超人也出櫃 最新一集漫畫中新超人是雙性戀還與同性接吻

54 分钟前

圖像來源，DC Comics

DC漫畫公司宣佈，新一代超人喬·肯特（Jon Kent）是雙性戀。

將於11月發行的下一集漫畫中，將刻畫喬恩和他的朋友傑伊（Jay Nakamura）的同性戀情。

故事情節是《超人：卡爾·艾爾之子》的一部分，講述了喬恩繼承父親克拉克·肯特超人職責的故事。

DC漫畫公司在美國全國出櫃日宣佈了這一消息。

自7月該系列漫畫開始發佈以來，喬已與氣候變化引起的野火鬥爭，阻止了一場高中槍擊事件，並抗議驅逐難民。

在早前發佈的該系列漫畫中，喬和戴著眼鏡、一頭粉色頭髮的記者傑伊成了朋友。

圖像來源，DC Comics

DC漫畫公司表示，在喬「盡其所能拯救所有人，身心俱疲」後，這對情侶將在即將發行的第五集中戀愛。

故事細節尚未透露，但DC漫畫公司分享的照片顯示，喬和傑伊正在接吻。

該系列的作者湯姆·泰勒（Tom Taylor）告訴BBC，自己得到這份工作時，認真思考了「今天的超人應該是什麼樣的」。

「我突然意識到，如果我們用另一名異性戀的白人救星取代克拉克•肯特，那將真正錯失一個機會。」他說。

令他驚訝的是，在他還未提出將喬定為雙性戀前，他就被告知DC漫畫公司已經在考慮這個想法。

「過去幾年出現了真正的轉變。10年前、5年前，這可能會更加困難，但我認為，情況出現了真正讓人愉快的轉變。」泰勒說。

圖像來源，DC Comics

他說，儘管在社交媒體上遭到了「噴子」的強烈反對，但對這個故事情節的反應絶大多數都是積極的。

「我們聽到有人說，他們今天讀到這條新聞時淚流滿面。有人說，他們從來沒有想過，他們能在超人身上看到自己，而且是漫畫中最強大的超級英雄，」泰勒回憶。

「總是有人會用『不要把政治放進漫畫中』這句老話，忘記了每一本（漫畫書的）故事都在某種程度上帶有政治色彩。」他說，「有的人沒有意識到（漫威漫畫系列中的）《X戰警》與公民權利運動相關的隱喻。」