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朝鮮士兵在金正恩面前展示徒手劈磚和「銀槍刺喉」

54 分钟前

在平壤舉辦的國防博覽會上，朝鮮士兵在金正恩面前表演徒手「劈磚」、「銀槍刺喉」和「胸口碎大石」等功夫。

朝鮮國家媒體稱，這是為了向敵人顯示，他們將用「鐵腕」保護國家。