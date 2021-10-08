新加坡通過「防外國干預法」的爭議和影響

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在大國之間謀求生存發展的新加坡一向關注自身空間，擔心外來干涉。

新加坡通過了一項有爭議的法律，旨在打擊境外勢力干涉該國內政的行為。但批評人士稱，此舉可能被用來打壓批評人士，窺探其網絡活動。

新加坡10月4日通過的這項法律正式名稱為《防止外來干預（對應措施）法案》（FICA）。

新法律允許當局命令社交媒體網站和互聯網提供商披露用戶信息，或屏蔽封殺他們認為具有敵意的內容。

新加坡政府表示，需要這樣的法律來應對該國面臨的「嚴重威脅」。

為何新加坡要通過這樣的一部法律？它所指的「外國干涉」來自哪裏？新法律又引起了哪些方面的批評呢？

「作戰手段」

新加坡內政部長尚穆根在議會解釋立法的必要時表示，新加坡的種族與宗教結構很容易為他國所利用，政府也發現了越來越多 「精心策劃」的社交媒體內容，「它們看似不是宣傳，但卻左右人們的想法，尤其是在外交課題上」。

尚穆根未點名舉了兩個國家為例：2016年至2017年，新加坡與一個國家關係緊張期間，外來勢力通過社交媒體賬戶上載網絡評論和視頻，並通過聊天應用發佈敵意的信息；2018年，新加坡與另一個國家出現雙邊問題時，社交媒體上批評新加坡的評論大幅增加，其中許多評論來自匿名賬戶，試圖製造一種普遍反對新加坡立場的假象。

尚穆根表示，顛覆其他國家的行為自古存在，但互聯網是更強大的干預媒介，各國都在積極發展這方面的攻防能力，並把它視為海陸空軍力之外的第4種作戰手段。他將之稱為「外來勢力的攻心戰...... 足以影響一個國家的氛圍和社會認知」。

他說，新加坡政府很早就覺察到網絡信息對國家和社會可能造成的破壞。除了打擊虛假信息網站外，政府規定網絡平台須遵守有關的一套行事凖則。科技公司也必須向公眾披露有關內容的贊助商身份，以防止他們通過付費內容達到某些政治目的。

激烈辯論

這部法律賦予新加坡政府權力，打擊那些被認為在新加坡代表外國實體進行「敵對信息運動」的當地代理人。

政府可以認定某組織或個人的工作是為了達到某種政治目的。即可認為其「具有政治影響」，這意味著他們可能需要披露其資金來源。

儘管新加坡朝野雙方都反對外來勢力干預新加坡內政，但新加坡反對黨在國會辯論中批評新的法案賦予政府太大的權力，並指法案的推出過於倉促，同時指出有關上訴案件應該交由法庭進行司法審查，而非交由政府委任的審查庭處理。

新加坡議會經過10個小時的激烈辯論，最後還是通過了這項法律。投票結果是75票支持、11票反對、2票棄權。

尚穆根承認存在政府權力被濫用的風險，但表示它是當局在應對外部威脅和制衡政府濫權之間所能取得的最佳平衡。他保證，言論自由與商業活動只要公開透明，就不會受到新法令的約束。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 新加坡選擇謀求「與病毒共存」，重開國際旅遊，但隨即要面對能否挽留海外人才與外資的問題。

國際批評

國際人權組織「人權觀察」亞洲部副主任菲爾-羅伯遜（Phil Robertson）在一份聲明中表示：新加坡通過FICA法律，「對社區活動人士、獨立媒體和反對派政客都構成了一場人權災難，因為它將任意權力交給新加坡政府，以模糊不清的指控來懲罰任何與外國人有聯繫的人」。

聲明說，新加坡政府可以使用這項法律「封殺任何它不喜歡的觀點。新加坡採用不信任其人民的維護政權的政治措施，再次表明它對民主多麼沒有信心。」

國際特赦區域研究副主任吉爾（Emerlynne Gil）表示，通過FICA是「對言論和結社自由的殘酷攻擊」，新加坡政府又多了「一個打壓政府批評人士、消除國內異見聲音的工具」。

但新加坡為制定此類法律的必要性進行了辯護表示，其多種族裔人口使其更容易受到比如種族和宗教問題上的敵對信息宣傳誤導煽動，引發社會不滿，破壞社會和諧。

違反這項法律可能導致重罰或監禁。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新法律的批評者對新法律的適用範圍之廣和限制司法重審表示擔憂。

內外影響

這項法律允許新加坡內政部長為公眾利益以涉嫌外國干涉為由下令調查，以「揭露敵對信息活動」。

據《海峽時報》早些時候報道，如果一個人代表外國實體在新加坡發表對某件事情看法，用以「影響某目標，以做一些或有可能損害新加坡利益，煽動仇恨情緒或削弱公眾對當局的信心的事情」，則構成了犯罪。

一個由法官主持的獨立小組將聽取對部長裁決的上訴，而不是由公開法庭審理。

新加坡政府表示，這是必要的，因為有關問題可能涉及敏感情報，對國家安全有影響。內政部長尚穆根說：「這項法案旨在解決涉及對我們國家安全和主權的嚴重威脅。」

他還說，這並非要阻止新加坡人與外國的正常聯繫，而對於確保新加坡人繼續就如何治理國家和生活做出自己的選擇非常重要。

尚穆根強調，新法案不是要限制新加坡人與外國人的正常往來：「新加坡的成功與活力取決於保持開放，一個搞封閉的政府將帶領新加坡走向毀滅。」

在新加坡這個城市國家通過上述法律前，澳大利亞、俄羅斯等不少國家近年來都通過了防止外國干涉的法律。