普京稱「中國統一台灣無需動武」 一句話引起各自解讀

10 分钟前

圖像來源，Reuters

俄羅斯總統普京說，中國想要實現統一台灣的目標「不需要動用武力」，他的說法引起許多關注和各自不同的解讀。

普京是本周在莫斯科出席俄羅斯能源周會議、在和美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）的主持人哈德利·甘伯（Hadley Gamble）對談時說這番話的。

普京說了什麼？

普京在CNBC訪談中說，習近平（最近）的講話提及了有和平統一的可能性，以及中國的「國家哲學」，「我沒有看到軍事威脅」。

中國領導人習近平日前在出席辛亥革命110週年大會時說，中國將堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以及「一個中國原則和九二共識」，推動兩岸關係和平發展，實現祖國統一的歷史任務。

普京還說，「我認為中國不需要動用武力，中國是一個非常強大的經濟體，以購買力平價而言，中國經濟現在已經超越美國成為世界第一。」

「通過增加這種經濟上的潛力，中國有能力實現其國家目標，我看不到任何威脅。」

圖像來源，EPA/TAIWAN MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE 圖像加註文字， 圖為中國轟-6戰機

台海局勢持續緊張

普京這番話之所以引起關注，是因為近來台海局勢持續緊張。

台灣國防部發佈消息指出，自中國十一國慶起，解放軍戰機連日進入台灣防空識別區，數量及頻率之高前所未見。

北京的動作在台灣引起熱議，也引起國際社會的關注。

台灣總統蔡英文也在「雙十節」演說中做出強力回應，表示「維持現狀就是我們的主張，但我們也會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫台灣走向中國設定的路徑，台灣不會在壓力下屈服。」

中國台灣視為分離的一省，最終將重新成為國家的一部分；而台灣將自己視為一個主權國家，許多台灣人認為他們實際上已經是一個國家，不論正式宣佈獨立與否。

俄羅斯的一個中國主張

隨著解放軍軍機連日出現在台灣的防空識別區之內，國際社會也越來越關注此一地區的局勢。

俄羅斯過去少有談論台灣海峽的局勢發展，這一次也是普京罕見發表有關台灣局勢的評論。

俄羅斯一向主張「一個中國」政策。在普京的最新發言之前幾天，俄羅斯外長拉夫羅夫還表示，「俄羅斯和世界上絶大多數國家一樣，認為台灣是中華人民共和國的一部分。在我們的政策中會以此為出發點。」

中國外交部發言人趙立堅也呼應俄羅斯外長的談話說，「中方高度讚賞拉夫羅夫外長有關涉台表態」，中國將繼續「同俄方共同恪守『四個相互堅定支持』共識，中方堅定支持俄方為維護主權和政權安全、反對外部干涉付出的努力。」

對普京談話的各自解讀

普京的最新發言引起許多關注，而且也引發各自不同的解讀。

台灣國際戰略學會理事長王昆義在台灣《中國時報》上投書表示，普京的言論是要「為台灣減壓」。普京說中國「不必動武」，依靠經濟實力就能實現統一的目標，他認為普京的說法會獲得台灣人民的歡迎。

王昆義長期在被指為「紅色媒體」的《中國時報》上發表文章，他也公開主張兩岸應該朝向「合作性統一」發展，反對民進黨的兩岸政策。

台灣網絡媒體《風傳媒》的文章認為，普京和習近平「唱雙簧」，表示中國無需動武也能統一台灣，看不到中國的軍事威脅，文章說，普京的言論顯示他「支持中國統一台灣」。

也有人將普京所謂「不需要動用武力」的說法解讀為，這是普京在明確表示，他反對中國使用武力統一台灣。

另外一種解讀是，近來中俄和美國、歐洲的關係都有所惡化，北京和莫斯科希望提升雙方關係，普京說「中國只要增強經濟實力、就能實現其國家目標」不過是在呼應北京一貫的聲音。