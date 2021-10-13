野生動物攝影大賽 海底石斑魚激烈「性爆炸」畫出問號

喬納森·阿莫斯（Jonathan Amos）

BBC科學事務記者

19 分钟前

圖像來源，Laurent Ballesta/WPY

雌性石斑魚甩出魚卵之際，幾條雄性爭先恐後射出精子。這場面火爆的一刻，發生在太平洋海底。

勞倫特·巴勒斯塔（Laurent Ballesta）在南太平洋法卡拉瓦環礁（Fakarava Atoll）海底拍攝的照片，贏得世界著名的野生動物攝影獎（Wildlife Photographer of the Year）桂冠。

該獎評委會主席羅茲·基德曼·考克斯（Roz Kidman Cox）說，這張照片從技術層面來說也是一幅傑作。

「能創作這樣一幅作品的部分原因是時間點，這是一個月圓之夜；另外還把握了時機，知道在精凖一刻拍攝。」

清水石斑魚每年7月產卵。據悉產卵時分同時會吸引多達20,000條石斑魚，和許多正在等待大餐的礁鯊。過度捕撈對清水石斑魚造成威脅，但這張照片的拍攝地點是在一個石斑魚保護區內。

勞倫特說：「我們在這個地方前後花了五年時間，潛水3000個小時，才捕捉到這個特別的時刻。」

「我特別喜歡這張照片，因為成團的卵子構成的形狀看起來像一個倒立的問號。這是一個關於這些卵子未來的問題，因為只有一百萬分之一的卵子會存活並長大成年，但它也許更象徵著大自然的未來。這是一個與自然界未來有關的非常重要的問題」。

勞倫特是法國攝影師，他除了贏得野生動物攝影獎大獎之外，還贏得了本次比賽水下攝影類別獎。

「穹頂之家」（Dome Home），攝影者：維端·R·赫巴爾（Vidyun R Hebbar）

圖像來源，Vidyun R Hebbar/WPY

來自印度的10歲少年維端·R·赫巴爾（Vidyun R Hebbar）憑借這張桔雲斑蛛照片成為年度青少年野生動物攝影師。這張照片被稱為 「穹頂之家」（Dome Home）。

背景中模糊的綠色和黃色是印度特有的三輪出租車的顏色。

評委會主席羅茲·基德曼·考克斯向BBC表示，「這張照片的對焦極其清楚。如果你把照片放大，你可以看到蜘蛛的小獠牙。我喜歡它的取景方式，你可以看到蜘蛛網的紋理和結構。」

維端說：「要把焦點對凖桔雲蜘蛛非常不容易，因為每次有車經過，網都會搖晃。」

世界野生動物攝影大獎從1994年開始舉辦，主辦方是倫敦的自然歷史博物館。

該比賽每年都吸引了數以萬計的參賽者。如果想了解其他類別得獎的照片，歡迎繼續往下看。

「房間裏的大象」（Elephant in the room），攝影者：澳大利亞的亞當·奧斯維爾（Adam Oswell）

圖像來源，Adam Oswell/WPY

亞當·奧斯維爾憑借這張照片贏得了新聞攝影獎。照片中泰國動物園裏的遊客正在觀看一頭小象的水下表演。亞洲各地有越來越多的大象主題旅遊。在泰國，現在圈養的大象數量超過野生大象總數。

「治癒觸摸」（The healing touch），攝影者：南非的布倫特·斯德頓（ Brent Stirton）

圖像來源，Brent Stirton/WPY

布倫特·斯德頓的這幅照片被授予攝影記者故事獎。他的系列圖片介紹了一個黑猩猩康復中心，非洲因叢林野味貿易而成為孤兒的黑猩猩在此得到照顧。該中心的主任向康復中心的老住戶介紹了一隻新獲救的黑猩猩。

「針鋒相對」（Head to Head），攝影者：意大利的斯蒂芬諾·安特辛內爾（Stefano Unterthiner）

圖像來源，Stefano Unterthiner/WPY

世界野生動物攝影獎總有一些很好的雪景照片，這一張獲得了哺乳動物行為方式類別的大獎。攝影師的鏡頭下兩頭馴鹿為爭奪配偶而展開大戰。斯蒂芬諾·安特辛內爾說，當他觀摩那場爭奪戰時，他沉浸在「氣味、咆哮、疲憊和痛苦」之中。

「沉思」（Reflection），攝影者：科威特的馬傑德·阿里（Majed Ali）

圖像來源，Majed Ali/WPY

馬傑德-阿里徒步跋涉了四個小時，在烏干達西南部的布溫迪國家公園見到了近40歲的山地大猩猩基班德。

馬傑德回憶說：「我們越往山上爬，天氣就越熱，越潮濕。這張照片中顯示的一刻，是冷雨澆下時基班德的表情。」 該照片贏得了動物肖像類獎。

「毀滅之路」（Road to ruin），攝影者：西班牙的哈維爾·拉弗恩特（Javier Lafuente）

圖像來源，Javier Lafuente/WPY

在哈維爾·拉弗恩特的這張照片中，不同曲線構成的濕地景觀中一條直線橫穿而過。這塊濕地裏生活著一百多種鳥類。但是這條建於20世紀80年代的公路，將濕地一分為二，為人類通向海灘提供便利。該照片贏得濕地：大背景類別攝影獎。

「編織搖籃」（Spinning the cradle），攝影者：吉爾·維曾（Gil Wizen）

圖像來源，Gil Wizen/WPY

吉爾·維曾是昆蟲學家，也是攝影專家。這只捕魚蛛正在吐絲編織卵囊。這種蜘蛛在北美洲東部的濕地和溫帶森林中很常見。這張圖片贏得了無脊椎動物行為類別攝影獎。