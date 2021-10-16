雙十節與辛亥110週年、脫北者、後疫情時代和本周更多重要故事

16 分钟前

圖像來源，Reuters

本周台海兩岸領導人在辛亥革命110週年暨雙十節期間的言論繼續受到關注，雙十節本身的含義也成了思考焦點。同樣在這個星期，一位脫北者向BBC披露了朝鮮情報系統的連串內幕。

世界2019新型冠狀病毒（COVID-19；新冠病毒）疫情逐漸走向「後疫情時代」，英國議會對政府防疫措施提出猛烈批評，世界衛生組織再次成立溯源工作組，並稱這可能是「最後機會」。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 雙十節與辛亥革命110週年：蔡英文與習近平互相放話

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 蔡英文：「中國所設定的路徑裏頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。」

蔡英文說：「我們不會冒進，但絶對不要認為台灣人民會在壓力下屈服......我們也會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫台灣走向中國設定的路徑。」

此前一天，中國國家主席習近平在中共紀念辛亥革命110週年大會上誓言一定要實現「祖國完全統一的歷史任務」，並說「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。

習近平說：「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判！」

2. 脫北前高官向BBC披露朝鮮情報機關內幕

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 金國松親證受金正恩指使策劃暗殺行動。

金國松（Kim Kuk-song，音譯）花了30年的時間才躋身朝鮮強大間諜機構的高層。2014年，他不得不逃亡，此後一直生活在首爾，為韓國情報部門工作。

現在，這位前大校決定向BBC講述他的故事。他描述說，朝鮮領導層拼命通過任何可能的手段來賺錢，從毒品交易到在中東和非洲的武器銷售。他還聲稱這個神秘國家的間諜和網絡可以覆蓋世界各地。

BBC無法獨立證實他的說法，但我們設法證實了他的身份，並在可能的情況下找到了證實他說法的證據。

3. 後疫情時代來臨前 英國檢討得失 世衛再謀溯源

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國議會跨黨派小組評估政府過去一年多的抗疫政策，認為科學家和政府官員對遲遲沒有封城和隔離的決策錯誤都有責任。

自2020年年初爆發新冠疫情至今，英國受感染的總人數約為820萬，13.8萬人因新冠病毒死亡。英國議會跨黨派小組委員會本周公布的評估報告認為，疫情爆發初期，英國未能及時採取措施防止新冠病毒的蔓延，是有史以來最嚴重的公共衛生失誤之一。

長達150頁的報告說，新冠疫情是百年來「和平時期遭遇的最大困難」，而英國在疫情之初看待這一大流行病時的無知，部分原因是自己造成的。

與此同時，世界衛生組織（WHO）本周宣佈提名26名專家成立「新型病原體起源科學諮詢小組（Sago）」，並稱設立此小組可能是找到新冠病毒起源的最後機會。

Sago小組的成員包括六名曾在第一次溯源工作中到訪中國的專家。除新冠病毒外，Sago還將調查其他高危病原體的來源。

4. 氣候變化、颶風與破碎的美國夢

圖像來源，Yao Jicheng 圖像加註文字， 颶風艾達洪災罹難者冷鴻升

住在紐約的中國移民冷鴻升一家人在颶風艾達引發的洪災中遇難，凸顯氣候變化對窮人的衝擊遠超於富人。

今年9月，颶風艾達（Hurricane Ida）侵襲紐約市，帶來破紀錄降雨量，殘酷的洪水共造成14人罹難，包括82歲的冷鴻升和妻女。災難過去一個月後，他們的遺體最近火化。

紐約大多數的罹難者都是住在違法改建的地下室的亞裔和拉美裔移民。這暴露出一個問題：極端天氣造成基礎設施癱瘓，嚴重打擊低收入社區居民，加深社會不平等現象。

許多專家稱之為「氣候種族隔離」（climate apartheid），並表示如果不採取公平手段介入，問題只會越來越嚴重。

5. 火星與月球傳來的科研捷報

圖像來源，NASA/JPL-CALTECH/MSSS 圖像加註文字， 「毅力」號的任務是搜集樣本，待運回地球後供研究團隊探察，辨識火星是否曾經存在生命，是否留下了「生物印記」。

最新一期《科學》雜誌發表了「毅力」號探測成果的首篇論文，介紹了火星車在傑澤羅隕石坑的發現 ——一個古老的三角洲—湖泊系統和洪水沉積物。

「毅力」號的主要任務之一是在傑澤羅隕石坑邊緣沉積層搜集樣本，待運回地球後供研究團隊探察，辨識火星是否曾經存在生命，是否留下了「生物印記」。

本期雜誌還發表了中國「嫦娥五號」探月器的研究成果。研究團隊確認，「嫦娥五號」去年12月從月球帶回的岩石樣本非常年輕——只有20億年歷史。

這項研究的一個非常重要的結果是，它有助於校凖隕石坑計數技術，這項技術用於測定行星表面年代。

6. 「巴基斯坦核彈之父」染新冠病毒逝世

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 被稱為巴基斯坦「核彈之父」的核科學家阿·卡·汗（AQ Khan）被西方很多人認為是「世界上最危險的人」。

被稱為巴基斯坦「核彈之父」的科學家阿·卡·汗（AQ Khan）感染新冠病毒後病逝，讓世人重新回顧他導致國際安全變局的傳奇人生。

汗博士是過去半個世紀中全球安全領域最重要的人物之一，他的人生故事的核心是爭奪世界上最危險的技術，在擁有這項技術的人和想要技術的人之間展開錯綜複雜的博弈。

美國中央情報局前局長喬治·特尼特曾形容說，汗至少和本·拉登一樣危險。本·拉登被認為是9·11襲擊的幕後黑手，是全世界頭號恐怖分子。

他被西方間諜描述為世界上最危險的人之一，但卻被巴基斯坦人譽為祖國的英雄。這個故事不僅告訴人們他本人的複雜性，也向人們透露出全世界是如何看待核武器。

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