諾貝爾獎：「我們不會設置性別或種族配額」

26 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 漢松表示諾貝爾獎不會採用性別或種族配額

頒發諾貝爾獎的瑞典皇家科學院表示，諾貝爾獎不會對性別或種族設定配額。

瑞典皇家科學院（Royal Swedish Academy of Sciences）院長戈蘭·漢松（Goran Hansson）說，這是為了要讓「做出最重要貢獻的人獲獎」。

諾貝爾獎自1901年創立以來，至今只有59座諾貝爾獎頒發給女性，其中瑪麗·居里（Marie Curie）得過兩次獎，是第一個也是唯一一個得過兩次獎的女性。

今年的諾貝爾獎只有一名女性獲獎人——菲律賓記者瑪麗亞·雷薩（Maria Ressa ），她和俄羅斯記者德米特裏·穆拉托夫（Dmitri Muratow）共同獲得了和平獎。

不設性別或種族配額

漢松對法新社表示，「女性諾貝爾得獎人很少令人難過，這反映出社會的不公平，尤其是過去，但現在也依然存在，這仍有待努力。」

「我們決定不對性別或種族設定配額，這個決定符合阿爾弗雷德·諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑的精神。」

瑞典工業家、化學家阿爾弗雷德·諾貝爾1895年，在他過世的前一年立下遺囑創立諾貝爾獎。

他說，「說到底，我們要把獎頒給那些最值得的人，那些做出最重要貢獻的人，而不是因為任何人的性別或種族。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 菲律賓記者瑪麗亞·雷薩是今年諾貝爾獎唯一女性獲獎者

性別平權和政治正確

近年來，由於性別平權運動的興起，許多領域都在爭取增加女性的能見度，不論是私人企業的董事會成員或高級管理經理，或是某些國家議會的議員，都設有對女性友善的制度，甚至是女性保障名額。

與此同時，種族多元化也被許多人拿來作為衡量公平和正義的標凖。

一些未能體現性別平衡或種族多元化的組織受到外界批評，例如電影界的奧斯卡獎經常因為女性獲獎人太少或得獎名單「太白」而為人詬病。

但被各界相當看重的諾貝爾獎，雖然女性得獎人大大少於男性，但卻仍然堅持不隨潮流，決定不針對性別或種族設定配額，漢松的明確表示因此特別引人關注。

女性科學家基數少

漢松表示，和過去幾十年相比，越來越多的女性受到肯定，但女性獲獎人是從「人數很少的基礎上」慢慢增加。

「必須要注意的是，西歐和北美等地的自然科學領域只有大約10%的女性工作者，東亞地區更少。」

漢松表示，他們會「確保有更多的女性科學家獲邀提名，同時繼續維持諾貝爾獎委員會有女性成員」，但是諾貝爾獎也需要社會的幫助。

他說，「我們對女性從事科學事業的態度需要轉變，這樣女性才能有機會作出貢獻，獲得肯定。」

去年，埃瑪紐埃勒·沙爾龐捷（Emmanuelle Charpentier）和珍妮弗·道德納（Jennifer Doudna）兩人共同獲得諾貝爾化學獎。

那是諾貝爾獎第一次有科學獎項頒給兩名女性，而沒有任何男性共列得獎人。