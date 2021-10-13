英美間諜追蹤的巴基斯坦「核彈之父」與國際安全變局

55 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 被稱為巴基斯坦「核彈之父」的核科學家阿·卡·汗（AQ Khan）被西方很多人認為是「世界上最危險的人」。

被稱為巴基斯坦「核彈之父」的科學家阿·卡·汗（AQ Khan）感染新冠病毒後病逝，讓世人重新回顧他導致國際安全變局的傳奇人生。

當下國際政治中的諸多熱點，包括朝鮮核與導彈問題、伊朗核問題與汗博士有何因緣？

為何汗博士會被西方很多人認為是「世界上最危險的人」，而在巴基斯坦人眼中是「民族英雄」？

諜戰收獲

2003年12月11日，由美國中情局和英國軍情六處官員組成的一個特別小組正要登上一架沒有標記的飛機離開利比亞，這時他們收到了一疊六個棕色信封。裏面的秘密曝光後將驚天動地，攪動了國際地緣政治和軍控等諸多領域的全球問題。

這個小組當時正要結束這次秘密行動任務，他們之前與利比亞官員進行了緊張的談判，但並不知道他們的努力會有什麼樣的結果。

在飛機上打開那些信封時，他們發現，他們終於得到了所需要的最後證據：裏面是核武器的設計方案。

這些設計，以及被最終擱置的利比亞核計劃的很多組成部分，都是由巴基斯坦人阿卜杜勒·卡迪爾·汗提供給利比亞有關人士的。

近18年後，這位被西方很多人認為是「世界上最危險的人」，而在巴基斯坦人眼中卻是「民族英雄」的核科學家在巴基斯坦感染新冠病毒肺炎導致併發症，在一家醫院裏去世，終年85歲。

傳奇人生

汗博士是過去半個世紀中全球安全領域最重要的人物之一，他的人生故事的核心是爭奪世界上最危險的技術，在擁有這項技術的人和想要技術的人之間展開錯綜複雜的博弈。

前中央情報局局長喬治·特尼特曾形容說，汗至少和本·拉登一樣危險。本·拉登被認為是9·11襲擊的幕後黑手，是全世界頭號恐怖分子。

阿卜杜勒·卡迪爾·汗被西方間諜描述為世界上最危險的人之一，但卻被巴基斯坦人譽為祖國的英雄。這個故事不僅告訴人們他本人的複雜性，也向人們透露出全世界是如何看待核武器的。

當年汗博士並不是以核間諜的身份來到歐洲的，但他將成為一名核間諜。

上世紀70年代，他在荷蘭工作。當時他的祖國巴基斯坦在1971年與印度的戰爭中戰敗後，擔心印度的核技術發展，重新開始努力研製核彈。

卡迪爾·汗1936年出生於當時還屬於大英帝國的印度博帕爾一個穆斯林家庭。1947年印巴分治，卡迪爾·汗全家於1952年移民巴基斯坦。從卡拉奇大學物理學本科畢業後，他在巴基斯坦工作了3年。之後得到一筆獎學金赴西德留學，並在之後多年在德國、荷蘭、比利時等國留學從事研究。

1972年，汗開始在荷蘭的一家歐洲公司工作，該公司參與製造濃縮鈾的離心機。濃縮鈾可用於核能，如果足夠濃縮，可製造核彈。

據稱，1974 年，印度測試其第一枚核武器的消息刺激了汗的民族主義意識。他寫信給巴基斯坦當時的領導人總理阿里·布托，表示願意幫助巴基斯坦獲得與印度的戰略平衡核能力。老布托立即指示巴基斯坦駐荷蘭使館和汗聯繫。

汗能夠輕易地複製當時世界上最先進的離心機的設計，然後帶回家。他接著建立了一個秘密的網絡，主要是歐洲有關的商人，後者提供離心機的關鍵部件。

汗經常被描述為「巴基斯坦核彈之父」，但實際上，他只是有關的關鍵人物之一。

但他精心培育了自己的神話，這使他成為民族英雄。他們的工作被視為確保了巴基斯坦的安全，免受印度的威脅。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿·卡·汗在轉移核技術秘密曝光後被在家軟禁到2009年。

伊朗和朝鮮

讓汗在國際上變得如此重要的是他所做的其它事情：他把核網絡從進口轉向出口，成為一位在全球旅行的人物，並與一系列國家做交易。而其中許多國家被西方視為「流氓國家」。

伊朗在納坦茲的離心機方案是近年來全球激烈外交鬥爭的一個核心，其重要的部分最早是建立在汗博士提供的設計和材料上。

在一次會議上，汗的代表基本上提供了一個有關的清單，上面附有一份伊朗人可以訂購的材料的價格表。

汗還對朝鮮進行了十多次訪問。據信朝鮮曾與其交易，以朝鮮的導彈技術換取他的核技術。

BBC的安全事務記者格登·科雷拉說，在這些交易中，一直存在的一個關鍵的謎團是：在多大程度上汗是單獨個人行動，還根據巴基斯坦政府的命令行事的？特別是與朝鮮的協議，跡象顯示，有關領導人不僅知道，還密切參與了交易。

信念與金錢

有時候，有些人認為，汗這麼做只是為了追求金錢。但事情並沒那麼簡單。除了與巴基斯坦領導人密切合作，他還希望打破大國在國際上對核武器的壟斷。

汗博士曾質疑，為什麼應該允許一些國家為了自己的安全而保留核武器，而不是考慮其他國家的安全。他批評說，這是「西方的虛偽」。

他曾經說過：「我不是瘋子，也不是冥頑不化。因為我干擾了他們所有的戰略計劃。他們不喜歡我，通過各種未經證實和捏造的謊言來指責我。」

圖像來源，AFP via Getty Images 圖像加註文字， 巴基斯坦士兵們在汗的葬禮上抬著覆蓋巴基斯坦國旗的汗的棺木。

BBC的安全事務記者格登·科雷拉說，他認識汗的網絡中的一些有關人士，其中一些是在他寫一本關於汗的書時結識的，那些人似乎更想賺點錢；

在20世紀90年代達成的利比亞交易，這些人得到了回報，但也加速了他們的垮台。

未解之謎

英國軍情六處和美國中央情報局早已開始追蹤汗。他們監視他的旅行，截獲他的電話，並滲透到他的網絡裏，提供巨額資金（在某些情況下至少花100萬美元收買）讓有關人員成為他們的線人，洩露秘密。

一名中情局官員說：「我們已經進入到他的住所內，進入他的設施裏，甚至進入他的房間裏。」

2001年9月11日恐怖襲擊之後，西方對恐怖分子可能獲得大規模毀滅性武器的擔憂加劇，與巴基斯坦打交道和說服巴基斯坦對汗採取行動的複雜性也變得更加嚴峻。

2003年3月，正當美國和英國入侵伊拉克、但並沒有找到大規模殺傷性武器之時，利比亞領導人卡扎菲上校決定，他需要放棄利比亞自己的計劃。

那個決定導致了中情局和軍情六處團隊的秘密訪問，並在達成交易後不久對外做出宣佈。這又為華盛頓推動巴基斯坦對汗採取行動提供了關鍵籌碼。

在巴基斯坦，汗被軟禁起來，甚至被迫上電視上供認自己的作為。之後，他會在一個奇怪的、與世隔絶的陌生環境裏度過餘生，既沒有自由，但也不是真正被關押。

在巴基斯坦，公眾仍然稱讚他是為他們帶來了核彈的英雄。但他停止了旅行、與外界交談。