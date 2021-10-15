印度面臨前所未有的電力短缺 背後的原因和爭議

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 由於煤炭庫存嚴重不足，印度全國135座燃煤火力發電廠面臨供電危機。

為何說印度正處在前所未有的電力供應危機的邊緣？印度政府又是如何回應？

由於煤炭庫存嚴重不足，印度全國135座燃煤火力發電廠中，超過一半掙扎運作、精疲力竭。

在一個70%的電力供應來自燃煤的國家，這是一個令人擔憂的大問題，因為它有可能破壞印度新冠疫情後的經濟復蘇。

危機原因有哪些？

這場危機已經醞釀了幾個月。

在經歷了致命的第二波新冠疫情後，隨著印度經濟復蘇，對電力的需求急劇上升。

與2019年同期相比，僅過去兩個月的用電量就增長了近17%。與此同時，全球煤炭價格上漲了40%，印度的煤炭進口量卻跌至兩年來的最低點。

印度是世界第2大煤炭進口國，儘管也是世界第4大煤炭儲量國。

通常依賴進口的發電廠現在嚴重依賴印度的煤炭，這給已經捉襟見肘的國內供應增加了更大的壓力。

可能的影響是什麼？

專家們表示，印度進口更多的煤炭以彌補其國內的短缺目前不是解決問題的選項。

印度經濟學家、野村證券副總裁阿羅迪普·南迪博士說，印度過去曾出現過煤炭短缺，但這次空前短缺的原因是煤炭價格現在真的很貴。

他補充道，如果作為一家公司進口昂貴的煤炭，就會提高價格。企業最後會將這些成本轉嫁到消費者身上，因此又可能導致通脹，無論是直接的還是間接的都有可能。

如果危機持續下去，消費者將感受到電力成本的激增。零售通脹已經很高，因為從石油到食品，一切都變得更加昂貴。

印度經濟評級研究所的主任維維克·賈因形容這種情況「岌岌可危」。

近年來，印度努力減少對煤炭的依賴，以實現應對氣候變化目標，印度本國的煤炭產量一直落後於經濟所需。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度是世界第二大煤炭進口國。

印度電力部長庫馬爾·辛格在接受《印度快報》採訪時表示，目前局勢很不明確，印度應該為未來5到6個月做好凖備。

一位不願透露姓名的印度政府高級官員向英國廣播公司證實，情況令人擔憂。

負責印度80%煤炭供應的國企印度煤炭有限公司（Coal India Limited）的前總裁佐赫拉·查特吉警告，如果這種情況持續下去，亞洲第三大經濟體將難以重回正軌。

她表示，電力為經濟動力基礎，因此整個製造業（水泥、鋼鐵、建築）一旦出現煤炭短缺，一切都會受到影響。

她稱目前的形勢是「喚醒印度的警鐘」，並表示現在是減少對煤炭的過度依賴和更積極地推行可再生能源戰略的時候了。

政府能做什麼？

近年來，如何在滿足近14億人口的電力需求和如何減少對污染嚴重的燃煤發電廠的依賴之間取得平衡，一直是印度政府的一大挑戰。

南迪博士說，這個問題的規模之大，使得它不太可能有短期的解決方案。

他說，這個事情的絶對規模之龐大本身是個問題。印度很大一部分能源來自煤炭熱能。他認為，印度還沒有達到找到有效的替代能源的階段。所以，目前形勢的確是一個警鐘，但他認為煤炭在印度的能源需求中的核心地位不會很快被取代。

專家們主張將煤炭和清潔能源混合在一起使用，作為可能的長期解決辦法。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家們認為，需要煤炭儲備才能逐漸實現向清潔能源轉型。

印度經濟評級研究所的主任賈因說，如果沒有循序漸進100%過渡到可再生能源是不可能的，也從來都不是一個好的能源策略。只有在有備份支持能源的情況下才會進行過渡，因為這樣，才能減少許多製造業面臨的與環境相關的許多風險。

撇開對多種電力來源的長期投資不談，像查特吉女士這樣的前官僚表示，如果有更好的規劃，像當前的這種危機是可以避免的。

她認為，印度最大的煤炭供應商印度煤炭有限公司與其他利益相關者之間需要更密切的協調。

查特吉補充表示，印度電力生產商必須有煤炭儲備，他們必須隨時擁有一定量的煤炭。

但在過去，人們並沒有意識到這種情況會發生，而維持庫存是有財務代價的。

接下來會發生什麼？

還不清楚目前的局勢會持續多久，但南迪博士持謹慎樂觀的態度。他認為，隨著印度季風的來臨和冬天的臨近，對電力的需求通常會下降。

因此，他認為供需不匹配可能會在一定程度上消除。

賈因補充表示，目前的供需不匹配是一個全球性現象，並不特別局限於印度。如果天然氣價格下跌，可能會出現向天然氣的轉換，「這是一個動態的情況」。

目前印度政府已經表示，它正在與國有企業合作，增加生產和採礦，以縮小供需缺口。

在印度，一些煤炭或礦業公司擁有煤炭或礦井資源，但在正常情況下不允許將其生產的產品出售給其他企業。

印度政府希望從這些礦井中獲取更多的煤炭。印度煤炭部已經發表聲明，向企業和消費者保證，印度有足夠的煤炭供應發電廠。

印度煤炭部還表示：印度有充足的煤炭以滿足發電廠的需求。任何對電力供應中斷的擔心都完全是錯覺。

專家們得出的壓倒性結論是，短期的補救性措施可能有助於印度渡過當前的能源危機，但印度需要努力尋找長期的替代方案，以確保滿足其不斷增長的國內電力需求。