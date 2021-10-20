美國「哥倫布日」與「原住民日」並列 西方殖民歷史的反思潮

36 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 墨西哥城的哥倫布雕像在10月12日「哥倫布日」當天被圍了起來以防示威者塗污破壞。

哥倫布是「人類歷史上最偉大的航海家」嗎？哥倫布「發現美洲新大陸」改變了歷史進程，誰的歷史進程？

10月，世界許多地方紀念「哥倫布日」的同時，對克里斯多夫·哥倫布（Christopher Columbus）500多年前「發現美洲新大陸」的那段歷史有了越來越多的反思和審視。

在倫敦市中心的貝爾格里夫廣場（ Belgrave Square），有人向廣場上的哥倫布雕像潑油漆；這座雕像是西班牙為紀念哥倫布發現美洲500週年送給英國的禮物。英國「拯救雕像」（Save Our Statues）維權活動的創始人羅伯特·珀爾（Robert Poll ）批評塗污雕像的行動是「對西方文明發起攻擊」。

在墨西哥城，市政府已經決定用一座無名女性原住民雕塑代替哥倫布紀念碑。

在美國，總統拜登宣佈，與今年的「哥倫布日」同時紀念的是美國的「原住民日」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 在倫敦的哥倫布雕像被人潑油漆

美國白宮在「哥倫布日」之前發表公告表示，500多年前哥倫布是第一個到達美洲的意大利探險家，在他之後數百年間許多意大利人到美洲來尋找更好的生活，現在數百萬計的意大利裔美國人繼續為國家和社會做貢獻。

但是公告同時強調：「今天我們也承認許多歐洲探險家對部落民族和土著民族犯下錯誤和暴行的那段痛苦歷史。衡量一個國家是否偉大，標凖之一就是看我們是否刻意掩蓋可恥的過去，看我們是否誠實面對，看我們是否讓它們大白於天下，看我們是否竭盡所能應對。」

「對美洲的原住民而言，西方的探險行為帶來了毀滅衝擊波：原住民遭遇暴力、土著部落因家園被佔流離失所、疾病傳入並流行，等等。」

哥倫布其人其事

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1753年的一幅畫描繪的哥倫布到達加勒比海的情景。

最為普遍的歷史記載認為，克里斯托弗·哥倫布於1451年8月至10月間出生在意大利的熱那亞。他的父親是一名織工和小商人。十幾歲時哥倫布下海四處遊歷，最終在葡萄牙安家。在葡萄牙，他最初希望爭取國王資助他的「印度群島事業」尋找東方。

除了葡萄牙，他還先後爭取過法國、英國的支持，但都未能成功。最終他得到西班牙費迪南德國王和伊莎貝拉王后的贊助，開始了第一次尋找印度和中國的探險。

1492年8月3日，哥倫布率領他的三艘船在大西洋上起航。十周後，他們看到了陸地。

10月12日，哥倫布和他探險隊踏上了後來被稱為巴哈馬群島的一個島上。他們相信已經到達了印度，因此將當地人稱為「印第安人」。

哥倫布的探險隊與當地原住民最初的接觸是友好的，但新大陸各地的原住民很快就因與歐洲人的接觸而遭遇毀滅性的破壞。

哥倫布一共四次航行到美洲，於1506年5月20日去世。雖然他因為「發現美洲」而腰纏萬貫，但他希望找到東方的夢想一生也沒有實現。

近年來，科學家希望通過DNA的途徑查證哥倫布的身世，解開他究竟是意大利人、葡萄牙人還是西班牙人這個持續了數百年的謎團。

2021年5月，西班牙格拉納達大學（the University of Granada）開始了新一輪的基因考證，有望在今年10月公布結果。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為何雕像很重要，為何它們又會被推倒？

哥倫布的爭議

在世界各地許多國家的歷史教課書中，哥倫布被稱為「發現美洲新大陸」的探險家。然而，這種說法不乏爭議。

首先，早在哥倫布之前就有來自歐洲的探險家到達北美大陸，哥倫布並非「發現美洲」第一人。根據大英百科全書的記錄，11世紀北歐維京探險家萊夫·埃里克森（Leif Erikson）曾經到過北美，比哥倫布早了500年。

其二，美洲從遠古時代就有原住民，哥倫布的所謂「發現」指的是美洲被歐洲人「發現」，然而這一發現卻徹底改變了美洲的歷史。

正如美國總統拜登所說，在哥倫布「發現美洲」之後，美洲的原著民因為歐洲殖民者的侵略、掠奪和帶入的疾病遭遇了滅頂之災。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2020年6月，美國明尼蘇達州聖保羅的一座哥倫布（Christoper Columbus）雕像被反種族歧視抗議者推翻移走。

