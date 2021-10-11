新冠疫情：後疫情時代全球最安全的五個城市，以及為什麼

林賽·蓋洛威（Lindsey Galloway）

BBC Travel

1 小时前

圖像來源，Getty Images

在現代社會的記憶中，沒有什麼能像新冠疫情一樣改變城市生活。從關閉城市中心的辦公室，到戴口罩，再到餐廳就餐人數和時間限制，新冠大流行的預防措施已改變世界各地的城市面貌，而且這種改變可能是長期的。事實上，人類這種「城市化」物種第一次經歷如此大規模的大流行。20世紀初，當西班牙流感來襲，只有14%的人口生活在城市，但根據聯合國的估計，如今這個數字已上升到57%。

為更好保護市民，城市管理者不得不在健康和整體安全方面變得更加警覺。為了釐清哪些變化讓城市變得更安全，「經濟學人智庫」（EIU）最近發佈《2021年安全城市指數》，該指數根據76個安全指標對60個城市進行排名，這些指標涉及基礎設施、數字生活、個人安全、環境因素，當然還有健康因素，今年還包括對新冠大流行的應對措施和新冠死亡率。

那些排名靠前的城市：哥本哈根、多倫多、新加坡、悉尼和東京，都有一些因素說明整體安全與強大的社會凝聚力、總人口包容度和社會信任度的關聯性。我們與這些城市的居民進行交談，了解新冠大流行帶來的變化如何使他們的城市變得更加安全、包容和有韌性；同時為旅行者探索答案——當他們最終能夠訪問這些城市時，他們需要知道哪些確保安全的方式。

哥本哈根

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丹麥首都哥本哈根在該指數中排名第一，因為該指數的新環境安全核心衡量可持續性（包括可再生能源激勵措施）、空氣質量、廢物管理和城市森林覆蓋率。後者無疑對城市及其居民應對新冠大流行種種限制措施的能力產生影響，當地的限制措施已從2021年9月起完全取消。

「在新冠大流行期間，公園、綠地以及人工運河都非常受歡迎。哥本哈根人散步，買外賣，享受城市的許多能呼吸的空間，」非營利組織「哥本哈根能力」的首席執行官、居民阿斯比約恩·奧弗加德（Asbjørn Overgaard）說。該市還繼續提供「新冠嚮導」來幫助市民，並提供大量標誌和明確標記幫助公眾在戶外空間保持距離。

丹麥的社區精神，用丹麥語samfundssind（社會關注高於個人利益）一詞來概括最為恰當，也使該國公民（包括政府官員）能一起工作並相互信任，以創造一個更安全的生活環境。《2021年安全城市指數》發現控制腐敗和塑造更安全城市之間有很高相關性。丹麥作為世界上最不腐敗的國家之一，其公民在整個新冠大流行中能夠和政府機構彼此信任，這並不奇怪。

哥本哈根還實施了大規模的新冠檢測計劃，該計劃對每個人，包括對遊客都是免費的。收集到的數據可以對疫情進行詳細監測；此外，該市還將實施廢水檢測以期盡早發現疫情。

多倫多

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這座加拿大最大的城市在整體安全指數排名中緊隨哥本哈根。多倫多在基礎設施和環境安全方面得分很高。居民們將其歸功於一種重視跨社區有針對性溝通的包容性文化，特別是在疫苗認知度和接受程度方面。

多倫多居民法裏達·塔拉特(Farida Talaat)指出，該市啟動了一些針對社區的疫苗接種計劃，以使城市更加安全。例如，「The Homebound Sprint Vaccination」計劃致力於為無法出門的居民完成第一劑疫苗接種；在疫苗接種工作的早期，多倫多還成立黑人科學家疫苗公平工作隊，以確保採取更加公平的接種方式。

這個城市的多元文化歷史悠久，當地人也感到安全。「在多倫多生活的人，出生在加拿大以外正常。我發現，不同的種族和文化群體相互交流，而不是生活在孤島，」自1998年以來一直居住在該市的菲利普·韋爾納扎（Filipe Vernaza）說。「（多倫多）一個典型的群體可能包括來自不同種族、性取向和宗教的人。多倫多是一個思想極其開放的城市，在這裏你可以放心地做自己。」

