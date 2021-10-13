拜登和阿富汗： 曾幫助解救這位美國總統的阿富汗翻譯安全撤離該國

2021年10月13日凌晨12点51分

圖像來源，Safi Rauf/Human First Coalition 圖像加註文字， 阿曼·哈利利（右三）與其家人

一名曾幫助把時任參議員的美國總統拜登從阿富汗情況惡劣的鄉村地區救出的該國翻譯與家人安全撤離出國。

2008年，一場暴風雪導致載著拜登和其他美國議員的軍用直升機降落在一個積雪覆蓋的山谷，面臨遭到伏擊的危險。

阿曼·哈利利（Aman Khalili）當時是美國政府的阿富汗僱員之一，他開車將這批人送到了安全地帶。

自去年8月，他一直在尋求幫助，克服簽證問題，離開阿富汗。

他現在加入了成千上萬逃離故國的阿富汗人中，他們不想生活在塔利班統治之下。

周一（10月11日），美國國務院的一名代表告訴BBC，哈利利和他的家人已經「安全離開阿富汗，隨後開始從巴基斯坦繼續行進」。

「在美國政府高層廣泛參與和支持下，他們做到了，我們非常感謝一路上支持他的其他許多人。」

在與拜登、參議員查克·哈格爾（Chuck Hagel）和約翰·克里（John Kerry）偶遇13年後，哈利利曾努力獲得美國特殊移民簽證（SIV），以逃離阿富汗。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗戰爭：二十年裏的四位美國總統

美國今年夏天混亂撤軍後，哈利利呼籲拜登拯救他、他的妻子和五個孩子。「我信任他，」他告訴CNN。「我相信他什麼都能做。」

9月被問及哈利利的情況時，白宮新聞秘書帕莎琪（Jen Psaki）感謝他「幫助我最喜歡的一些人擺脫了暴風雪，以及她所做的所有工作」，並表示美國「致力於」撤離盟友。

人類優先聯盟正在巴基斯坦幫助營救200多名阿富汗人，該組織告訴BBC，他們「非常感謝」美國和巴基斯坦官員「幫助我們將拜登總統的翻譯及其家人帶到了安全地帶」。

SIV是專門為在兩場戰爭中與美軍併肩作戰的阿富汗人和伊拉克人設計的。目前，還不清楚哈利利是否獲得了這一簽證，或者他是否正在前往美國。