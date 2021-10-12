諾貝爾獎：「我們不會設置性別或種族配額」
頒發諾貝爾獎的瑞典皇家科學院表示，諾貝爾獎不會對性別或種族設定配額。
瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）院長戈蘭·漢松（Goran Hansson）說，這是為了要讓「做出最重要貢獻的人獲獎」。
諾貝爾獎自1901年創立以來，至今只有59座諾貝爾獎頒發給女性，其中瑪麗·居里（Marie Curie）得過兩次獎，是第一個也是唯一一個得過兩次獎的女性。
今年的諾貝爾獎只有一名女性獲獎人——菲律賓記者瑪麗亞·雷薩（Maria Ressa ），她和俄羅斯記者德米特裏·穆拉托夫（Dmitri Muratow）共同獲得了和平獎。
不設性別或種族配額
漢松對法新社表示，「女性諾貝爾得獎人很少令人難過，這反映出社會的不公平，尤其是過去，但現在也依然存在，這仍有待努力。」
「我們決定不對性別或種族設定配額，這個決定符合阿爾弗雷德·諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑的精神。」
瑞典工業家、化學家阿爾弗雷德·諾貝爾1895年，在他過世的前一年立下遺囑創立諾貝爾獎。
他說，「說到底，我們要把獎頒給那些最值得的人，那些做出最重要貢獻的人，而不是因為任何人的性別或種族。」
性別平權和政治正確
近年來，由於性別平權運動的興起，許多領域都在爭取增加女性的能見度，不論是私人企業的董事會成員或高級管理經理，或是某些國家議會的議員，都設有對女性友善的制度，甚至是女性保障名額。
與此同時，種族多元化也被許多人拿來作為衡量公平和正義的標凖。
一些未能體現性別平衡或種族多元化的組織受到外界批評，例如電影界的奧斯卡獎經常因為女性獲獎人太少或得獎名單「太白」而為人詬病。
但被各界相當看重的諾貝爾獎，雖然女性得獎人大大少於男性，但卻仍然堅持不隨潮流，決定不針對性別或種族設定配額，漢松的明確表示因此特別引人關注。
女性科學家基數少
漢松表示，和過去幾十年相比，越來越多的女性受到肯定，但女性獲獎人是從「人數很少的基礎上」慢慢增加。
「必須要注意的是，西歐和北美等地的自然科學領域只有大約10%的女性工作者，東亞地區更少。」
漢松表示，他們會「確保有更多的女性科學家獲邀提名，同時繼續維持諾貝爾獎委員會有女性成員」，但是諾貝爾獎也需要社會的幫助。
他說，「我們對女性從事科學事業的態度需要轉變，這樣女性才能有機會作出貢獻，獲得肯定。」
去年，埃瑪紐埃勒·沙爾龐捷（Emmanuelle Charpentier）和珍妮弗·道德納（Jennifer Doudna）兩人共同獲得諾貝爾化學獎。
那是諾貝爾獎第一次有科學獎項頒給兩名女性，而沒有任何男性共列得獎人。
沙爾龐捷當時表示，「我希望這能對有志從事科學工作的年輕女孩發出一個正面信息……讓她們知道從事科學的女性也能夠以她們的研究作出貢獻。」
Podcast
BBC 時事一周 Newsweek (Cantonese)
BBC國際台粵語節目，重溫一周國際大事，兩岸四地消息，英國境況。並備有專題環節：〈記者來鴻〉、〈英國生活點滴〉和〈華人談天下〉。
分集