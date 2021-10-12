脫北者：朝鮮情報系統前高官講述毒品、武器和恐懼

勞拉·比克（Laura Bicker）

BBC駐首爾記者

58 分钟前

圖像加註文字， 金國松花了30年的時間才躋身朝鮮強大間諜機構的高層。

金國松（Kim Kuk-song，音譯）並沒有丟掉保守秘密的舊習慣。

經過幾周的討論，我們才得到採訪他的機會，但他仍然擔心會有誰聽。他在鏡頭前戴著墨鏡，我們團隊中只有兩人知道他的真名。

金先生花了30年的時間才躋身朝鮮強大間諜機構的高層。他說，這個情報機構是「最高領袖的眼睛、耳朵和大腦」。

他聲稱自己保守秘密，派刺客去殺死他們的批評者，甚至建立了一個非法的藥物實驗室來幫助籌集「革命」資金。

現在，這位前大校決定向BBC講述他的故事。這是朝鮮高級軍官首次接受大型廣播公司的採訪。

他在獨家採訪中表示，他是「紅色中最紅的」。一個忠誠的共產主義的僕人。

但是軍銜和忠誠並不能保證你在朝鮮的安全。

2014年，他不得不逃亡，此後一直生活在首爾，為韓國情報部門工作。

他描述說，朝鮮領導層拼命通過任何可能的手段來賺錢，從毒品交易到在中東和非洲的武器銷售。他向我們講述了平壤做出決策背後的戰略，朝鮮政權對韓國的攻擊，他還聲稱這個神秘國家的間諜和網絡可以覆蓋世界各地。

BBC無法獨立證實他的說法，但我們設法證實了他的身份，並在可能的情況下找到了證實他說法的證據。

我們聯繫了朝鮮駐英國大使館和駐紐約使團，希望得到一份表態，但到目前為止沒有收到任何回應。

「恐怖行動特別小組」

從金國松在朝鮮最高情報部門的最後幾年，我們可以了解現任領導人金正恩的早期經歷。他描繪了一個渴望證明自己是「勇士」的年輕人。

2009年，朝鮮成立了一個新間諜機構，名為偵察總局（Reconnaissance General Bureau），當時金正恩正在接受培訓，凖備接替他父親，當時他父親已經中風。局長是金英哲（Kim Yong-chol），他仍然是朝鮮領導人最信任的助手之一。

這名大校說，2009年5月，指揮系統下達命令，要組建一支「恐怖特遣部隊」，殺死一名叛逃到韓國的前朝鮮官員。

「對金正恩來說，這是為了讓最高領導人（他的父親）滿意，」金先生說。

「為了秘密暗殺（叛逃至韓國的前朝鮮勞動黨書記）黃長燁（Hwang Jang-yop），成立了『恐怖特遣部隊』。我親自指導並執行了這項工作。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮前最高領導人金正日和其兒子金正恩（右）。

