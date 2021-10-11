波蘭人擔心「脫歐」 示威力挺歐盟 風波的來龍去脈

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 支持歐盟的波蘭人走上街頭抗議政府向歐盟法律挑戰

波蘭總理莫拉維茨基對歐洲聯盟其中一個核心法律原則提出的挑戰導致波蘭與歐盟的對峙加劇，引發許多人擔心在英國之後，又有一個國家要脫歐。

此前法國說，波蘭脫歐「Polexit」現在已經成為「實際風險」。法國和德國兩國外長譴責波蘭，並表示歐盟的會員資格奠基於「完全和無條件的遵守共同的價值和規範」，而且這「不僅是道德上的承諾，還是依法必須遵守的承諾。」

歐盟委員會也警告波蘭，會運用一切力量阻止波蘭這麼做。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，要確保波蘭公民能夠享有作為歐盟會員國所賦予的權益和保障。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 組織者表示有大約10萬人參加華沙的抗議活動

為什麼擔心波蘭會脫歐？

為什麼人們擔心波蘭會脫歐？上周，波蘭憲法法庭裁決，歐盟基礎條約當中的重要條文不符合波蘭憲法，這等於是拒絶歐盟法律凌駕於會員國法律之上的原則，此舉撼動了波蘭在歐盟的會籍。

歐盟委員會表示，這個裁定引起「嚴重憂慮」，歐盟委員會的聲明說，「歐盟法律凌駕於會員國法律之上，包括憲法條文。」

「歐洲法院的所有裁決，所有的會員國政府，包括會員國的法院，都必須遵守。」

歐盟委員會還警告，將會動用歐盟條約所賦予的一切權力，捍衛歐盟法律的一體適用及其完整性。

波蘭和歐盟在爭執什麼？

波蘭和歐盟的這場法律角力戰是波蘭總理莫拉維茨基首先提出的。這是第一次有歐盟成員國領導人在其憲法法庭上對歐盟條約提出法律挑戰。

莫拉維茨基向歐盟法律提出挑戰是因為歐盟法院此前裁定，波蘭聯合政府2018年引進的法官遴選系統違反歐盟法律。

波蘭聯合政府推行司法改革，要阻止波蘭法官引用歐盟法律來質疑法官的任命，而歐盟委員會和其他國際司法組織則批評波蘭政府的改革危害司法獨立，用政治力干預司法。

波蘭憲法法庭現在由支持執政的法律正義黨（PiS）的法官佔多數，其中一些法官還曾經是該黨黨員。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 前歐盟委員會主席圖斯克（右）在華沙的集會上講話

波蘭人站哪邊？

波蘭的民意調查一直顯示，波蘭選民強烈支持歐盟會員資格。

波蘭憲法法庭的裁定否決歐盟法的優先性之後，在上周末引發了大規模的群眾示威。

因為擔心波蘭脫離歐盟，支持歐盟會員國資格的波蘭人在全國各地大約100個城鎮發起了示威集會，反對波蘭脫歐。在首都華沙，走上街頭的活動人數大約有10萬人。

前歐盟委員會主席圖斯克、反對黨公民綱領（Civic Platform）的領導人，在華沙的集會上呼籲人們保衛「屬於歐洲的波蘭」。

但是波蘭總理莫拉維茨基表示，執政的法律正義黨（PiS）沒有脫離歐盟的計劃。他為憲法法庭的判決作辯護，並表示脫離歐盟是反對黨試圖抹黑政府而製造的「假消息」。

背後可能還有哪些因素？

BBC駐華沙特派記者伊斯頓（Adam Easton）分析：

必須要注意的是，波蘭憲法法庭的判決，在政府公布在法律文件之前尚未生效，預計近日內就會公布。但是上次波蘭法庭有關幾乎完全禁止墮胎的裁決，花了三個多月才由政府正式公布。

波蘭和歐盟法律戰還有一個大背景，歐盟尚未批准高達570億歐元（660億美元）的波蘭復蘇計劃。

各方目前仍在就此計劃進行協商，歐盟委員會表示，波蘭對歐盟的法律挑戰延誤了計劃的通過。

波蘭政府是否在利用法庭裁決來逼迫歐盟通過大筆資金？如果是的話，這個計劃的風險非常高。