經濟紅利和取捨間的博弈。

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中國最大的地產企業恆大，依然身處危機之中——債券未能兌付，股票停牌，變賣優質資產，投資者抗議，買樓者彷徨。這場危機的烈度、廣度，乃至戲劇性之強，很容易讓人忽視，危機並非僅限於這一家房企。

從業者感嘆：「大時代結束了」。

本周潘多拉文件披露近1200萬份文件，揭示全球一些富人和權貴人士的隱藏財富、避稅以及洗錢行為。

其中涉及約旦國王，阿塞拜疆執政者阿利耶夫的家族，捷克總理、肯尼亞總統肯雅塔和七名家庭成員以及英國前首相布萊爾夫婦。

圖像來源，NETFLIX 圖像加註文字， 《魷魚遊戲》

這部Netflix的韓語片《魷魚遊戲》，已成為其有史以來最多人觀看的非外語片，而且有可能成為Netflix有史以來點播量最高的原創劇集。