黃長燁曾是朝鮮最有權力的官員之一。他是朝鮮政策的重要締造者。他在1997年叛逃到韓國，一直沒有被原諒。在首爾時，他譴責朝鮮政權，金家想要報復。

但是刺殺行動失敗了。兩名朝鮮陸軍少校因此被判10年監禁，目前仍在首爾服刑。朝鮮一直否認與此事有關，並聲稱事件是韓國策劃的。

而金國松的證詞則顯示，情況並非如此。

他說：「在朝鮮，恐怖主義是保護金正日和金正恩無尚尊貴的政治工具。」「這是一件禮物，用來顯示繼任者對他偉大領袖的忠誠。」

還有更多事件。一年後的2010年，韓國海軍艦艇「天安號」（Cheonan）在被魚雷擊中後沉沒。46人喪生。朝鮮一直否認與此事有關。

同年11月，數十枚朝鮮炮彈擊中了韓國的延坪島（Yeongpyeong）。兩名士兵和兩名平民被殺。

關於是誰下令襲擊，一直有很多爭論。金國松表示，他「沒有直接參與天安艦或延坪島的行動」，但這些行動「對偵查總局的軍官來說不是秘密，他們很自豪，是值得誇耀的事情」。

他說，如果沒有高層的命令，這些行動是不會進行的。

「在朝鮮，如果沒有最高領導人的直接批准，即使是修路都不可能。天安艦沉沒和延坪島炮擊都不是下屬可以完成的事情。」

「這種軍事工作是根據金正恩特別命令設計和實施的。這是一項成就。」

「青瓦台間諜」

金國松表示，他在朝鮮的職責之一是制定應對韓國的戰略。其目的是建立「政治從屬」關係。

這包括在現場有眼睛和耳朵。

「我曾多次指示間諜前往韓國，並通過他們執行任務。有很多案例。」他稱。

他沒有詳細說明，但他給了我們一個有趣的例子。

「有一個案例是，一名朝鮮特工被派到青瓦台工作後，安全返回朝鮮。那是在20世紀90年代初。他在青瓦台工作了五六年後安全回國，在勞動黨314聯絡事務所工作。」

「我可以告訴你，朝鮮特工在韓國的各種公民社會組織和重要機構中發揮著積極作用。」

BBC無法證實這一說法。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩最近宣佈，朝鮮再次面臨"危機"，並在4月呼籲民眾凖備另一次"艱苦長征"——這個詞用來形容上世紀90年代金正日領導時發生的災難性饑荒。

我在韓國見過幾名被判刑的朝鮮間諜，正如新聞網站NK News創始人查德·奧卡羅爾（Chad O'Carroll）在最近一篇文章中指出，韓國監獄裏曾經關押著幾十名朝鮮間諜，他們幾十年來因從事各種間諜活動被捕。

少數事件仍在繼續發生，其中至少有一起涉及直接從朝鮮派來的間諜。但NK新聞（NK News）的數據顯示，自2017年以來，韓國因間諜相關罪行被捕的人要少得多，因為朝鮮轉而採用新技術而不是傳統間諜來收集情報。

朝鮮可能是世界上最貧窮且最孤立的國家之一，但此前廣受關注的脫北者警告，平壤已經組建了一支由6000名老練黑客組成的軍隊。

據金國松說，朝鮮前領導人金正日曾在上世紀80年代下令培訓新人員，「為網絡戰做凖備」。

他說：「牡丹峰大學（Moranbong University）從全國各地挑選最聰明的學生，讓他們接受六年的特殊教育。」

英國安全官員認為，朝鮮一個名為「拉撒路集團」（Lazarus Group）的組織在2017年發動了一次網絡攻擊，導致英國國家醫療服務系統的部分部門和全球其他組織癱瘓。據信該組織在2014年對索尼影業進行了一次高調的黑客攻擊。

金國松說，這個辦公室被稱為414聯絡辦公室。

在內部，我們稱為「金正日的情報中心」。

他聲稱該公司與朝鮮領導人有直撥電話。

「人們說這些特工在中國、俄羅斯和東南亞國家，但他們也在朝鮮行動。該辦公室還保護朝鮮間諜之間的通信。」

毒品換美元

金正恩最近宣佈，朝鮮再次面臨「危機」，並在4月呼籲民眾凖備另一次「艱苦長征」——這個詞用來形容上世紀90年代金正日領導時發生的災難性饑荒。

當時，金國松在作戰部，奉命為最高領袖籌集」革命資金「。他說，這意味著非法毒品交易。

「在金正日領導下的朝鮮，毒品生產在'艱苦長征'時達到頂峰，」他說，「當時，作戰部為最高領袖提供的革命資金已經用完了。」

「接到任務後，我把3名外國人帶到了朝鮮，在勞動黨715聯絡辦公室的訓練中心建立了生產基地，生產了毒品。」

「那是冰毒。然後我們可以把它換成美元，送給金正日。」

他對毒品交易的描述是可信的。朝鮮有著悠久的毒品生產歷史，主要是海洛因和鴉片。同樣叛逃的前朝鮮駐英國外交官太勇浩（Thae Yong-ho，音譯）2019年在奧斯陸自由論壇表示，朝鮮進行了國家支持的毒品販運，並試圖解決國內廣泛的吸毒問題。

我問金先生毒品錢去哪了。它換成現金給人民了嗎？

「幫助你理解，朝鮮所有的錢都屬於朝鮮領導人，」他說，「用這些錢，他可以建別墅、買車、買食物、買衣服，享受奢侈品。」

據估計，上世紀90年代朝鮮長期糧食短缺造成的死亡人數從數十萬到100萬不等。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2010年5月，一名朝鮮婦女在咸鏡北道的田野裏撿草吃。

