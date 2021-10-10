台灣慶祝「雙十節」 蔡英文以「維持現狀就是我們的主張」回應習近平

15 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蔡英文在演講中稱，"維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變"。

台灣星期日（10月10日）慶祝「中華民國110年國慶」雙十節，台灣總統蔡英文以「民主大聯盟、世界加好友」為主題發表演說，兩岸關係再次成為焦點。蔡英文在演講中稱，「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」。

中國國家主席習近平周六（10月9日）在中共紀念辛亥革命110週年講話時，曾發表「『台獨』必遭歷史的審判」的喊話。蔡英文在周日的演講中回應說，兩岸解決分歧，必須透過平等對話，而她期待兩岸關係和緩。

蔡英文說：「我們不會冒進，但絶對不要認為台灣人民會在壓力下屈服......我們也會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫台灣走向中國設定的路徑。」

蔡英文又特別提到「四個堅持」：「我們永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。」

圖像來源，Reuters

回應習近平

10月9日上午，中國舉行紀念辛亥革命110週年大會，中共中央總書記、中國國家主席習近平出席會議並講話，針對台灣問題釋放最新信號，誓言一定要實現「祖國完全統一的歷史任務」。

習近平稱，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」

這是近日習近平首次對海峽局勢作評論，備受關注。但是，習近平並沒有在講話中直接提到使用武力統一台灣。台灣總統府發言人張惇涵隨即回應稱，中華民國是主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，而國家的未來，掌握在台灣人民的手中。

台灣行政院長蘇貞昌當日在回應習近平時稱，中華人民共和國是到1949年才成立的，辛亥革命建立的是中華民國：「中國與中國共產黨不能連這個都要掠中華民國、中國國民黨之美，歷史不容扭曲」。

台灣前總統馬英九周日接受媒體採訪時評論習近平談話，稱中共把「九二共識」跟「一中原則」並列未畫上等號，保留求同存異的空間。他又說，「中華民國憲法增修條文未排除兩岸統一的選項，但中華民國是自由民主的國家，這已經是台灣人民生活的一部分，不可能改變，統一的方式必須和平，過程也必須民主，台灣才能接受。」

向國際社會喊話

除了回應北京之外，蔡英文也特別向國際社群喊話，她稱此時此刻的中華民國，「正處在七十二年來最複雜多變的局勢當中」。此外，「國際政治，正發生劇烈變化。威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣。」

她稱民主國家之間，正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局。她提到，包含G7、北約、歐盟，以及美日印澳的「四方安全對話」，「不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞......台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。」

事實上，此次出席雙十慶祝大會的在台代表處，包含美國在台協會（AIT）處長孫曉雅及英國駐台北代表處處長等都有出席。

在美國AIT及德國在台代表處的社交網站則以「慶祝雙十節」（Happy Double Ten Day）避開國慶字眼，引起討論。