新加坡

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新加坡在數字安全、衛生安全和基礎設施安全方面排名第二，它利用這些優勢在新冠大流行早期快速行動，迅速推出數字監測和追蹤密切接觸者。該國還是全球疫苗接種率最高的國家之一（目前為80%），但面對新的病毒變種仍需要嚴格監測和追蹤密切接觸者。

「在進入建築物或場所之前，所有居民都需要掃描他們的TraceTogether應用程式進行安全檢查，」新加坡居民Sam Lee說，他經營同名旅遊博客。「這使（當局）能夠迅速追蹤到可能與感染者有過互動的人，以便執行隔離令，遏制或切斷病毒傳播。」

旅行者還需要安裝TraceTogether應用程式，或者在進入該國之前租一部安裝該程式的手機。

為減少互動，在家工作已成為大多數公司和機構的常態，李琛指出，這讓公共交通的擁擠程度降低。旅遊景點和購物中心有有限的入口，「安全距離大使」監控人群，以確保公眾遵守衛生禁令；違反禁令的人將面臨高額罰款。公眾也可以通過新推出的「Space Out」工具來追蹤商場、郵局和雜貨店的人群。

悉尼

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澳大利亞最大的城市在該指數中總體得分第五，並在衛生安全方面位居前十。澳大利亞是在新冠大流行期間最早完全關閉邊界的國家之一。面對不斷上升的病例，澳洲保持嚴格的封鎖措施並取得積極效果。澳大利亞的新冠死亡率仍然是世界上最低。隨著新南威爾士州的疫苗接種率達到70%，許多限制預計將被取消，國際邊界將在11月開放。

居民們認為在大流行期間受到了保護，也早已在悉尼的大街上感受到強烈的個人安全感。「我真的從來沒有在一個國家像生活在悉尼那樣感到安全。」澳大利亞旅遊網站Passport Down Under的創始人克洛伊·斯科爾吉（Chloe Scorgie）說，她於2018年首次搬到悉尼。「作為一個獨身女性在悉尼旅行，我從來沒有感覺到自己有任何危險。」

該市還在數字安全方面排名第一，這包括城市的隱私政策、網絡安全保護情況、應對威脅的能力以及整體的智能城市水平。一定程度上悉尼通過其智能城市戰略框架引領這一努力，該框架涵蓋一些關於建設聯繫更緊密，和安全城市的創新。例如，它包括在垃圾箱、路燈和長椅上放置智能傳感器，以收集關於這些設施的整體使用情況、交通流量和行人活動的信息。同樣，智能照明和CCTV網絡可以改善夜間安全和夜間經濟。

其中一些想法已經在悉尼南部以ChillOUT中心的形式投入使用：居民可以在露天環境下，在智能照明下聚會，連接無線網絡和插入電子產品。這些使用數據將被反饋給城市領導人，以便他們能夠更好地了解和適應市民與城市基礎設施的互動情況。

東京

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日本首都在總指數中排名第五，在健康安全指數中排名第一，該指數衡量的因素包括全民醫療保健系統、新冠大流行的應對措施、預期壽命、心理健康和新冠死亡率。雖然在東京奧運會期間病例激增，但由於疫苗接種率已達近60%，死亡率已急劇下降。鑒於這些積極消息，日本宣佈從2021年9月底開始逐步解除緊急狀態，取消限制。取而代之的是，該國計劃鼓勵使用其疫苗護照進入醫療設施和參加大型活動，甚至鼓勵企業向疫苗護照持有人提供折扣或優惠券。

東京在基礎設施安全方面取得前五名，其中包括交通安全、行人友好度和交通網絡。作為一個由鐵路連接的城市，東京的基礎設施建設以鼓勵步行和社區參與為目標，這反過來又導致公民以預防鄰里犯罪和守望的形式更有力地參與安全城市建設，以及共同預防犯罪。

「從火車站的各種失物招領中心到幾乎沒有必要的自行車鎖，人們對他人的福祉給予了極大的尊重。」東京居民和《全球青年評論》雜誌的創始人張塞娜（Sena Chang 音譯）說。

她回憶說，有一次在市中心弄丟購物袋，後來在她離開的地方找回，同時還有一張善意的紙條。她說：「長達幾個世紀的集體主義文化和對彼此的極大尊重使東京成為我居住的最安全的城市。」