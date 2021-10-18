北京冬奧：兩名社運人士在聖火點燃儀式前於雅典抗議被捕

1 小时前

圖像來源，Reuters

2022北京冬奧聖火點燃儀式舉行前一天，幾名活動人士在儀式地點希臘雅典衛城抗議中國侵犯人權，並高叫呼籲抵制北京冬奧口號，據報道至少有兩人被捕。

美聯社報道指，18歲的藏人學生左桑（Tsela Zoksang）、22歲的香港流亡人士邵嵐（Joey Siu）以及第三名人士在周日（10月17日）作為付費觀光客進入雅典衛城之後，左桑與邵嵐攀上現場的鋼鐵台架，在架上懸掛展示西藏旗幟和香港抗議運動中的政治橫幅。

報道指，隨後現場保安人員立即上前阻止，但兩人留在台架上，展示被北京視為「藏獨」標誌的雪山獅子旗以及「光復香港，時代革命」的橫幅，並高叫「Free Tibet（解放西藏）」、「Boycott Beijing 2022（抵制北京2022）」以及「No freedom, No Games（沒有自由，就沒有奧運）」等口號。

希臘警方趕到現場之後將二人拘捕扣留，過程歷時約10分鐘。

圖像來源，YANNIS KOLESIDIS 圖像加註文字， 國際奧委會主席巴赫（右）及希臘總統卡特琳娜·薩凱拉羅普盧

總部在紐約的自由西藏學生運動（Students for a Free Tibet）組織聲明稱，左桑和邵嵐均為「抵制北京2022（No Beijing 2022）」運動的成員，且均為美國公民。

國際奧委會（IOC）副主席科茨（JohnCoates）近日稱，任何國家抵制北京冬奧會都沒有意義。

中國外交部發言人趙立堅則近日強調，中國反對將體育政治化。

呼籲抵制的聲音

北京冬奧會計劃於2022年2月開幕，但是一直有外界聲音以中國的人權紀錄為由，對國際奧委會將主辦權授予北京的決定表示批評。

有人權活動人士呼籲抵制北京冬奧，並向國際奧委會施加壓力。

自由西藏學生運動基層負責人丹增揚宗表示，中國在西藏、香港、內蒙古以及台灣等地的壓制達到「前所未有的程度」，呼籲國際社會全面抵制北京冬奧。

世界維吾爾代表大會、西藏行動中心、北京興善研究所（China Against Death Penalty）和維吾爾運動等倡議組織均有代表呼籲加入抵制。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一直有外界聲音以中國的人權紀錄為由，呼籲運動抵制北京冬奧。

中國聲稱在1951年「和平解放」西藏，並且為這個此前的未發展地區帶來發展，但是流亡海外的西藏人士指控北京打壓藏人的宗教和文化。

一份聲明引述左桑表示，應當呼籲國際社會抵制北京冬奧，否則將是「為中國種族滅絶政權背書」。

香港媒體引述邵嵐在事先錄製的聲明短片中表示，自己是香港社運人士，但不能回到自己家鄉，而如果在香港進行類似的活動將會面臨長期監禁，指讓北京主辦冬奧是對中國在香港、西藏的「種族滅絶和反人類行動視而不見」。

總部在英國的人權組織香港觀察（Hong Kong Watch）則發表聲明，呼籲希臘當局不要在北京的壓力下引渡被扣留的左桑和邵嵐，並盡快釋放她們，准許其回到美國。

北京冬奧聖火於10月18日在雅典奧林匹亞遺址點燃，並啟動聖火傳遞往北京的儀式。

上周，國際奧委會副主席約翰·科茨（John Coates）表示，國際奧委會非常強調人權，但是不會就人權記錄向冬奧會東道主中國施壓，因為向主權國家發佈命令並不屬於國際奧委會的權力範圍。

「我們沒有能力進入一個國家然後告訴他們要做什麼，」科茨在10月13日的記者會上表示，「我們能做的是在主辦條約之下將奧運會主辦權授予某個國家……然後確保條款得到履行。」

他表示，過去對奧運會的抵制未有取得任何成就，且不認為任何國家抵制北京冬奧會有意義。