如今，哥倫布「發現美洲」後歐洲殖民者的人權暴行越來越為人所知，越來越多人對紀念他的「哥倫布日」提出了異議。

在許多拉丁美洲國家，哥倫布登陸的週年紀念日被稱為「種族日」（Day of the Race），慶祝西班牙文化的多樣化根源。

2002年，委內瑞拉將「哥倫布日」改名為「原住民抵抗日」（Day of Indigenous Resistance），紀念原住民以及他們的遭遇。

美國包括阿拉斯加、夏威夷和俄勒岡等州以及丹佛、鳳凰城和洛杉磯等越來越多城市不再紀念「哥倫布日」，越來越多的地方和社區設定了「原住民日」，提高人們對原住民的歷史、文化和數百年來被忽視現狀的認識。

殖民國際競賽

哥倫布「發現新大陸」後，歐洲探險隊紛紛抵達北美、中美和南美地區，開始了一場建立殖民地的國際競賽。

英國、法國、西班牙、葡萄牙和荷蘭（荷蘭）等歐洲國家為了在海外領土獲得經濟優勢，相互爭奪了近400年。最終，他們在非洲、印度、東南亞和東亞、大洋洲和美洲建立了殖民地。

在剛剛發現「新大陸」的歐洲人眼中，美洲是一個具有無窮經濟潛力的巨大荒野地區。在歐洲人前往美洲之前，生活在美洲的眾多原住民有800多種不同的語言，既有遊牧狩獵民族也有以採集為中心的文化，有高度發達的帝國和相當大的城市，也有農耕為主的農業社會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 19世紀的雕版畫描繪歐洲征服者在1521年對阿茲特克皇帝誇特莫克（Aztec emperor Cuauhtemoc）施以酷刑。

《大英百科全書》為青少年學習提供信息的專頁網站上，對歐洲殖民者當年在美洲大陸的所作所為有以下的描述：

「想在美洲定居並控制財富的歐洲人並不認為印第安人是土地的主人。在他們看來，印第安人原始又野蠻，將從歐洲引進的文明和宗教中受益。歐洲人殖民美洲給印第安人以及印第安人的生活方式帶來毀滅性的變化。歐洲人還意外地將疾病帶入美洲，使印第安人的人口減少。歐洲人還使大量印第安人淪為奴隸，奪取了印第安人的土地，並試圖摧毀原住民的文化和宗教。」

哥倫布1492年到達之前，美洲大陸究竟有多少人口一直是學術界研究探討的一個問題，最高的估計超過一億，最保守的估計有5千多萬。

在美國威斯康辛大學地理和環境學教授威廉·德訥萬（William M. Denevan）編撰的《1942年美洲原住民人口》一書中寫道，無論是最高的1.12億還是最低的800萬，「到1650年，（美洲）原住民人口下降到不足600萬」。

在歐洲殖民過程中崩潰的最著名美洲帝國包括當年以墨西哥為中心的阿茲特克帝國(Aztec) 和在南美安第斯山脈的印加帝國（Inca）。

歷史與現實

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2021年10月12日，墨西哥城抗議者在西班牙大使館外舉著「種族滅絶」標語。

在觀察人士看來，如今世界各地特別是美洲地區對包括哥倫布在內的西方殖民者歷史的反思，是自去年開始於美國的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter) 維權運動的繼續。

許多美國、英國和歐洲當年參與過販賣、剝削奴隸的歷史人物遭到民眾的抗議和聲討之後，對歐洲殖民歷史的反思與清算也向更早的時間追溯。

哥倫布，這個曾經被譽為「世界偉大航海家」的英雄，這個曾經被美國專設聯邦紀念日的偉大人物，也終於走到了面臨全面反思和清算的歷史時刻。

2019年3月，墨西哥總統奧布拉多致函西班牙國王和教宗方濟各，呼籲他們為500年前歐洲征服美洲地區時犯下的侵犯人權行為道歉。

他說：「發生了一次又一次的屠殺...... 所謂的征服用的是刀劍和十字架。他們在廟宇廢墟之上建起了教堂。」

「我們把這些現在都看作是對原住民人權的侵犯。現在雖然是和解的時候，但首先應該道歉！」

西班牙拒絶了墨西哥總統提出的道歉要求表示：「500年前，西班牙人來到現在的墨西哥領土，不能根據當代的標凖來評判過去。我們兩個兄弟般的國家一直知道如何以建設性的視角不帶憤怒情緒來解讀我們共同的過去」。

不過，已經有人對那段歷史表示了道歉。

2016年，教宗方濟各在訪問墨西哥時曾這樣向原住民喊話：「有人認為你們的價值觀、你們的文化和傳統不如他們的。還有人被權力、金錢和市場潮流所迷惑，偷走了你們的土地、污染了你們的土地。這是多麼悲哀的事情。」