根據金國松的說法，另一個收入來源是向伊朗進行非法武器銷售，這由作戰部管理。

「有特殊的小型潛艇，半潛艇。朝鮮非常擅長製造這樣的尖端設備。」他說。

這可能有點像是朝鮮的宣傳，因為該國的潛艇用的是噪音很大的柴油發動機。

但金國松稱，這些交易非常成功，以至於朝鮮駐伊朗的副局長會炫耀說，把伊朗人召到他的游泳池做生意。

全球朝鮮問題權威人士蘭科夫（Andrei Lankov）教授表示，上世紀80年代以來，朝鮮與伊朗的武器交易一直是公開的秘密，其中甚至包括彈道導彈。

朝鮮不顧國際社會的嚴厲制裁，繼續推進大規模殺傷性武器的開發。今年9月，該國測試了四種新型武器系統，包括一種新型遠程巡航導彈、一種彈道導彈車載發射系統、一種高超音速導彈和一種防空導彈。

技術變得越來越先進。

據金國松稱，平壤還向處於長期內戰的國家出售武器和技術。近年來，聯合國指責朝鮮向敘利亞、緬甸、利比亞和蘇丹提供武器。

聯合國警告，在平壤開發的武器最終可能會出現在世界上許多動蕩的角落。

「一個忠心的僕人背叛了」

金國松在朝鮮過著特權生活。他稱，金正恩的姑姑給了他一輛奔馳汽車，並允許他自由出國為朝鮮領導人籌集資金。他說，他通過出售稀有金屬和煤炭來籌集數百萬現金，把這些現金裝在行李箱裏帶回國。

在這個貧窮的國家，數百萬人都在為食物短缺而掙扎，這種生活幾乎無人能想象，更不用說真正過上這樣的生活。

他說，他通過婚姻擁有強大的政治關係，讓他能夠在不同的情報機構間走動。但同樣，這種關係也讓他和其家人處於危險之中。

金正恩2011年掌權後不久，就決定清洗那些他視為威脅的人，包括他的姑父張成澤。長期以來，隨著金正日的健康狀況逐步惡化，一直有人認為張成澤是朝鮮事實上的領導人。

金國松說，張成澤的名字比金正恩的名字更廣為流傳。

「那時我覺得張成澤不會堅持太久，我覺得他會被流放到鄉下，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2021年2月，人們在朝鮮已故領導人金日成和金正日的雕像前鞠躬。

但隨後，朝鮮官方媒體在2013年12月宣佈，張成澤已被處決。

「我非常驚訝，這是致命一擊，我很震驚，」金先生說。「我立刻感到生命受威脅。我知道我不能再在朝鮮生活了。」

金國松從報紙上讀到處決消息時他在國外。他決定制定計劃，與家人一起逃到韓國。

「離開我的祖墳和家人所在的國家，逃到韓國，在情感上來說是我最悲傷的決定，當時韓國對我來說還是一片陌生的土地。」他說。

即使在墨鏡後面，我也能看出那段回憶對他來說很艱難。

在我們的多次會面中，我一直在問的一個問題是，為什麼他現在決定發聲。

「這是我唯一能盡的責任，」他說。「從現在開始，我將更加積極地把我的北方同胞從獨裁統治中解放出來，讓他們享受真正的自由。」

韓國有超過三萬名脫北者，只有少數人決定接受媒體採訪。你越是高調，你和你的家人面臨的風險就越高。

在韓國，也有很多人懷疑脫北者對生活的描述。畢竟，他們怎樣才能真正證實自己的故事？

金國松的一生極不尋常。他的說法應該被視為朝鮮故事的一部分，而不是全部。但他的故事讓我們看到了一個很少有人能夠逃離的政權，並告訴我們，這個政權要存在下去需要付出什麼。

「朝鮮的政治社會，他們的判斷，他們的思維過程，他們都遵循對最高領袖的絶對服從的信念，」他說，「一代又一代，培養出一顆『忠誠的心』。」

這次採訪的時機也很有趣。金正恩暗示，如果某些條件得到滿足，他可能願意在不久的將來與韓國對話。

但金國松也發出了警告。

「我來這裏已經很多年了，但朝鮮一點都沒變。」他說。