朝鮮民眾面臨饑餓危機 聯合國專家呼籲解除國際制裁

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圖像來源，AFP 圖像加註文字， 朝鮮領導人金正恩承認該國正面臨 「嚴峻的形勢」。

聯合國專家說，朝鮮（北韓）的弱勢兒童和老人面臨著饑餓的風險。聯合國朝鮮人權問題特別報告員托馬斯·奧赫亞·金塔納（Tomas Ojea Quintana）指責國際制裁和新冠疫情封鎖導致朝鮮糧食短缺情況惡化。

金塔納表示，朝鮮民眾因此每天都在為「過上有尊嚴的生活而掙扎」。他又呼籲解除針對朝鮮核計劃發展而實施的制裁，以防止發生危機。

朝鮮目前的經濟狀況非常嚴峻。朝鮮關閉了邊界以遏制新冠病毒疫情的傳播，與中國的貿易因此急劇下降。朝鮮依靠中國提供糧食、化肥和燃料。

據朝鮮國家通訊社報道，本周朝鮮領導人金正恩承認該國正面臨「嚴峻的形勢」，他呼籲政府官員在「嚴峻」的經濟形勢下專注於改善民眾的生活。

有報道稱，朝鮮的食品價格已經飆升，NK新聞（NK News）在今年6月報道，一公斤香蕉的價格為45美元（32英鎊）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年金正恩視察農業工作資料照片。

聯合國朝鮮人權問題特別報告員金塔納在他的最新報告中說，聯合國安理會應該考慮放寬國際制裁，允許「人道主義和救生援助」進入該國。

美國總統拜登（Joe Biden）多次表示，美方願意與朝鮮對話，但要求平壤在放鬆制裁前放棄核武器。

朝鮮迄今一直拒絶美國的要求。

本周早些時候，金正恩指責美國挑起緊張局勢，稱朝鮮需要繼續發展武器以自我防衛。

儘管經濟狀況不佳，朝鮮仍在繼續建設其武器和導彈庫。朝鮮最近測試了它聲稱的新型高超音速導彈和防空導彈。