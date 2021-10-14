挪威男子用弓箭攻擊民眾，導致五人死亡

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目擊者告訴當地媒體說她當時聽看到一名婦女在逃難，然後 「有名男子站在街角，肩上的箭筒裏有箭，手裏拿著弓」。

挪威一名男子用弓箭攻擊民眾，導致5人死亡，另有2人受傷。事發後，一名37歲的丹麥男子因涉嫌攻擊他人而被逮捕。

事情發生當地時間18:13左右，警方收到首都奧斯陸西南的康斯伯格鎮（Kongsberg）發生襲擊的消息。一位挪威警方發言人說，警方認為他是單獨行動，並將調查事件否是恐怖主義行動。

挪威首相埃爾娜·索爾貝格（Erna Solberg）說，事件「令人震驚」。

路透社援引她在新聞發佈會上的話說：「我理解許多人感到害怕，但重要的是，警方現在已經控制了局面。」

據悉，襲擊者是在康斯伯格鎮西邊的一家Coop Extra超市內發動攻擊。其中一名受傷者是當時在店內的一名休班警員。該連鎖店的一位發言人後來證實，他們的商店發生了一起「嚴重事件」，並補充說他們的員工中沒有人受傷。

在當地時間18:47分左右，襲擊者和警察之間發生衝突，最終該男子被逮捕。據法新社報道，一名目擊者告訴當地媒體TV2說，她當時聽到一陣騷動，看到一名婦女在走避找掩護，然後「有名男子站在街角，肩上的箭筒裏有箭，手裏拿著弓」。

她補充說：「之後，我看到人們在逃命」，「其中一個人是一名婦女，手裏牽著一個孩子。」

當地警察局長阿斯對記者表示，當局還在調查襲擊者在事件中是否使用了其他武器。

由於嫌疑人犯案時在該區域內活動，當局因此已經封鎖了該鎮的幾個地方。居民們被命令留在室內，以便當局能夠檢查現場並收集證據。

圖像來源，HAKON MOSVOLD/NTB/VIA REUTERS 圖像加註文字， 挪威警察總局已下令全國所有警察攜帶槍支，作為額外的預防措施。通常情況下，挪威警察平時並不攜帶武器。

全國警察帶槍戒備

嫌犯被帶到了德拉門鎮的一個警察局。

數十輛緊急車輛等前往現場，包括救護車、警車和直升機。

挪威司法部長莫妮卡-瑪蘭德（Monica Maeland）在推特上說，她已被告知並正在密切關注事態發展。

挪威警察總局已下令全國所有警察攜帶槍支，作為額外的預防措施。通常情況下，挪威警察平時並不攜帶武器。

挪威警察總局在一份聲明中說：「到目前為止，沒有跡象表明國家的威脅程度有變化。